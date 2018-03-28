LG G7, LCD ve OLED olmak üzere iki ekran seçeneği ile geliyor

Güney Koreli teknoloji şirketi LG, Mayıs ayının sonunda yeni akıllı telefonu LG G7'yi tanıtacağını duyurmuştu. Şirket hakkında çıkan yakın tarihli bir rapora göre LG G7, LCD ve OLED ekrana sahip iki farklı versiyonla piyasaya çıkacak. LG bu kararında, iPhone 8 serisini LCD panel, iPhone X'u ise AMOLED ekranla piyasaya süren Apple'dan esinlenmiş gibi görünüyor.

LCD ve OLED modelleri arasında fiyat farkı olacak

Sektöre yakın kaynaklardan gelen bilgilere bakılırsa, LCD ve OLED ekranlarla gelmesi beklenen LG G7 modelleri aynı teknik özelliklere sahip olacak. Yani iki cihaz arasındaki tek farkın ekranları olacağı iddia ediliyor. OLED ekran teknolojisi LCD'ye oranla daha ince ve hafif olduğu için LCD'den neredeyse iki kat pahalı bir teknoloji. Dolayısı ile LG G7'nin LCD ekranlı varyantının OLED ekranlı modele göre daha ucuz olması bekleniyor.

Bir başka söylenti ise LG'nin bu iki G7 varyantını, farklı ülke pazarlarına sunmak için tasarladığı yönünde. Buna ek olarak Koreli şirket hangi modelin daha çok tutacağını görerek, bundan sonraki akıllı telefon planlarını da ona göre şekillendirmek istiyor. LG'nin G7 modelinde uygulayacağı iki farklı ekran hamlesiyle ilgili yeni bilgiler geldikçe sizlere aktaracağız.

https://www.androidauthority.com/lg-g7-lcd-oled-display-849418