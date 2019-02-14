LG G8 ThinQ, OLED ekranını hoparlör olarak kullanacak

Teknoloji Editörü
Teknoloji devlerinden LG, Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtacağı yeni amiral gemisi akıllı telefonu G8 ThinQ modelinin, ekranın hoparlör olarak kullanmasını sağlayacak yeni bir özelliğe sahip olacağını açıkladı.
İlk olarak televizyonlarda kullanıldı
Crystal Sound OLED veya CSO adı verilen özellik, tüm yüzeyi titreterek ekranı hareketli bir diyafram olarak kullanıyor. Bu da, stereo ses efekti oluşturmak için telefonun altına yerleştirilmiş özel hoparlörle birlikte çalışan ekranın ikinci bir kanal gibi işlevi görüyor. Sonuç olarak da ses netliği artıyor ve seslerin ayırt edilmesi kolaylaşırken, müzik notalarının da daha dikkat çekici hale geldiği belirtiliyor.CSO teknolojisi akıllı telefonlar için yeni olsa da, ilk kez geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen LG OLED televizyonlara dahil edilmişti. Japon devi Sony bu teknolojiyi Acoustic Surface olarak adlandırıyor ve uzun süredir de kullanmakta. CSO televizon ekranlarının büyük olması sebebiyle burada iyi sonuç veriyor. Akıllı telefonlarda ise yüzey alanının küçük olması sebebiyle nasıl bir kalite sunacağı ise merak konusu.
http://www.lgnewsroom.com/2019/02/lg-continues-to-push-boundaries-of-exceptional-smartphone-audio-with-new-g-series/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
çinli üreticilerin bile ürünlerinin bir kaçını evimde
kullanmaya başladım ama bu korelilerin
ürünlerini hiç kullanmadım