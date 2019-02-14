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LG G8 ThinQ, OLED ekranını hoparlör olarak kullanacak

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi LG'nin, Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtacağı yeni amiral gemisi G8 ThinQ'nin ekranı hoparlör işlevi görecek. İşte konunun detayları.
3 ay
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Teknoloji devlerinden LG, Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtacağı yeni amiral gemisi akıllı telefonu G8 ThinQ modelinin, ekranın hoparlör olarak kullanmasını sağlayacak yeni bir özelliğe sahip olacağını açıkladı.

İlk olarak televizyonlarda kullanıldı

Crystal Sound OLED veya CSO adı verilen özellik, tüm yüzeyi titreterek ekranı hareketli bir diyafram olarak kullanıyor. Bu da, stereo ses efekti oluşturmak için telefonun altına yerleştirilmiş özel hoparlörle birlikte çalışan ekranın ikinci bir kanal gibi işlevi görüyor. Sonuç olarak da ses netliği artıyor ve seslerin ayırt edilmesi kolaylaşırken, müzik notalarının da daha dikkat çekici hale geldiği belirtiliyor.
CSO teknolojisi akıllı telefonlar için yeni olsa da, ilk kez geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen LG OLED televizyonlara dahil edilmişti. Japon devi Sony bu teknolojiyi Acoustic Surface olarak adlandırıyor ve uzun süredir de kullanmakta. CSO televizon ekranlarının büyük olması sebebiyle burada iyi sonuç veriyor. Akıllı telefonlarda ise yüzey alanının küçük olması sebebiyle nasıl bir kalite sunacağı ise merak konusu.

http://www.lgnewsroom.com/2019/02/lg-continues-to-push-boundaries-of-exceptional-smartphone-audio-with-new-g-series/ Yorum Yaz
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Led Zeppelin 3 ay
Ses konusunda TV lerde rakipsizler ama telefonlarda aynı başarıyı gösterebilirler mi bilmiyorum.
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Askaparta 3 ay
Güzel düşünce. Telefonların hoparlörlerinin yetersiz kaldığını düşünürsek geliştirilebilir ama bu telefonu almamız için yetmez.
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sreylare 3 ay
Arkadaşım istersen amuda kalk, ellerinle yürüyerek dünya turu at, artı günde 50 tane takla at gene de sana 900 dolar civarı vermeyeceğim. Verecek olan eş dostla da uğraşırım telefondan bıkana kadar LG'nin kötü şöhret geçmişini anlatırım. O vergilerle 9000e denk gelecek paraya 2.el gtx1060m laptop alınır biraz da şansla.
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Led Zeppelin 3 ay
Ses konusunda TV lerde rakipsizler ama telefonlarda aynı başarıyı gösterebilirler mi bilmiyorum.
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joven 3 ay
Korelilerin hiçbir ürünü ilgimi çekmiyor
çinli üreticilerin bile ürünlerinin bir kaçını evimde
kullanmaya başladım ama bu korelilerin
ürünlerini hiç kullanmadım
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Like a Sir 3 ay en beğenilen
Yanık yanık türkü dinleriz
1 Yanıt Yanıtla +8
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the_dedektif 3 ay Like a Sir
Edanaya Gidehmii Şırdanından Yiyeğğmiii :D
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Angel of the Lord 3 ay
LG piyasada değişik şeyler deneyen firmalardan biri. Ama herhalde tam düzgün yapamadıkları için hep ellerinde patlıyor. G2 ile hoş sayılabilir bir tasarım ortaya koydular ama sonra ne yaptılarsa yalan oldu. G5 en büyük örnek.
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