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LG G6 beklenenden daha pahalı olabilir

Geçen yıl G5 amiral gemisinden beklediğini bulamayan LG, bu yıl G6 ile iddialı olmak istiyor. Firma yeni cihazını önemli özelliklerle donattı. Elbette maliyet artışı da kaçınılmaz oldu.
2 yıl
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25
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG’nin yeni amiral gemi modelinde geçen yıl kullandığı modüler sistemden vazgeçerek yüzde 20 oranında maliyetleri aşağı çekeceği ifade ediliyordu. Bununla birlikte yeni özellikler buna imkan vermeyebilir.

Maliyet yükseliyor

Her geçen yıl üreticiler amiral gemi modelleri için yenilik üretmek zorunda çünkü pazar sürekli gelişiyor ve tüketiciler yeniliklere ilgi gösteriyor. Yapılan her yenilik ise firmaya maliyet olarak yansıyor. Bunun herhangi bir istisnası da mümkün olmuyor.

LG G6 için de durum böyle. Bilindiği kadarıyla LG G6 modelinde metal çerçeve ve cam kaplama tasarımı kullanılacak. Ayrıca IP68 sertifikası nedeniyle batarya tamamen entegre durumda. Yine 5.7 inçlik 1440x2880 piksel çözünürlüğünde LCD ekran, 32-bit ses dönüştürücü maliyeti arttıran etkenler arasında.

Snapdragon 821 yonga seti, 4GB LPDDR4 RAM geçen yıl da kullanıldığı için maliyeti arttırmayacak. Bununla birlikte yukarıda sayılanlar hesaba katıldığında cihazın Güney Kore’de 770$ bir fiyat etiketine sahip olacağı tahmin ediliyor. LG G5 ise geçen yıl 720$’dan piyasaya çıkmıştı.

Ayrıca Bkz. "Alcatel Shine Lite modeli Türkiye’de"

Görüldüğü kadarıyla LG G6 beklenenden de yüksek bir fiyat etiketiyle piyasada olacak. Üstelik LG’nin kar marjında kendisini zorlayarak bu rakama indiği belirtiliyor. Ülkemizde LG G5 modeli 2799TL üzerinden satışa sunulmuştu. İddialar doğruysa artık 3000TL bandına merhaba diyebiliriz. 

 

http://www.phonearena.com/news/LG-G6-starting-price-said-to-be-50-higher-than-G5-because-of-these-leaked-specs_id90627 Yorum Yaz
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sorceress 2 yıl en beğenilen
Samsung A7'ye 2400 Lira verene kadar, LG G6'ya 3000 Lira verilir.
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kaptanos 2 yıl
Ben artık istemiyorum, 3'ler, 4'ler, 5'ler bu nedir arkadaş, akıl var mantık var bizde insanız, yeniliklerden haberimiz olsun. 3-4 yılda birde olsa en azından amiral gemisi alabilelim. Ulan ayda 100TL atsam kenara 3 senede 3600Tl yapıyor yine yetmiyor yine yetmiyor. Zaten 3 yıl sonra ben 3600 biriktirdiğimde telefonlar olur 7200
Ben artık istemiyorum, 3'ler, 4'ler, 5'ler bu nedir arkadaş, akıl var mantık var bizde insanız, yeniliklerden haberimiz olsun. 3-4 yılda birde olsa en azından a...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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deniz_sea 2 yıl
Merhaba
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John WICK 2 yıl
Mi max kullanıyorum benim gözümde bir devrimdir bundan sonra batı menşeeli bir ürün satın almıyacam skechers gibi rahat ayakkabı yapsınlar ayakkabılarımıda çin yapımı alcam bundan sonra kıyafetleride bekliyorum.
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tahir40 2 yıl
Fark etmez. Bikaç ay sonra yarı parasına alırız nasılsa...
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turkcem44 2 yıl
O zaman ne diyelim gebeş (G5) gibi elinde patlar.
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Kerim5100 2 yıl
SD821, LCD ekran ve maliyet artışı?!?!?!
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Lene 2 yıl
Ohaa çüşşş!!! Şimdi nereye Doğru eğiliyoruz Acaba...
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savinelli 2 yıl
pahalı olsun. nasılsa 3 aya yarı yarıya düşüyor lg ler :)
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Amd64x2 2 yıl
4399 TL den bir kuruş fazla vermem, beni aptal yerine koyamazsın, kazıklayamazsın ey elciii.
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ybnc 2 yıl
Bence aşırı bir mobil oyun manyağı değilsen ya da telefonda uygulama falan geliştirmiyorsan şuan 1000-1500 fiyat aralığında olan her telefon rahat bir şekilde iş görür.Ben geçen sene 1100 liraya G3 almıştım.Çaldırdım.Dört ay önce de yine aynı fiyata G4 aldım.Gayette memnunum.Tabii buradaki memnuniyet telefondan ne beklediğine göre değişebilir.
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Nemrut17 2 yıl
Valla gardaş işçi emeklisiyim şimdi bankadan 5.000 TL çektim 2017 yılının en iyi amiral gemisini alacağım.
Cafelerde koyacam masaya bütün avratlar bana bakacak.
Umarım bu sene evlenirim gari.
Amin ecmain.
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Whippoorwill 2 yıl
İşin büyüsünü Snapdragon 821 bozmuşken olayı topalayacak olan fiyat etketiydi.
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