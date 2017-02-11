Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG G6'nın Snapdragon 821 yonga setiyle geleceği onaylandı

CES 2017 sırasında ele geçirilen LG G6'ya ait gizli bir slayt dosyası, şirketin yeni amiral gemisinin Qualcomm Snapdragon 821 yonga setiyle geleceğini doğruluyor...
2 yıl
3,1b
1
48
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
LG, yaklaşan amiral gemisiye ilgili tansiyonu yükseltmek için çeşitli teaserlar yayınladı ve bu nedenle akıllı telefonun bazı özelliklerini zaten biliyoruz. SemiAccurate tarafından hazırlanan yeni bir rapor, G6'nın Qualcomm'un en yeni Snapdragon 835 yonga seti ile gelmeyeceğini doğruluyor.
Rapor geçen ayki CES 2017 sırasında ele geçirilmiş LG'ye ait gizli bir slaytı ortaya çıkarmış durumda. Slayt şov, 5.7 inçlik Full Vision ekran, telefonun arka kısmına monte edilmiş bir parmak izi sensörü ve Quad DAC teknolojisi de dahil olmak üzere G6'nın bazı teknik özelliklerini gösteriyor.
Dahası, akıllı telefonun muhtemelen IP67 veya IP68 sertifikasıyla suya ve toza karşı dayanıklı olacağı yönündeki söylentileri de doğruluyor. Ayrıca, akıllı telefonun Qualcomm Snapdragon 821 (MSM8996AC) yonga setini içereceğini de onaylamış durumda.

LG G6, 26 Şubat'ta tanıtılacak

Snapdragon 821 kendine geçen yılın amiral gemileri ve üst seviye akıllı telefonlarda yer bulurken, Snapdragon 820'ye kıyasla performans artışı sağlayarak pil tüketimini de azaltmıştı. Slayt, LG'nin yaklaşan amiral gemisine en yeni Snapdragon 835 yonga setini dahil etmeyeceğini gösteren önceki raporları da doğrulamış oldu.
Ayrıca Bkz. "İki ayaklı robot Cassie, günün birinde size kargonuzu teslim edebilir"
Görünüşe göre Samsung, Galaxy S8 akıllı telefonları için Snapdragon 835'in ilk üretimlerinde yer alacak ve böylelikle LG gibi rakiplerin bu yonga setine erişimini engelleyecek. LG'nin G6'yı 26 Şubat tarihinde tanıtması ve Mart ayında satışa sunması bekleniyor. Şirket, Snapdragon 835'in diğer akıllı telefon üreticilerine sunulmasını bekleseydi, G6 Mayıs ayında veya Haziran başında piyasaya sürülecekti.
Bu da telefonun Galaxy S8'le doğrudan rekabet etmek zorunda kalacağı ve LG'nin pek avantajlı olmayabileceği anlamına geliyordu. G6, Galaxy S8'den en az altı hafta önce Güney Kore'deki mağazalara ulaşacak ve LG bunun ilk etaptaki satışları arttıracağını düşünüyor.

http://semiaccurate.com/2017/02/10/lg-good-reason-use-snapdragon-821-g6/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Xloud 2 yıl en beğenilen 12 Angry Men
12 Angry Men
Edit: 821 ile geliyormuş.
Rakipleri 835 ile gelince, LG 821 ile gelince 1-0 yenik başlamış olur.

Onlardan bi 500 lira kadar ucuz olursa 2-0 öne geçer
12 Angry MenEdit: 821 ile geliyormuş.Rakipleri 835 ile gelince, LG 821 ile gelince 1-0 yenik başlamış olur.Onlardan bi 500...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +35
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
genc34 2 yıl
Sd 821 rahat 2 sene daha iş yapar sıkıntı yok yeterki fiyat uygun olsun.
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
12 Angry Men 2 yıl
Edit: 821 ile geliyormuş.
Rakipleri 835 ile gelince, LG 821 ile gelince 1-0 yenik başlamış olur.
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BlackLead 2 yıl
lg g serisi telefon piyasasında ki en iyi seridir.Lg g2 kullanıyorum 3 senedir hala taş gibi hiç bir çiziği bile yok ekran koruyucu kullanmama rağmen,boyası da aşınmadı, bataryası nerdeyse ilk gün ki gibi çok zor bitiyor,ve hala günümüzün bütün oyunlarını uygulamalarını rahatça açıyor EFSANE SERİ
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
drjacob 2 yıl
835 ile niye gelmiyor
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Whippoorwill 2 yıl drjacob
drjacob
835 ile niye gelmiyor

Nisan ayına kadar tedarik sıkıntısı varmış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SayK0-92 2 yıl
Yahu eyvallah pahalı evet ama ios'a bakıyosun hala çift çekirdekle harikalar yaratıyo, öte yandan 8 çekirdek 16 çekirdek işlemci koyuyolar enerji tüketiminin yanında hiç de beklenen etkiyi gösteremiyo. He 1500-1800₺ bandında alınabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F8946C419 2 yıl
Fiyat konusunda rekabetçi olmazsa şansı yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
assasin34 2 yıl
Çöp
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KediTartaklayanBodyciFare 2 yıl
7.1.1 ile G2'ye devam.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EuroAsia 2 yıl
G2 ile nirvanaya ulaştı LG başka hiçbir cihazında da o konuma yukselemedi. Bu da G2 harici diğer kardeşleri gibi ağır çöp olacaktir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
skywalker06 2 yıl
lg tutup samsung'a yakın bir fiyata satmaya kalkar 3-4 ay sonra bir bakmışssın 1000tl ucuzlamış ama tutupta samsungtan biraz daha aşağıda bir fiyata konumlandırıp kronik bir sorun çıkmazsa iyi satış yakalayabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
fiyatı s8 ile rekabet etmezse satar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MMKT 2 yıl
Lg önce bootloopa giren cihazlarının arkasında dursun, bunu alan net enayidir.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +294 12 Angry Men +241 Redeemertr +167 Informed +154 madmahmutd +152 serdar_k +132 KoşanBalık +119 csh +117 MS4343 +97 aca-n +95
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3141 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
akıllı telefon, amiral gemisi ve
6 etiket daha yonga seti lg g6 qualcomm snapdragon 821 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl 11 yaşındaki Türk Kızı Talya, BM Genel Kurulu'nda konuştu 2 yıl AMD Ryzen işlemci modelleri, hızları ve fiyatları 2 yıl Mobil oyunlar her zamankinden daha hızlı bir şekilde oyuncu kaybediyor 2 yıl SoftBank'ın insansı robotu ABD’de ilk işine başladı 2 yıl Uber'deki güvenlik açığı bir çiftin boşanmasına neden oldu 2 yıl ABD, ülkeye giriş yapmak isteyen göçmenlerden sosyal medya şifrelerini isteyebilir 2 yıl Facebook'tan Sevgililer Günü’ne özel aşk temalı kartlar 2 yıl R7 1700X ile yapılan testlerde etkileyici sonuçlar elde edildi! 2 yıl Android 7.0 sonrası Galaxy S7 serisinde kullanım süreleri düşüş gösterdi 2 yıl 5G teknolojisinden on kat daha hızlı ve devrim yapmaya geliyor 2 yıl AMD Ryzen işlemcilerin soğutucuları ortaya çıktı 2 yıl Xiaomi Mi 5s'yi kullandık: Detaylar ve izlenimlerimiz 2 yıl Sevgililer günü için akıllı hediye önerileri 2 yıl Mat siyah renkli bazı iPhone 7'lerin boyası dökülmeye başladı 2 yıl Nokia’nın unutulmaz N serisi Snapdragon 600 ile geri gelebilir 2 yıl Intel Türkiye eski genel müdürü Burak Aydın'a önemli görev 2 yıl Samsung Galaxy S8+ modelinin logosu ortaya çıktı 2 yıl Ryzen işlemcilerinde ''X'' adlandırmasına sahip modellerin bir farkı daha ortaya çıktı! 2 yıl Fukushima reaktörüne ilk kez giren robot yok olmaktan son anda kurtuldu! 2 yıl Makyajlanan 400 beygirlik yeni Audi RS3, Cenevre'de görücüye çıkacak 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN LG G6'nın Snapdragon 821 yonga setiyle geleceği onaylandı Sonraki Java'nın geliştiricisi Oracle, telif hakkı nedeniyle Google’ı yeniden dava ediyor 2 yıl Guardians of the Galaxy Vol. 2, Marvel'in en beğenilen filmi oldu 2 yıl Twitter, kullanıcı sayısına ait veriler paylaştı 2 yıl Mercedes-AMG GT R pist rekorlarına bir yenisini ekledi 2 yıl Oyun dizüstü bilgisayarı pazarının lider isimleri: Asus ve MSI 2 yıl Huawei Honor V9 ay sonunda geliyor 2 yıl Ford otomatik pilot teknolojisinde gaza bastı: Yapay zekaya 1 milyar dolarlık yatırım 2 yıl Bilim insanları güneş ışığından, ısıdan ve hareketten elektrik üretebilen madde geliştirdi! 2 yıl Intel’in 8. nesil işlemci ailesi beklenenden önce geliyor! 2 yıl Rusya'dan sevgilerle: Snowden iade edilebilir 2 yıl Samsung Galaxy S8 sızmaya devam ediyor 2 yıl Amiral gemisi Nokia 8 ortaya çıktı 2 yıl 2si1 "Evetli Hayırlı" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl İki ayaklı robot Cassie, günün birinde size kargonuzu teslim edebilir 2 yıl Vladimir Putin, Volkswagen'a yardım etme sözü verdi 2 yıl Apple'ın 2017 model tüm iPhone'ları kablosuz şarj özelliğiyle gelecek 2 yıl Panasonic'in yeni görüntüleme sensörü, arabalara yol gösterebilir 2 yıl Türk bilim insanı 2 saat süren FBI testini 34 dakikaya indirdi 2 yıl Helio P25 yonga seti ile orta seviyede yüksek kamera özellikleri mümkün olacak 2 yıl Mark Zuckerberg gizemli Oculus Rift eldivenini ilk kez görücüye çıkardı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim