LG G8 ThinQ için kararlı Android 10 güncellemesi yayınlanmaya başlandı

Güney Koreli mobil teknoloji devi LG, geçtiğimiz ay ana vatanında G8 ThinQ için Android 10 beta programının başlatıldığını duyurmuştu. Beta programının belirli bir süre sınırlı sayıda kullanıcı ile test edilişinden sonra şirket sevindiren haberi verdi. LG, yine öncelikli olarak ana vatanında G8 ThinQ'nun Android 10 güncellemesinin kararlı sürümünü dağıtmaya başladığını duyurdu.
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Android 10 güncellemesi cihaza G820N20c yazılım sürümüyle birlikte geliyor. Güncellemeyle ilgili ayrıntılar, beraberinde getireceği iyileştirmeler vesaire henüz ortaya çıkmış durumda değil. Şu an için yalnızca önümüzdeki yazılım güncellemesinin 1 Kasım 2019 tarihli güvenlik yamasını Android 10 işletim sisteminin temel özelliklerini beraberinde getireceğini biliyoruz.
Android 10 güncellemesinin birkaç hafta içerisinde Güney Kore'deki tüm G8 ThinQ'lara ulaşması bekleniyor. Güney Kore'den hemen sonra farklı bölgelerde de yayınlanmaya başlaması gerekiyor ancak bunun ne kadar zaman alabileceği konusunda herhangi bir fikrimiz yok.LG, yakın bir geçmişte yine Güney Kore'de V50 ThinQ için de Android 10 beta programını başlattığını duyurmuştu. G8 ThinQ'nun Android 10 güncellemesinin beta süreci sona erdiğine göre V50 ThinQ'nun kararlı Android 10 sürümü de hiç uzaklarda olmasa gerek.
https://www.gsmarena.com/lg_g8_thinq_android_10_update_south_korea-news-40349.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle