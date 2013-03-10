Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG Optimus L7 II, Almanya'da 249 Euro'dan ön siparişe açıldı

6 yıl
1,2b
1
11
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
LG Optimus L7 II, Almanya'da 249 Euro'dan ön siparişe açıldı
LG'nin orta segment modeli Optimus L7 II, Almanya'da 249 Euro fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı. Kendi para birimimizle karşılığı yaklaşık 584 TL olan akıllı telefonun, Amazon'un stoklarına ne zamandan itibaren giriş yapacağı açıklanmamış.
İlk bakışta sade ve şık tasarımıyla dikkat çeken Optimus L7 II'ye, 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm MSM8225 Snapdragon S4 Play platformu hayat veriyor. 45 nm'lik fabrikasyon süreciyle geliştirilen bu platformda Adreno 203 grafik işlem birimi bulunuyor. 4.3-inç büyüklüğünde - 480 x 800 piksel çözünürlüğünde IPS ekran, 768 MB RAM, 4 GB eMMC dahili depolama alanı, microSD kart girişi, VGA ön kamera, LED flaşlı 8 MP arka kamera ve 2.460 mAh kapasiteli batarya gibi teknik özellikleri bütünleştiren akıllı telefonun kullandığı işletim sistemi Android 4.1.2 ''Jelly Bean''.
Optimus L7 II, QuickMemo, QSlide ve QuickTranslator gibi özelliklere destek veriyor. QuickMemo özelliği sayesinde akıllı telefonun ekranında kolayca notlar tutabiliyor; çizimler yapabiliyorsunuz. QSlide özelliği ile arka planda video izlerken; başka işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. QuickTranslator özelliği ile yabancı kelimeleri kolayca kendi dilinize çevirebiliyorsunuz. Bunun için akıllı telefonun kamerasını açmak yeterli.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
12 Angry Men 6 yıl en beğenilen
İlla alıcısı çıkar, Boşuna kafa yoruyorsunuz.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BurayaNeYazıyoruz 6 yıl
Diğer markalar amiral gemilerine bile 2100mah dan yüksek pil koymazken lg alt segment telefonuna 2500mah koymuş hemde bunu 580tl den satıyor emin olun peynir ekmek gibi satacak bu telefon,siz fanboyluk yapıyorsunuz beyler
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vlkn_34 6 yıl
ben alabilirim belki lg nini tipi çok hoşuma gidiyo
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
No Way Out 6 yıl
Yıl olmuş 2013 hala 768 remli cihaz. LP'nin dediği gibi dışı Ferrari içi tofaş...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stanislas Xavier 6 yıl
Lg bataryaları kendi üretmeye başladığından beri bol bol dağıtıyor.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stalker(1979) 6 yıl
vga ön kamerası varmış. Öyle demeyin arkadaşlar parası olmayanlarda var. 650TL'ye gelir ise satılır:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
meego 6 yıl
yazık bu modeli alana...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
12 Angry Men 6 yıl en beğenilen
İlla alıcısı çıkar, Boşuna kafa yoruyorsunuz.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
necros76 6 yıl
LG zaten güncelleme vermiyordu. Ram az diye artık hiçbir vermez
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Be All My Sins Remembered 6 yıl necros76
necros76
LG zaten güncelleme vermiyordu. Ram az diye artık hiçbir vermez

Bilip bilmeden konuşma. 4x hd de 4.1.2 orjinal romlar piyasaya çıktı. Hong Kong ta ise resmi olarak yayımlandı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mpolat35 6 yıl
F7 modelini bekliyorum merakla bakalim ne zaman kac paraya cikacak
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 6 yıl
RAM 768 MB yani 1 G bile değil. Bu urun güncellemeleri zor kaldırır veya kisa olur.
Kendi segmentinde malesef olu dogmus bir cihaz .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1220 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, amazon ve
2 etiket daha lg almanya
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl HTC One hakkında her şey! "Detaylı ön inceleme" 6 yıl Uygulama Haber: Haftanın en iyi iOS oyun ve uygulamaları 3. bölüm Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim