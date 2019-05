LG G5'te de ekran her zaman açık olacak

Samsung'un Super AMOLED ekranlarda sürekli bildirim gösterimi yapabilmek için tescil ettirdiği Always On Display adındaki özelliğin ardından, LG G5 modelinde benzer bir her zaman açık özelliğinin yer alacağı firma tarafından doğrulandı.





LG'nin paylaştığı GIF görselinde, G5 amiral gemi modelinin ana hatları belli olurken, kilit ekranında saat ile birlikte tarih, cevapsız çağrı, ajanda, mail gibi bildirimlerin yer aldığı küçük bir pencere dikkat çekiyor. Nexus ve Motorola telefonlarından hatırlayacağımız bu özellik, OLED ekranlara özgü olmasıyla biliniyor.









Ekran sürekli siyah arkaplanda kaldığı için, bu tarz renksiz bildirimler bataryayı çok fazla yormuyor ve enerji tüketimini artırmıyor. Bazı kaynaklar, kullanıcıların bildirimlere bakmak için sürekli ekran kilidinden çıkmasını ve her zaman açık ekran teknolojisini karşılaştırarak, bariz enerji tasarrufu değerlerine ulaşıldığını görmüş. Görselde ayrıca LG'nin lansman saati de yansıtılmış.





LG G5 modelinde 5.4 inçlik 2K AMOLED ekran, Snapdragon 820 yonga seti, 4GB LPDDR4 RAM, çift arka kamera dizilimi, 32GB/64GB depolama kapasitesi, arka kısımda parmak izi okuyucu, yan kısma alınan ses kontrol tuşları, alt kısımdan çıkarılabilen batarya şeklinde özellikler olması bekleniyor.

