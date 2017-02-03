LG G6 beklenenden daha pahalı olabilir

LG’nin yeni amiral gemi modelinde geçen yıl kullandığı modüler sistemden vazgeçerek yüzde 20 oranında maliyetleri aşağı çekeceği ifade ediliyordu. Bununla birlikte yeni özellikler buna imkan vermeyebilir.

Maliyet yükseliyor

Her geçen yıl üreticiler amiral gemi modelleri için yenilik üretmek zorunda çünkü pazar sürekli gelişiyor ve tüketiciler yeniliklere ilgi gösteriyor. Yapılan her yenilik ise firmaya maliyet olarak yansıyor. Bunun herhangi bir istisnası da mümkün olmuyor.

LG G6 için de durum böyle. Bilindiği kadarıyla LG G6 modelinde metal çerçeve ve cam kaplama tasarımı kullanılacak. Ayrıca IP68 sertifikası nedeniyle batarya tamamen entegre durumda. Yine 5.7 inçlik 1440x2880 piksel çözünürlüğünde LCD ekran, 32-bit ses dönüştürücü maliyeti arttıran etkenler arasında.

Snapdragon 821 yonga seti, 4GB LPDDR4 RAM geçen yıl da kullanıldığı için maliyeti arttırmayacak. Bununla birlikte yukarıda sayılanlar hesaba katıldığında cihazın Güney Kore’de 770$ bir fiyat etiketine sahip olacağı tahmin ediliyor. LG G5 ise geçen yıl 720$’dan piyasaya çıkmıştı.

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Görüldüğü kadarıyla LG G6 beklenenden de yüksek bir fiyat etiketiyle piyasada olacak. Üstelik LG’nin kar marjında kendisini zorlayarak bu rakama indiği belirtiliyor. Ülkemizde LG G5 modeli 2799TL üzerinden satışa sunulmuştu. İddialar doğruysa artık 3000TL bandına merhaba diyebiliriz.