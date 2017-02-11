LG G6'nın Snapdragon 821 yonga setiyle geleceği onaylandı

LG, yaklaşan amiral gemisiye ilgili tansiyonu yükseltmek için çeşitli teaserlar yayınladı ve bu nedenle akıllı telefonun bazı özelliklerini zaten biliyoruz. SemiAccurate tarafından hazırlanan yeni bir rapor, G6'nın Qualcomm'un en yeni Snapdragon 835 yonga seti ile gelmeyeceğini doğruluyor.

Rapor geçen ayki CES 2017 sırasında ele geçirilmiş LG'ye ait gizli bir slaytı ortaya çıkarmış durumda. Slayt şov, 5.7 inçlik Full Vision ekran, telefonun arka kısmına monte edilmiş bir parmak izi sensörü ve Quad DAC teknolojisi de dahil olmak üzere G6'nın bazı teknik özelliklerini gösteriyor.

Dahası, akıllı telefonun muhtemelen IP67 veya IP68 sertifikasıyla suya ve toza karşı dayanıklı olacağı yönündeki söylentileri de doğruluyor. Ayrıca, akıllı telefonun Qualcomm Snapdragon 821 (MSM8996AC) yonga setini içereceğini de onaylamış durumda.

LG G6, 26 Şubat'ta tanıtılacak

Snapdragon 821 kendine geçen yılın amiral gemileri ve üst seviye akıllı telefonlarda yer bulurken, Snapdragon 820'ye kıyasla performans artışı sağlayarak pil tüketimini de azaltmıştı. Slayt, LG'nin yaklaşan amiral gemisine en yeni Snapdragon 835 yonga setini dahil etmeyeceğini gösteren önceki raporları da doğrulamış oldu.

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Görünüşe göre Samsung, Galaxy S8 akıllı telefonları için Snapdragon 835'in ilk üretimlerinde yer alacak ve böylelikle LG gibi rakiplerin bu yonga setine erişimini engelleyecek. LG'nin G6'yı 26 Şubat tarihinde tanıtması ve Mart ayında satışa sunması bekleniyor. Şirket, Snapdragon 835'in diğer akıllı telefon üreticilerine sunulmasını bekleseydi, G6 Mayıs ayında veya Haziran başında piyasaya sürülecekti.

Bu da telefonun Galaxy S8'le doğrudan rekabet etmek zorunda kalacağı ve LG'nin pek avantajlı olmayabileceği anlamına geliyordu. G6, Galaxy S8'den en az altı hafta önce Güney Kore'deki mağazalara ulaşacak ve LG bunun ilk etaptaki satışları arttıracağını düşünüyor.

http://semiaccurate.com/2017/02/10/lg-good-reason-use-snapdragon-821-g6/