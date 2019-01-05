Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG Q9 Geekbench'te görüntülendi

LG'nin yeni orta seviye cihazı Q9, performans testi ve cihaz karşılaştırma platformu Geekbench'te görüntülendi. Cihaz Snapdragon 821 yonga seti ile geliyor. Detaylar haberimizde.
4 ay
4,1b
1
4
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
LG Q9 Geekbench'te görüntülendi
Tam Boyutta Gör

Akıllı telefon dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan LG, yakın gelecekte yeni orta segment cihazı LG Q9'u tanıtmaya hazırlanıyor. Henüz resmi olarak tanıtılmamış olan cihazın teknik özelliklerine ve performansına dair bazı detaylar Geekbench’te görüntülendi.

Geekbench kayıtları cihazın beklenenin aksine Snapdragon 660 yonga seti ile değil de Snapdragon 821 yonga seti ile geleceğini gösteriyor. Gücünü Snapdragon 821 yonga setinden alacak olan cihaz, ayrıca 4 GB RAM'e ve 64 GB'lık dahili depolama alanına sahip olacak. Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile kutusundan çıkacak olan cihaz, bu bakımdan bir miktar hayal kırıklığına uğratacak.
LG Q9'un, tekli çekirdek performansında 1.789, çoklu çekirdek testinde ise 3.680 puan almayı başardığı görülüyor. Cihazın performans konusunda sınıfının en güçlü cihazlarından biri olmadığı oldukça açık. Ancak yine de bunlar orta seviyede görmeye alışkın olduğumuz, kabul edilebilir rakamlar.
Farklı kaynakların ortaya çıkartmış olduğu diğer detaylardan da biraz söz edecek olursak; LG Q9, 1080 x 2280 piksel çözünürlüğünde ve 6.1 inç genişliğinde çentikli IPS LCD bir ekran ile karşımıza çıkacak. Cihazda 3.550 mAh gücünde, Qualcomm Quick Charge 3.0 desteğine sahip bir batarya bulunacak.
16 MP çözünürlüğünde bir arka kamera sensörüne ve 8 MP çözünürlüğünde bir ön kamera sensörüne sahip olacak olan cihazda, arka kamera sensörünün altına konumlandırılmış bir parmak izi sensörü yer alacak. Suya ve toza karşı dayanıklılığını tasdikleyen IP68 sertifikası ile gelecek olan cihaz, MIL-STD-810G dayanıklılık standardına sahip olacak.
LG Q9'un sızdırılan teknik özellikleri doğru ise cihaz; LG'nin geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü orta seviye cihazı LG G7 Fit'e karbon kopyası gibi benzeyecek. Teknik özellikler ve performans bakımından G7 Fit ile hemen hemen aynı olan cihaz, çok büyük olasılıkla benzer bir tasarım ve benzer bir fiyat etiketi gelecek.
https://www.mysmartprice.com/gear/lg-q9-pops-geekbench-snapdragon-821-soc-4gb-ram/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 ay
yenilik yok neden çıkdığı belirsiz cihazlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ekrem71.5 4 ay
Lg nin bir bootloop hatası nelere maâl oldu. koskoca firmayı bitirdi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dulcet 4 ay
LG G4 ile beraber bitmiştir benim için. Global firma müşterilerine ancak bu kadar kazık atabilirdi. Anakartı yeniledik o da bootloop oldu 5 ay sonra.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kucukyenici 4 ay
LG G2'den sonra kendini bitirdi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 ay TCL, CES 2019'da yeni bir Alcatel modeli ile yeni ekran teknolojileri tanıtacak 4 ay HTC küçülmeye devam ediyor: Gelir yüzde 62 düştü 4 ay 2018 yılı filmlerinin gişe hasılatları rekor kırdı 4 ay Apple, CES 2019 fuarı yakınına rakiplerini eleştiren reklam yerleştirdi 4 ay USB-PD destekli Mophie taşınabilir şarj istasyonları duyuruldu 4 ay Samsung Galaxy M20 görseli sızdırıldı 4 ay Xiaomi’den 45W destekli şarj istasyonu 4 ay Amazon 100 milyondan fazla Alexa yüklü cihaz satmayı başarmış 4 ay OnePlus 3 ve OnePlus 3T için Android Pie güncellemesi Geekbench üzerinde görüldü 4 ay CES 2019'da neler göreceğiz? 4 ay Dünyanın en zorlu off road maratonu Dakar 2019 başlıyor 4 ay 2si1 | Ne yıldı ama! Güle güle 2018 4 ay Redmi markalı ilk amiral gemisi telefonun fiyatı belli oldu 4 ay Eski Hearthstone yapımcıları yeni bir Marvel oyunu üzerinde çalışıyor 4 ay ABD ve Çin'in ticaret savaşı, Bill Gates'in Güvenli Nükleer Enerji planını engelledi 4 ay Türkçe Google Asistan iOS kullanıcıları ile buluştu 4 ay Google'ın katlanabilir telefonuyla ilgili detaylar ortaya çıkıyor 4 ay Apple yeni nesil iPhone X'da Touch ID ve USB-C portuna yer verebilir 4 ay 500 milyona yakın Marriott müşterisinin bilgileri çalındı 4 ay Samsung Galaxy S10 Lite'ın pili ortaya çıktı 4 ay GÖRÜNTÜLENEN LG Q9 Geekbench'te görüntülendi Sonraki Otel olarak hizmet verebilen otonom araç tasarlandı 4 ay Güney Koreli oyun devi Nexon satılıyor 4 ay İlginç tasarıma sahip Samsung monitörü CES 2019 fuarında tanıtılacak 4 ay LG UltraGear monitör serisine 27 inçlik yeni üye 4 ay iPhone tedarikçileri en kötüsüne hazırlanıyor 4 ay Cell to Singularity ile evrimi keşfedin 4 ay 2018'in En İyi 10 Vizyon Filmi 4 ay Epic Games mağazasında What Remains of Edith Finch oyunu ücretsiz olacak 4 ay PepsiCo üniversite öğrencilerine otonom robot ile abur cubur dağıtıyor 4 ay Hyundai ve Kia elektrikli araç şarj istasyonlarındaki bekleme sorununa çözüm buldu 4 ay Xiaomi’nin sesli asistanı XiaoAI 100 milyon kullanıcı sayısına ulaştı 4 ay Su damlası çentikli Huawei P30'un görselleri yayınlandı 4 ay Gigabyte Aorus yeni bir oyuncu monitörü hazırlıyor 4 ay AMD Ryzen Threadripper 2990WX performansını iki kata kadar arttırmak mümkün 4 ay Xiaomi Mi 9'un teknik özellikleri ve fiyat etiketi ortaya çıktı 4 ay Pokemon GO, 2018 yılında Niantic'e 795 milyon dolar kazandırdı 4 ay Türk Telekom’un yeni bulut servisi Dijital Depo kullanıma sunuldu 4 ay Beş arka kameralı Nokia 9 PureView'un çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu 4 ay App Store yeni yıl haftasında 1.2 milyar dolarlık gelir sağladı 4 ay Intel, hayvanları kaçak avcılardan korumak için kamera geliştiriyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Samsung Galaxy S10 Plus,S10,S10e Kullanıcıları
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Marksizm-komünizm hakkında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim