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LG V30 şematik görseli sızdı: Bu defa ikinci ekran yok

LG V30'un tanıtım tarihinin yaklaşmasıyla birlikte sızıntı ve söylentiler artmaya başladı. Son olarak sızdırılan şematik görsele göre LG V30, ikinci ekrana sahip olmayacak.
1 yıl
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15
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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LG V30 şematik görseli sızdı: Bu defa ikinci ekran yok

LG V30'un tanıtım tarihinin açıklanmasının ardından telefon hakkındaki sızıntı ve söylentiler artmaya başladı. Son olarak telefonun kullanma kılavuzundaki çizim görüntüleri sızdırıldı. Sızıntılar, bu tip paylaşımlarıyla ünlü Twitter kullanıcısı olan @OnLeaks hesabı tarafından yayınlandı.


Şematik görsele baktığımızda LG G6'dan pek bir farklılık göremiyoruz. Telefonun ön yüzünde tıpkı G6'daki gibi 9:18 oranda FullVision ekran yer alıyor. LG V serisinin en çarpıcı özelliği olan ikinci ekranın V30 ile rafa kaldırıldığını görüyoruz. Bu durum LG V serisinin hayranlarını derinden yaralayacaktır. İkinci ekranın kaldırılması ile LG G ve LG V cihazlarının ön yüzündeki farklılık da ortan kalkmış oluyor. Bu haliyle LG V30, daha büyük ekranlı LG G6 gibi duruyor.

Ayrıca Bkz. "LG V30 düşük ışıkta en iyisi olacak"

Arka tarafa baktığımızda da durum farklı değil. Çift arka kameranın birbirine daha yakın durması ve flaşın sağ tarafa konumlandırılması dışında yine LG G6'daki tasarımın aynısı kullanılmış. Parmak izi okuyucu yine orta üst bölümde yer alıyor. Şematik görselde kulaklık girişinin yer aldığını görüyoruz, kaldırılacağı konusundaki söylentiler bulunuyordu. LG V30'un resmi tanıtımı 30 Ağustos'ta yapılacak.


LG V30'un şematik görseline göre hazırlanmış konsept çizimleri galeriden görüntüleyebilirsiniz:


https://www.phonearena.com/news/LG-V30-schematic-leaks-Dual-rear-camera-remains-a-staple-but-no-sign-of-a-secondary-display_id96544 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
QuexSeeL 1 yıl en beğenilen
2. Ekran olmayacaksa ismi neden v serisi, note serisinden kalemi çıkarsan yine note serisi denilebilir mi? V serisini ayrı kılan o 2. ekrandır.
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MonitörKertenkelesi 1 yıl
Aaaa, ne kadar yeni ve yaratıcı bir tasarım, dört köşe biyah ve yansımalı parlak camlı telefon. Aaa, hiç böylesini görmemiştim. Hayretler içindeyim. Ne kadar yenilikci. İyi ki haber yaptınız böylesi bir yeniliği görmesek ölürdük inan.
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McLaren64 1 yıl
LG pişmanlıktır. Garantisi bittiği gün bozulan telefon yapıyor adamlar. Evet bittiği gün telefonu bozuldu annemin. Bu daha elime bile almam bırakın satın almayı.
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hector_1990 1 yıl
lg=çöp,pişmanlık,paranı sokağa atmak
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Pi 1 yıl
Hay sizin oraniniza
İphone5le dalga geçerdi millet simdi de bunlar cikti


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kadirirdem 1 yıl
2.ekran olmayacaksa modelin ismi değişsin...
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lord87 1 yıl
lg g3 ve lg v10 kullandım, lg g3 kasa çatlaması ekran sararması şarjın hızlı bitmesi gibi sorunlarla karşılaştım,
lg v10 ise şu anda serviste yine ekran sararması olmadık zamanlarda telefonun ısınması ve kapanması ghost screen gibi hatlar var,
birdaha lg almam, param olursa iphone, param olmazsa uygun bir samsung alırım, lg ye yeterince tölerans tanıdık ama her telefonu sorunlu, yavaş yavaş v20 de de sorunlar çıkmaya başlamış.
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Kerim5100 1 yıl
Eee ne farkı kaldı G6'dan?
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mrsteve 1 yıl
Aslında ikinci ekran müthiş bir işlevsellik sağlamıyor telefona ama faydası dokunmuyor demek de yalan olmaz.
Önce Ghost Screen ve ısındıkça kendini kapatıp açılmasını düzeltmeler. Bknz. 6. ayıma gireceğim ve son üç haftadır hem Ghost Screen hem de açılıp kapanmalar müthiş fazlalaştı.
En kısa zamanda desteğe yollayacağım, en kötü ekran en iyi de cihaz değişimi yapacaklardır.
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QuexSeeL 1 yıl en beğenilen
2. Ekran olmayacaksa ismi neden v serisi, note serisinden kalemi çıkarsan yine note serisi denilebilir mi? V serisini ayrı kılan o 2. ekrandır.
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Ussuz 1 yıl
İyide zaten oled ekran olmayacak mı? Zaten milyonlarca küçük ekranın var. Doğru bir karar bence
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