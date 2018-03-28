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LG G7, LCD ve OLED olmak üzere iki ekran seçeneği ile geliyor

Yakın tarihli bir raporda, Koreli teknoloji şirketi LG'nin yakında piyasaya sürmeye hazırlandığı LG G7 modelinin LCD ve OLED olmak üzere iki ekran seçeneği ile geleceği belirtiliyor.
1 yıl
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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LG G7, LCD ve OLED olmak üzere iki ekran seçeneği ile geliyor
Güney Koreli teknoloji şirketi LG, Mayıs ayının sonunda yeni akıllı telefonu LG G7'yi tanıtacağını duyurmuştu. Şirket hakkında çıkan yakın tarihli bir rapora göre LG G7, LCD ve OLED ekrana sahip iki farklı versiyonla piyasaya çıkacak. LG bu kararında, iPhone 8 serisini LCD panel, iPhone X'u ise AMOLED ekranla piyasaya süren Apple'dan esinlenmiş gibi görünüyor.

LCD ve OLED modelleri arasında fiyat farkı olacak

Sektöre yakın kaynaklardan gelen bilgilere bakılırsa, LCD ve OLED ekranlarla gelmesi beklenen LG G7 modelleri aynı teknik özelliklere sahip olacak. Yani iki cihaz arasındaki tek farkın ekranları olacağı iddia ediliyor. OLED ekran teknolojisi LCD'ye oranla daha ince ve hafif olduğu için LCD'den neredeyse iki kat pahalı bir teknoloji. Dolayısı ile LG G7'nin LCD ekranlı varyantının OLED ekranlı modele göre daha ucuz olması bekleniyor.
Bir başka söylenti ise LG'nin bu iki G7 varyantını, farklı ülke pazarlarına sunmak için tasarladığı yönünde. Buna ek olarak Koreli şirket hangi modelin daha çok tutacağını görerek, bundan sonraki akıllı telefon planlarını da ona göre şekillendirmek istiyor. LG'nin G7 modelinde uygulayacağı iki farklı ekran hamlesiyle ilgili yeni bilgiler geldikçe sizlere aktaracağız.

https://www.androidauthority.com/lg-g7-lcd-oled-display-849418 Yorum Yaz
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zolzauza 1 yıl en beğenilen
Ghost screen yetmedi, Burn-in de de lider olmak istiyor herhalde galiba sanırsam :-)
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sky__walker 1 yıl
Oled ekranlı telefonların garanti kağıdına "ekran yanığı oluşursa garanti dışıdır" gibi ibareler de yazar kesin aynı tv de yaptığı gibi.
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lg02561 1 yıl
keşke çentikli ve çentiksiz olmak üzere iki ekran seçeneğiyle gelse.
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Johan Elmander 1 yıl
G6 gibi biri oled olur, ama kablosuz şarjı olmaz mesela. Ama depolaması artar. Lcd ekranlı versiyona daha kaliteli bir ses çipi koyarlar, bir tanesine oled ekranın yanına ses çipini de kablosuz şarjı da koyarlar, bizim gibi 3.dünya ülkelerine boş lcd versiyon yollarlar.
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Tolgá 1 yıl
bir elektronik üründe LG ekran var ise koşarak kaçın.
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interwap 1 yıl
Ne seçeneği arkadaş. Kutudan hangisi çıkarsa artık.
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St Batuhan 1 yıl
"LG bu kararında, iPhone 8 serisini LCD panel, iPhone X'u ise AMOLED ekranla piyasaya süren Apple'dan esinlenmiş gibi görünüyor"
Bu kadar zorlar mı insanlar durumu ya? Anlayamadım bu kısmı cidden. Böyle olaya ilk Apple mı kalktı yani :/ Patentini mi almışlar da onlardan esinlendi diyerek bir de Apple kısmını bold yazarak servis ediyorsunuz. Ne kadar tatlı bir durum yahu.
Farklı pazarlar için olması muhtemel böyle bir durumun ama fiyat farkı koyarak her pazarda da sunmayı düşünebilirler zira zaten kendileri üretici konumunda. Pek sıkıntıları olmayacaktır durumu yönetirken.
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mladenbmv 1 yıl
lg g4 teki başarısını bir daha yakalayamaz,ama o anakart yanması hayalet ekran olması.lg keşke g5 g+6 yapıcağna anakart hayalet ekran ve pil performansına odaklanıp g4 yatırım yapsaydı elde tutuşu full ekran olması çok güzeldi hata yaptılar.
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zolzauza 1 yıl en beğenilen
Ghost screen yetmedi, Burn-in de de lider olmak istiyor herhalde galiba sanırsam :-)
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sky__walker 1 yıl
Oled ekranlı telefonların garanti kağıdına "ekran yanığı oluşursa garanti dışıdır" gibi ibareler de yazar kesin aynı tv de yaptığı gibi.
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ymhaslaman 1 yıl
Bence LG telefon işini bırakıp dünyadaki bütün telefonların ekran işini yapsın. Dünyada onun kadar iyi ekran yapan yok.
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deniz_sea 1 yıl
İkiside tutmayacak LG, bunu da göremiyorsan artık yuh....
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kucukyenici 1 yıl
Başkasının yürüyüşünü taklit edeceğim derken kendi yürüyüşünü unutmak...
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