LG Optimus L7 II, Almanya'da 249 Euro'dan ön siparişe açıldı

Optimus L7 II, Almanya'da 249 Euro fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı. Kendi para birimimizle karşılığı yaklaşık 584 TL olan akıllı telefonun,

LG'nin orta segment modeli, Almanya'da 249 Euro fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı. Kendi para birimimizle karşılığı yaklaşık 584 TL olan akıllı telefonun, Amazo n'un stoklarına ne zamandan itibaren giriş yapacağı açıklanmamış.

İlk bakışta sade ve şık tasarımıyla dikkat çeken Optimus L7 II'ye, 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm MSM8225 Snapdragon S4 Play platformu hayat veriyor. 45 nm'lik fabrikasyon süreciyle geliştirilen bu platformda Adreno 203 grafik işlem birimi bulunuyor. 4.3-inç büyüklüğünde - 480 x 800 piksel çözünürlüğünde IPS ekran, 768 MB RAM, 4 GB eMMC dahili depolama alanı, microSD kart girişi, VGA ön kamera, LED flaşlı 8 MP arka kamera ve 2.460 mAh kapasiteli batarya gibi teknik özellikleri bütünleştiren akıllı telefonun kullandığı işletim sistemi Android 4.1.2 ''Jelly Bean''.



Optimus L7 II, QuickMemo, QSlide ve QuickTranslator gibi özelliklere destek veriyor. QuickMemo özelliği sayesinde akıllı telefonun ekranında kolayca notlar tutabiliyor; çizimler yapabiliyorsunuz. QSlide özelliği ile arka planda video izlerken; başka işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. QuickTranslator özelliği ile yabancı kelimeleri kolayca kendi dilinize çevirebiliyorsunuz. Bunun için akıllı telefonun kamerasını açmak yeterli.