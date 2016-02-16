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LG K8 akıllı telefonu resmiyet kazandı

MWC 2016 öncesi yoğun bir tanıtım hamlesine başlayan LG, dördüncü akıllı telefon modeline daha resmiyet kazandırdı. LG K8, orta seviyede rekabetçi olmaya çalışacak.
3 yıl
5,1b
1
14
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG K8 akıllı telefonu resmiyet kazandı


Henüz MWC 2016 fuarı başlamadı ancak LG'nin ardı ardına akıllı telefon tanıtımları devam ediyor. LG X serisi ve Stylus 2 modelinden sonra şimdi de sıra LG K8 modeli resmiyet kazandı. Yeni model, CES 2016 fuarında lanse edilen LG K orta seviye akıllı telefon serisine dahil oluyor. 

Diğer modellerin aksine, LG K8 bölgeye göre çeşitlenen bir donanım sahip değil. 5 inçlik IPS ekranında 720p çözünürlük sunan modele, 4 adet Cortex-A53 çekirdeği ve Mali-T720 grafik birimi barındıran MT6735 yonga seti eşlik ediyor. 1.5GB RAM ve 8GB artırılabilir kapasitenin yanında LED flaşlı 8MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, 2125mAh kapasiteli batarya, Android 6.0 işletim sistemi, 8.7mm kalınlık gibi özellikler yer alıyor. 

Arka kısımdaki ses kontrol tuşlarını koruyan modelde, desenli kapak dikkat çekiyor. Yeni tanıtım ile böylece LG K7, LG K8 ve LG K10 modellerinin donanımları ortaya çıkmış oldu. LG K4 ve LG K5 için ise önümüzdeki günlerde bir duyuru bekleniyor. LG K7 ve K10 modellerine bakacak olursak:

LG K10 modelinde 5.3 inçlik HD bir ekran yer alıyor. 2300mAh kapasiteli batarya, Android 5.1 işletim sistemi ve 8GB/16GB kapasite seçenekleri ortak olarak sunuluyor. LTE veya 3G desteği sunmasına göre modelin özellikleri çeşitleniyor. LTE versiyonunda 4 veya 8 çekirdekli işlemciler, 13MP çözünürlüğünde arka kamera ve 8MP veya 5MP çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor. 3G versiyonunda ise 8MP çözünürlüğünde arka kamera, 8MP veya 5MP çözünürlüğünde ön kamera bulunuyor. Yine RAM seçenekleri 1GB/1.5GB/2GB RAM şeklinde sıralanıyor. 

LG K7 modelinde ise 5 inçlik 480x854 piksel çözünürlükte ekran, 2125mAh kapasiteli batarya, Android 5.1 işletim sistemi, 4 çekirdekli işlemci, 5MP çözünürlüğünde ön kamera ortak olarak sunuluyor. Modelde 3G/LTE, 8GB/16GB depolama kapasitesi, 1GB/1.5GB RAM seçenekleri mevcut. Serinin önümüzdeki haftalarda satışa sunulması bekleniyor.  

http://www.androidheadlines.com/2016/02/lg-quietly-unveils-lg-k8-with-a-5-inch-display-android-6-0.html Yorum Yaz
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ApsinteX 3 yıl en beğenilen
Orta seviye kimse SONY olamaz. Marka fanatikliği değil ama durum böyle orta seviye en iyi cihazlar SONY' de diğerleri resmen alttan alıp ortaya çıkmaya çalışıyor...
Orta seviye kimse SONY olamaz. Marka fanatikliği değil ama durum böyle orta seviye en iyi cihazlar SONY' de diğerleri resmen alttan alıp ortaya çıkmaya çalışıyo...
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ryalp 3 yıl
bu zamanda 1/1.5 ram nedir ya
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muaz1984 3 yıl
Bu telefon mu orta seviye ?
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AMDR 3 yıl
G2 gibi telefon bir daha gelmez.
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Pi 3 yıl
Iste bu kafayla bu firmalardan bir cacik olmuyor. Sene olmus 2016 adamlarin cikardigi telefona bak. Ayiptir be! Insanda utanma olur biraz bu cihazi cikarmak icin. Baslangic seviyesi cihazi en kotu g2 olmali. Yuh be.
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kadirirdem 3 yıl
bu telefonla işin zor lg...
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swat882 3 yıl
Lg magna hala daha mantıklı
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crazy585858 3 yıl
ve lg samsungun yolunu izlemeye başlar..
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ApsinteX 3 yıl en beğenilen
Orta seviye kimse SONY olamaz. Marka fanatikliği değil ama durum böyle orta seviye en iyi cihazlar SONY' de diğerleri resmen alttan alıp ortaya çıkmaya çalışıyor...
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arda_xl 3 yıl
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bu bildiğin nexus 4 olmuş
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1BilimAdamı 3 yıl
Samsung çok model çıkarıyor ama en azından belli bir standartı yakalamış gibi fakat lg sadece amiral model yapabiliyor
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alprkrkmz 3 yıl
Bu doğu asyanın suyundan mıdır toprağından mıdır anlamıyorum. Her sabah uyanıp acaba bugün nasıl bir telefon üretsek diye mi düşünüyorlar acaba. Bir durun ya hu.
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