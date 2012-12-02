LG Nexus 4 ve HTC 8S, Turkcell tarafından ülkemizde satışa sunulacak





LG'nin Google ortaklığıyla ürettiği Nexus modeli olan Nexus 4 ve HTC'nin ikinci Windows Phone 8 akıllı telefonu HTC 8S, çok kısa bir süre sonra Turkcell ile satışa sunulacak.





Modellerinin özelliklerini kısaca hatırlamak gerekirse, LG Nexus 4 modelinde 1.5GHz saat hızında çalışan 4 Krait çekirdekli Qualcomm APQ8064 Snapdragon Pro işlemci, Adreno 320 grafik birimi, 4.7 inçlik 1280 x 768 piksel çözünürlükte True HD IPS Plus ekran, 2GB RAM, Android 4.2 işletim sistemi, 8GB/16GB depolama seçenekleri, 8MP çözünürlükte arka kamera, 1080p video kaydı, 2100mAh batarya bulunuyor.





HTC 8S modelinde ise 1GHz saat hızında çalışan Snapdragon S4 işlemci, Adreno 305 grafik birimi, 512MB RAM, 4GB depolama kapasitesi, microSD desteği, 4 inçlik 480 x 800 piksel çözünürlükte S-LCD ekran, 5MP arka kamera, 720p video kaydı, 1700mAh batarya gibi özellikler sunuluyor.





Bu ay içerisinde satışa sunulacağı tahmin edilen modellerin fiyatı da şimdilik belirsiz. Afişlere göre LG Nexus 4, 16GB kapasiteli versiyonuyla satışa çıkacak. Yurtdışı fiyatlarına baktığımızda ise Nexus 4'ün 600 Avroya kadar çıktığı, HTC 8S modelinin ise 300 Avro civarında seyrettiği görülüyor.