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LG, Mobil Dünya Kongresi'nde katlanabilir akıllı telefonunu sergileyecek

CES 2019'un geride kalmasının ardından gözler Şubat ayında düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi'ne çevrildi. Teknoloji şirketi LG'nin bu etkinlikte katlanabilir telefonunu tanıtacağı belirtiliyor.
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Geçtiğimiz günlerde sona eren CES 2019'un ardından gözler 25-28 Şubat 2019 tarihlerinde Barcelona'da yapılacak olan Mobil Dünya Kongresi 2019'a çevrilmiş durumda. Gelen haberler ise Güney Koreli teknoloji devlerinden LG'nin MWC 2019 etkinliğinde katlanabilir akıllı telefonunu tanıtacağı yönünde.

Esnek ekranlı olmayacak

Mobil Dünya Kongresi'nde Xiaomi ve Sony'nin yeni teknolojilerini görücüye çıkaracaklarını biliyoruz. Bununla ilgili davetiyeler gönderilmeye başlandı. Güney Koreli yerel kaynaklara göre bu şirketlerin yanında LG de yer alacak ve uzun süredir geliştirdiği katlanabilir akıllı telefonunu ilk kez bu etkinlikte tanıtacak.
LG'nin katlanabilir akıllı telefonu Samsung Galaxy F veya Huawei'nin konsepti gibi esnek ekranlı olmayacak. Bir şirket temsilcisine göre ZTE Axon M'ye benzer ancak daha ince çerçeveli bir model olacağı söyleniyor. Akıllı telefonun esnek ekranlı değil de, bir kapak gibi katlanabilir olmasının da, ürünün rakiplerine göre daha ucuz fiyat etiketiyle satışa sunulmak için planlandığı belirtildi. Ayrıca cihazda 20-30 cm. arasındaki el hareketlerini tanıyacak temassız giriş özelliğinin olacağı da sızan bilgiler arasında.

https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&oid=020&aid=0003193603&sid1=001 Yorum Yaz
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jubeii 4 ay
Yerli bankalar bizi her ay düdüklerken mecliste durup trene bakar gibi bakmıştı. Gerçi hala düdüklüyorlar. Mesleğim gereği biliyorum. Ama halkın ilgisini poşet kadar çekmiyor. Ne diyelim şemsiyeye devam. Su geçirmiyor.
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