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LG G6'nın yeni görüntüsü cihazın kalınlığını ortaya koyuyor

LG'nin büyük heyecanla beklenen üst sınıf akıllı telefonuyla ilgili yeni görseller gelmeye devam ediyor. Bu kez de cihazın kalınlığını ortaya koyan yeni bir fotoğraf sızdırılmış durumda.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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LG G6'nın yeni görüntüsü cihazın kalınlığını ortaya koyuyor
Birkaç gün önce LG G6 olduğuna inanılan bir telefonla cihazın ilk net görüntüsüne kavuşmuştuk. Şimdi ise telefonun başka bir fotoğrafı sızdırılmış durumda ancak bu kez yan tarafını gösteriyor.
Underkg tarafından paylaşılan yeni görüntüye baktığımızda sağ kenarda bir SIM kart yuvası olduğunu görüyoruz. Bir önceki görüntüden de zaten ses kontrol tuşlarının sol kısımda olduğunu biliyorduk. Bunun dışında fotoğraf bize daha önce görmediğimiz başka birşey göstermiyor. Ancak son sızıntıdaki tasarımla eşleşmesi, her iki görselin de doğru olabileceğini düşündürüyor.

Daha önceki görselle aynı çizgide

Yeni sızıntı da kenarlardaki premium hissi veren metal çerçeveyi ortay koymuş durumda. Neredeyse çerçevesiz olduğunu gördüğümüz ekran muhtemelen 5.7 inç, 1440x2880 çözünürlük ve sıradışı bir 18:9 görüntü oranına sahip olacak.
Ayrıca Bkz. "Kyocera su ve sabunla yıkanabilen yeni akıllı telefonunu tanıttı"
Önceki söylentilere dayanarak LG G6'nın çift lensli bir kamera, suya dayanıklı yapı ve hızlı kablosuz şarj özelliğiyle gelebileceğini söyleyebiliriz. Ancak muhtemelen şirket LG G5'de uyguladığı modüler tasarımı bir kenara bırakacak ve yeni Snapdragon 835 yerine Snapdragon 821 yonga setini kullanacak.
LG'nin yaklaşan amiral gemisini beğendiyseniz kısa süre sonra elinizi cebinize atmanız gerekebilir. Çünkü şirket büyük olasılıkla akıllı telefonu 26 Şubat'ta tanıtacak.

http://underkg.co.kr/news/1692748 Yorum Yaz
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Crauls 2 yıl en beğenilen
4.yılında gırmıs g2 ım var,hala kullanılıyor kozmetık acıdan asırı ıyı,garantısı bıtmesıne bır hafta kala bataryayı ucretsız degıstırmıstım,root rom yapmadım hala mıs gıbı samsnunglar gıbı adamı kanser etmeden rehbere gırıyor calısıyor,ımkan olsa koredekı gıbı sd kartlı versıyonu olsaydı elımde su an kamera harıcınde herseyınden memnun kullanırdım.o tasarım ve ınce kasa cerceve oranları bugun 3k-4k para sayılan telefonlarda yok 3000lık bataryada o kasada o deonemde cıgır acmıstı,bugunde bakıorum 3000 batarya koyamıyorlar.
kısaca ben lg den son derece memnun bır kullancısıyım,egrı oturup dogru soylemek lazım g2 gıbı lg tarıhının en cok satan telefonunu yapabılmıs bır fırma g5 te baltayı tasa vurdu.
ama samboylar sız lutfen az otede oynayın, hıcbır model lg ıle ucaga bınmek yasaklanmadı henuz.
4.yılında gırmıs g2 ım var,hala kullanılıyor kozmetık acıdan asırı ıyı,garantısı bıtmesıne bır hafta kala bataryayı ucretsız degıstırmıstım,root rom yapmadım ha...
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2 Yanıt Yanıtla +44
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HeavenForce77 2 yıl
Bütün firmalar doğan görünümlü şahin yapmaya calısıyor bir tek samsung her sene tüketicilere farklı olan teknolojiler için çalışıyor fan değilim iphone 5s kullanıyorum
Bütün firmalar doğan görünümlü şahin yapmaya calısıyor bir tek samsung her sene tüketicilere farklı olan teknolojiler için çalışıyor fan değilim iphone 5s kulla...
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Pesimist94 2 yıl
G6 çıkacak G2 kullanıyorum bu durumda G10 çıkınca G6 kullanabilirim. Dolar zaten 4 e dayanmış, bize de izlemek düşer.
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DH Misafiri 2 yıl
Sanki telefon 2 parmak kalınlığında. Öyle mi atılır başlık
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aycibin 2 yıl
bence bu kadar büyük ekranı V30'a bırakmalıydı.g serisi 5.2" civarı kalmasını beklerdim.ergonomik değil.
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inexo 2 yıl
Iphone özentisi tasarımı bırakmalılar en azından büyük markalar.
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r.H 2 yıl
Hocam lg dediğin kapaksiz olur ya neden öyle yapmışlar ki
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sülözışık 2 yıl
Snapdragon 821 kullanmasaydı keşke bu fiyatlarla telefonu en az 3-4 sene kullanır millet.
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Experimentation 2 yıl
bu telefon da olmayacak belli
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erkanberk 2 yıl
Lg G2 kullanıyorum ve gayet memnunum. Telefonum 4. yılında. Yalnız G2 den sonraki modelleri alan eşim dostum bin pişman. Buradan çekik gözlü emmilere sesleniyorum. Gayrı bitsin zerzenişler. Veee en önemlisi cebimiz yanmasınn emmiler.
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shadowtr 2 yıl
821 yeterli değil diyenler neyin kafasını yaşıyor. 835 le gelse zaten çok çok pahalı olacaktı. 821le geliyor, hiç değilse ithalatçı garantili modelleri alınabilir seviyede olacaktır.
Aslında dövizin bu kadar yükseldiği bir dönemde LG için bu şans bile olabilir ülkemizdeki satışlar adına.
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rcelik21 2 yıl
Fiyatı ile üst seviye olacak o kesin
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Whippoorwill 2 yıl
Ek olarak şu Snapdragon 821 mevzusu biraz uzamış tam açıklamak gerekiyor galiba. Samsung'un S8'de Snapdragon 835, HTC'nin yeni amiral gemisinde Snapdragon 835, Apple'ın A11 (835 dahi A10 gibi olamayacakken) kullanacağını düşündüğümüzde gayette Snapdragon 821 zayıf halka kalıyor. LG'nin mobilde çıkış yakalaması şart. O güzelim ara yüze, tasarıma yazık olmasın. Fiyatının az çok diğerleri kadar olacağı en azından V20'den pahalı olacağı ortadayken en ufak soru işareti bırakmamalı LG tüketicinin aklında.
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