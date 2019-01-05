LG Q9 Geekbench'te görüntülendi

Akıllı telefon dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan LG, yakın gelecekte yeni orta segment cihazı LG Q9'u tanıtmaya hazırlanıyor. Henüz resmi olarak tanıtılmamış olan cihazın teknik özelliklerine ve performansına dair bazı detaylar Geekbench’te görüntülendi.

Geekbench kayıtları cihazın beklenenin aksine Snapdragon 660 yonga seti ile değil de Snapdragon 821 yonga seti ile geleceğini gösteriyor. Gücünü Snapdragon 821 yonga setinden alacak olan cihaz, ayrıca 4 GB RAM'e ve 64 GB'lık dahili depolama alanına sahip olacak. Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile kutusundan çıkacak olan cihaz, bu bakımdan bir miktar hayal kırıklığına uğratacak.

LG Q9'un, tekli çekirdek performansında 1.789, çoklu çekirdek testinde ise 3.680 puan almayı başardığı görülüyor. Cihazın performans konusunda sınıfının en güçlü cihazlarından biri olmadığı oldukça açık. Ancak yine de bunlar orta seviyede görmeye alışkın olduğumuz, kabul edilebilir rakamlar.

Farklı kaynakların ortaya çıkartmış olduğu diğer detaylardan da biraz söz edecek olursak; LG Q9, 1080 x 2280 piksel çözünürlüğünde ve 6.1 inç genişliğinde çentikli IPS LCD bir ekran ile karşımıza çıkacak. Cihazda 3.550 mAh gücünde, Qualcomm Quick Charge 3.0 desteğine sahip bir batarya bulunacak.

16 MP çözünürlüğünde bir arka kamera sensörüne ve 8 MP çözünürlüğünde bir ön kamera sensörüne sahip olacak olan cihazda, arka kamera sensörünün altına konumlandırılmış bir parmak izi sensörü yer alacak. Suya ve toza karşı dayanıklılığını tasdikleyen IP68 sertifikası ile gelecek olan cihaz, MIL-STD-810G dayanıklılık standardına sahip olacak.

https://www.mysmartprice.com/gear/lg-q9-pops-geekbench-snapdragon-821-soc-4gb-ram/

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'un sızdırılan teknik özellikleri doğru ise cihaz;'nin geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü orta seviye cihazıe karbon kopyası gibi benzeyecek. Teknik özellikler ve performans bakımındanile hemen hemen aynı olan cihaz, çok büyük olasılıkla benzer bir tasarım ve benzer bir fiyat etiketi gelecek.