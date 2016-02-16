LG K8 akıllı telefonu resmiyet kazandı





Henüz MWC 2016 fuarı başlamadı ancak LG'nin ardı ardına akıllı telefon tanıtımları devam ediyor. LG X serisi ve Stylus 2 modelinden sonra şimdi de sıra LG K8 modeli resmiyet kazandı. Yeni model, CES 2016 fuarında lanse edilen LG K orta seviye akıllı telefon serisine dahil oluyor.





Diğer modellerin aksine, LG K8 bölgeye göre çeşitlenen bir donanım sahip değil. 5 inçlik IPS ekranında 720p çözünürlük sunan modele, 4 adet Cortex-A53 çekirdeği ve Mali-T720 grafik birimi barındıran MT6735 yonga seti eşlik ediyor. 1.5GB RAM ve 8GB artırılabilir kapasitenin yanında LED flaşlı 8MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, 2125mAh kapasiteli batarya, Android 6.0 işletim sistemi, 8.7mm kalınlık gibi özellikler yer alıyor.





Arka kısımdaki ses kontrol tuşlarını koruyan modelde, desenli kapak dikkat çekiyor. Yeni tanıtım ile böylece LG K7, LG K8 ve LG K10 modellerinin donanımları ortaya çıkmış oldu. LG K4 ve LG K5 için ise önümüzdeki günlerde bir duyuru bekleniyor. LG K7 ve K10 modellerine bakacak olursak:





LG K10 modelinde 5.3 inçlik HD bir ekran yer alıyor. 2300mAh kapasiteli batarya, Android 5.1 işletim sistemi ve 8GB/16GB kapasite seçenekleri ortak olarak sunuluyor. LTE veya 3G desteği sunmasına göre modelin özellikleri çeşitleniyor. LTE versiyonunda 4 veya 8 çekirdekli işlemciler, 13MP çözünürlüğünde arka kamera ve 8MP veya 5MP çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor. 3G versiyonunda ise 8MP çözünürlüğünde arka kamera, 8MP veya 5MP çözünürlüğünde ön kamera bulunuyor. Yine RAM seçenekleri 1GB/1.5GB/2GB RAM şeklinde sıralanıyor.





LG K7 modelinde ise 5 inçlik 480x854 piksel çözünürlükte ekran, 2125mAh kapasiteli batarya, Android 5.1 işletim sistemi, 4 çekirdekli işlemci, 5MP çözünürlüğünde ön kamera ortak olarak sunuluyor. Modelde 3G/LTE, 8GB/16GB depolama kapasitesi, 1GB/1.5GB RAM seçenekleri mevcut. Serinin önümüzdeki haftalarda satışa sunulması bekleniyor.

http://www.androidheadlines.com/2016/02/lg-quietly-unveils-lg-k8-with-a-5-inch-display-android-6-0.html