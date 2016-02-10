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LG G5'te de ekran her zaman açık olacak

LG'nin yeni amiral gemi modeli için geri sayım devam ederken, resmi paylaşımlarda detaylanmaya başladı. Yeni görselde LG G5 modelinin ana hatları açık bir şekilde görülüyor.
3 yıl
9,4b
1
39
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
LG G5'te de ekran her zaman açık olacak


Samsung'un Super AMOLED ekranlarda sürekli bildirim gösterimi yapabilmek için tescil ettirdiği Always On Display adındaki özelliğin ardından, LG G5 modelinde benzer bir her zaman açık özelliğinin yer alacağı firma tarafından doğrulandı. 

LG'nin paylaştığı GIF görselinde, G5 amiral gemi modelinin ana hatları belli olurken, kilit ekranında saat ile birlikte tarih, cevapsız çağrı, ajanda, mail gibi bildirimlerin yer aldığı küçük bir pencere dikkat çekiyor. Nexus ve Motorola telefonlarından hatırlayacağımız bu özellik, OLED ekranlara özgü olmasıyla biliniyor.


Ekran sürekli siyah arkaplanda kaldığı için, bu tarz renksiz bildirimler bataryayı çok fazla yormuyor ve enerji tüketimini artırmıyor. Bazı kaynaklar, kullanıcıların bildirimlere bakmak için sürekli ekran kilidinden çıkmasını ve her zaman açık ekran teknolojisini karşılaştırarak, bariz enerji tasarrufu değerlerine ulaşıldığını görmüş. Görselde ayrıca LG'nin lansman saati de yansıtılmış.

LG G5 modelinde 5.4 inçlik 2K AMOLED ekran, Snapdragon 820 yonga seti, 4GB LPDDR4 RAM, çift arka kamera dizilimi, 32GB/64GB depolama kapasitesi, arka kısımda parmak izi okuyucu, yan kısma alınan ses kontrol tuşları, alt kısımdan çıkarılabilen batarya şeklinde özellikler olması bekleniyor. 

http://androidcommunity.com/lg-shows-off-always-on-display-available-on-the-g5-20160210/ Yorum Yaz
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Crashlone 3 yıl en beğenilen
Nokia bunu yıllar önce (YAKLAŞIK 5-6 yıl önce) yaptığında bu kadar haber yapılmamıştı...
Nexus ve Motorola telefonlarından hatırlayacağımız bu özellik demenizde ayrı ironi.
Nokia bunu yıllar önce (YAKLAŞIK 5-6 yıl önce) yaptığında bu kadar haber yapılmamıştı...Nexus ve Motorola telefonlarından hatırlayacağımız bu özellik demeni...
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minur 3 yıl
inş hafıza kart desteği olur.
bu kadar iyi şeyden sonra bir önemli eksik bırakmak bu tür üreticilerin genlerinde var.
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StaatSanWalt 3 yıl
Bence G2'den sonra bir efsane seri daha geliyor, g3, g4 g2'nin şöhretiyle satılan telefonlardı, g5 bambaşka birşey olacakmış gibi
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Whole Lotta Rosie 3 yıl
Amoled ekran teknolojisi bu kadar ilerlemişken LG'nin kullanmasında engel görmüyorum. Güneş altında görünebilirlik, renk doğruluğu, enerji tasarrufu konularında rakip ürünlerin gerisine düşmekten ziyade, daha iyi sonuçlar bile verebiliyor.
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atilasat 3 yıl
bence kullanışlı bir özellik
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ICromwelleI 3 yıl
Amoled ekran ilginç geliyorki hele ıps üzerine bu kadar yoğun laşmışken diyebilirim. Sanırım biraz batarya yönünden tasarruf yapmaya çalışıyor artık bu sefer 3000 mah ustu gelirde millet rahatlar.
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leventalpsal 3 yıl
O değilde G2-3-4'teki arkada ses ve güç tuşlarının olması çok iyiydi, keşke vazgeçmeselerdi...
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GamerFX 3 yıl
Bataryasi onemli benim icin insallah enaz 5000 6000 mah batarya koyarlarda 1.5 2 gun prize takmadan kullanabiliriz bide ben telde muzik dinlemeyi seven biriyim ve lg kulakluk ses kalitesini hep cok begenmisimdir insallah G5 te bu kaliteyi bi adim daha ileriye goturmuslerdir
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kadirirdem 3 yıl
ıps ekranda mı yapacak bunu :)))
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Guest-F30ED544B 3 yıl kadirirdem
kadirirdem
ıps ekranda mı yapacak bunu :)))

Haberi tam okumadınız galiba :)))
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stophart 3 yıl
lg v10 deki gibi üste küçük ekran gibi yapsalardı keşke bunu
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DH Misafiri 3 yıl
Telefondaki dahili depolama ayrımını (32GB/64GB - LG G4'te bu yoktu) görünce Ram kapasiteleri hakkında iki ihtimal tecrübe ile sabitleniyor.
1.si 32GB/64GB olan iki ayrı dahili depolamanın "3GB Ram/4GB Ram" ile gelebileceği...(Nalet kapitalist düşünce:)
2.si ise 32GB/64GB 'a "4GB Ram/5GB Ram" düşebileceği ki bence bu çok daha yakışırdı LG G5'e...
Memnun LG G3 kullanıcısı :)
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