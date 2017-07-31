LG V30 şematik görseli sızdı: Bu defa ikinci ekran yok

LG V30'un tanıtım tarihinin açıklanmasının ardından telefon hakkındaki sızıntı ve söylentiler artmaya başladı. Son olarak telefonun kullanma kılavuzundaki çizim görüntüleri sızdırıldı. Sızıntılar, bu tip paylaşımlarıyla ünlü Twitter kullanıcısı olan @OnLeaks hesabı tarafından yayınlandı.





Şematik görsele baktığımızda LG G6'dan pek bir farklılık göremiyoruz. Telefonun ön yüzünde tıpkı G6'daki gibi 9:18 oranda FullVision ekran yer alıyor. LG V serisinin en çarpıcı özelliği olan ikinci ekranın V30 ile rafa kaldırıldığını görüyoruz. Bu durum LG V serisinin hayranlarını derinden yaralayacaktır. İkinci ekranın kaldırılması ile LG G ve LG V cihazlarının ön yüzündeki farklılık da ortan kalkmış oluyor. Bu haliyle LG V30, daha büyük ekranlı LG G6 gibi duruyor.

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Arka tarafa baktığımızda da durum farklı değil. Çift arka kameranın birbirine daha yakın durması ve flaşın sağ tarafa konumlandırılması dışında yine LG G6'daki tasarımın aynısı kullanılmış. Parmak izi okuyucu yine orta üst bölümde yer alıyor. Şematik görselde kulaklık girişinin yer aldığını görüyoruz, kaldırılacağı konusundaki söylentiler bulunuyordu. LG V30'un resmi tanıtımı 30 Ağustos'ta yapılacak.





LG V30'un şematik görseline göre hazırlanmış konsept çizimleri galeriden görüntüleyebilirsiniz:

https://www.phonearena.com/news/LG-V30-schematic-leaks-Dual-rear-camera-remains-a-staple-but-no-sign-of-a-secondary-display_id96544