LG G6'nın yeni görüntüsü cihazın kalınlığını ortaya koyuyor

LG G6 olduğuna inanılan bir telefonla cihazın ilk net görüntüsüne kavuşmuştuk. Şimdi ise telefonun başka bir fotoğrafı sızdırılmış durumda ancak bu kez yan tarafını gösteriyor. Birkaç gün önceolduğuna inanılan bir telefonla cihazınkavuşmuştuk. Şimdi ise telefonun başka bir fotoğrafı sızdırılmış durumda ancak bu kezgösteriyor.

Underkg tarafından paylaşılan yeni görüntüye baktığımızda sağ kenarda bir SIM kart yuvası olduğunu görüyoruz. Bir önceki görüntüden de zaten ses kontrol tuşlarının sol kısımda olduğunu biliyorduk. Bunun dışında fotoğraf bize daha önce görmediğimiz başka birşey göstermiyor. Ancak son sızıntıdaki tasarımla eşleşmesi, her iki görselin de doğru olabileceğini düşündürüyor.

Daha önceki görselle aynı çizgide

Yeni sızıntı da kenarlardaki premium hissi veren metal çerçeveyi ortay koymuş durumda. Neredeyse çerçevesiz olduğunu gördüğümüz ekran muhtemelen 5.7 inç, 1440x2880 çözünürlük ve sıradışı bir 18:9 görüntü oranına sahip olacak.

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Önceki söylentilere dayanarak LG G6'nın çift lensli bir kamera, suya dayanıklı yapı ve hızlı kablosuz şarj özelliğiyle gelebileceğini söyleyebiliriz. Ancak muhtemelen şirket LG G5'de uyguladığı modüler tasarımı bir kenara bırakacak ve yeni Snapdragon 835 yerine Snapdragon 821 yonga setini kullanacak.

LG'nin yaklaşan amiral gemisini beğendiyseniz kısa süre sonra elinizi cebinize atmanız gerekebilir. Çünkü şirket büyük olasılıkla akıllı telefonu 26 Şubat'ta tanıtacak.

http://underkg.co.kr/news/1692748