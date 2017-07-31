LG V30 şematik görseli sızdı: Bu defa ikinci ekran yok

Şematik görsele baktığımızda LG G6'dan pek bir farklılık göremiyoruz. Telefonun ön yüzünde tıpkı G6'daki gibi 9:18 oranda FullVision ekran yer alıyor. LG V serisinin en çarpıcı özelliği olan ikinci ekranın V30 ile rafa kaldırıldığını görüyoruz. Bu durum LG V serisinin hayranlarını derinden yaralayacaktır. İkinci ekranın kaldırılması ile LG G ve LG V cihazlarının ön yüzündeki farklılık da ortan kalkmış oluyor. Bu haliyle LG V30, daha büyük ekranlı LG G6 gibi duruyor.Ayrıca Bkz. "LG V30 düşük ışıkta en iyisi olacak"
Arka tarafa baktığımızda da durum farklı değil. Çift arka kameranın birbirine daha yakın durması ve flaşın sağ tarafa konumlandırılması dışında yine LG G6'daki tasarımın aynısı kullanılmış. Parmak izi okuyucu yine orta üst bölümde yer alıyor. Şematik görselde kulaklık girişinin yer aldığını görüyoruz, kaldırılacağı konusundaki söylentiler bulunuyordu. LG V30'un resmi tanıtımı 30 Ağustos'ta yapılacak.
LG V30'un şematik görseline göre hazırlanmış konsept çizimleri galeriden görüntüleyebilirsiniz:
https://www.phonearena.com/news/LG-V30-schematic-leaks-Dual-rear-camera-remains-a-staple-but-no-sign-of-a-secondary-display_id96544 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
lg v10 ise şu anda serviste yine ekran sararması olmadık zamanlarda telefonun ısınması ve kapanması ghost screen gibi hatlar var,
birdaha lg almam, param olursa iphone, param olmazsa uygun bir samsung alırım, lg ye yeterince tölerans tanıdık ama her telefonu sorunlu, yavaş yavaş v20 de de sorunlar çıkmaya başlamış.
Önce Ghost Screen ve ısındıkça kendini kapatıp açılmasını düzeltmeler. Bknz. 6. ayıma gireceğim ve son üç haftadır hem Ghost Screen hem de açılıp kapanmalar müthiş fazlalaştı.
En kısa zamanda desteğe yollayacağım, en kötü ekran en iyi de cihaz değişimi yapacaklardır.
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lg, şema ve