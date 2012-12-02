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LG Nexus 4 ve HTC 8S, Turkcell tarafından ülkemizde satışa sunulacak

6 yıl
4,6b
1
141
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG'nin Google ortaklığıyla ürettiği Nexus modeli olan Nexus 4 ve HTC'nin ikinci Windows Phone 8 akıllı telefonu HTC 8S, çok kısa bir süre sonra Turkcell ile satışa sunulacak.

Modellerinin özelliklerini kısaca hatırlamak gerekirse, LG Nexus 4 modelinde 1.5GHz saat hızında çalışan 4 Krait çekirdekli Qualcomm APQ8064 Snapdragon Pro işlemci, Adreno 320 grafik birimi, 4.7 inçlik 1280 x 768 piksel çözünürlükte True HD IPS Plus ekran, 2GB RAM, Android 4.2 işletim sistemi, 8GB/16GB depolama seçenekleri, 8MP çözünürlükte arka kamera, 1080p video kaydı, 2100mAh batarya bulunuyor.

HTC 8S modelinde ise 1GHz saat hızında çalışan Snapdragon S4 işlemci, Adreno 305 grafik birimi, 512MB RAM, 4GB depolama kapasitesi, microSD desteği, 4 inçlik 480 x 800 piksel çözünürlükte S-LCD ekran, 5MP arka kamera, 720p video kaydı, 1700mAh batarya gibi özellikler sunuluyor.

Bu ay içerisinde satışa sunulacağı tahmin edilen modellerin fiyatı da şimdilik belirsiz. Afişlere göre LG Nexus 4, 16GB kapasiteli versiyonuyla satışa çıkacak. Yurtdışı fiyatlarına baktığımızda ise Nexus 4'ün 600 Avroya kadar çıktığı, HTC 8S modelinin ise 300 Avro civarında seyrettiği görülüyor.

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sinanx 6 yıl en beğenilen
600 euro olayı ile bu haberin (reklamın) Turkcell tarafından bizzat yazdırıldığı çok belli.
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Kasatka 6 yıl
Hangi kameraya bakipta `` Terbiyesizlik yapmayin `` diycem ?
Ekram Cukurca tarafina mi, donanmim haber e mi yoksa her ikisine de mi ?
Normal fiyati 600 euroymus..
Yani tek haber sitesi siz olsaniz da millet tek haberleri sizden alsa asil sizden iyi kaziklayan bir site olmaz. Gozumuzun icine baka baka yalan soyleyip yanli haber yapiyorsunuz. Allah sizin elinize , tekelinize dusurmesin.
Hangi kameraya bakipta `` Terbiyesizlik yapmayin `` diycem ?Ekram Cukurca tarafina mi, donanmim haber e mi yoksa her ikisine de mi ?Normal fiyati 600 e...
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2 Yanıt Yanıtla +45
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esqhia 6 yıl
Google'ın saf android deneyimi ve turkcell'in saf (susuz,sabunsuz da diyebiliriz) kazık gücü bir araya geldi.Fiyatlar açıklansın da cümbüşü seyredin siz o zaman :)
Google'ın saf android deneyimi ve turkcell'in saf (susuz,sabunsuz da diyebiliriz) kazık gücü bir araya geldi.Fiyatlar açıklansın da cümbüşü seyredin siz o zaman...
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DH Misafiri 6 yıl
Fiyatı savunan insanlar görüyorum orada burada.Çok basit bir hesapla; Galaxy S3'ün amerika fiyatı ortalama 550 dolar, türkiye fiyatı 1600 tl. Dolar fiyatını tl'ye çevirip oranlarsak 1,6 katı bir fark koyuluyor türkiye'de. Lg nexus'un amerika fiyatı 349 dolar (16gb), aynı şekilde 1,6 oranında bir farkla satılmasına razı olsak 1005 lira yapar. Yani abd fiyatının 2.2 katına satılıyor bu telefon. S3 1,6 katı iken (yine de pahalı) bu telefon 2,2 katına satılıyor. Ve hala daha vergiler vs var, yoksa elektronik marketlerin suçu yok deniyor. akıl fikir..
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ynscan 6 yıl
s.a beyler size bir sorum olacak kendime telefon alasım var ve bunun için nexus 4 ü düşünüyorum galaxy s3 bile hala hazırda birçok yerde 1700 ve 1800 civarı iken 1400 tl ile nexus bana göz kırpıyo. sorum şu 300 megabyte bilemedin en fazla taş çatlasın 500 megabyte lık müzik dosyam olur sonra shadowgun nova asphalt 7 ve nfs wost wanted oyun arşivi olsa geriye ne kadar hafıza kalır nexus 4 te. birde zatan tr ye 16 gb lık versiyonu gelecek kardeşler bana yetermi o hafıza ztn tam 16 gb olmayacak o hafıza android belli bi bölümünü yiyecek. birde zaten aspalt 7 bile bilmem kaç gb yer kaplıyomuş bana yeter mi o tel kalırsa ne kadar boş hafıza kalır ve kalan boş hafıza belli başlı uygulamalar için bana yeterli olurmu şimdiden tşkrler
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elophidae 6 yıl
Eleştiriyorum. 300 dolara satılan bir alete 600 euro fiyatı kim biçiyorsa buna cihazı üreten de dahil. Ama bu fiyata talep olursa arz eden de olacaktır. Tepki göstermeyi bilmiyoruz o nedenle daha çook girer ... Piyasaya böyle fiyatlar. 3000 tl ye kaç apple satıldı unutmadık.
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hayalet cevher 6 yıl
nexus 4'ten haber var mı ? turkcell'e soran eden oldu mu ?

nexus 4 wanted - dead or alive
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DH Misafiri 6 yıl
Ya bu turkcell babadan oğla nesil galiba 299$ dolar nere 600£ nere
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iRoNMaSTeR 6 yıl
16 GB Modeli ni 300 Dolara veya 350 dolara aldığını göstersin birisi ?
Telefon 350 dolar olmadığı gibi 600 € dan da alınmaz. Dikkate alınabilecek fiyat Mediamarkt'ın almanya fiyatı olur oda 395 €
Google market olmayan yerlerde ne kadara satılıyor onu görüyoruz ama 600€ gibi bir rakamdan tüm dünyada satılıyor izlenimi de gerçekçi değil
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DH Misafiri 6 yıl
sinanx
600 euro olayı ile bu haberin (reklamın) Turkcell tarafından bizzat yazdırıldığı çok belli.

Size aynen katılıyorum... Bu sitenin saygınlığı gitgide düşüyor benim gözümde. Yazık donanım haber e yazık. Demekki paranın alamayacağı birşey yokmuş.
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yakamoz77 6 yıl
turkcel den başka kimse getiremezmiydi bu telefonu
yada amerikada bu nexus 4 nerden alınır, google mağazası varmıdır, hazır giden biri varken aldırmaya çalışalım.
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mehmet_altunel 6 yıl
ne 600 eurosu 300 dolar arkadaslar amerikada yakında alcam ben turkcellin yazdırdıgı belli
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ALBAY 6 yıl
Turkcell mi??

Hocam böyle iyi mi?




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dockhanger 6 yıl
en iyisi genede yurt dısı mal derim getir kaydettir kullan olsun bitsin bu ülkede kvk bir telefon ıcın ne iş yapabilirki kullanıcı hatası diye bi siktiretme varken
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La Belle Indifference 6 yıl
neeey kaac? hmmm ok kib bye
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cfahri 6 yıl
Bu haberin iyi yanı telefonun ülkemizde satışa sunulacak olması.
Bilinçli tüketici zaten kendince bir bütçe, aradığı özellikler , fiyat-performans karşılaştırması yapar, gerek görürse alır.
Fiyatı farketmeksizin o telefonu alacak birileri mutlaka vardır. Sonuçta herkesin kendi parası kendi hesabı.

Her türlü masrafı vergisi dahil o telefonu 1000 TL ye de satsalar dünyanın karını edecekler ama kan emicilere az geliyor.
Diğer firmalar da getirse de net fiyat ortaya çıksa.
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