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LG V30'da yüz ve ses tanıma özellikleri bulunacak

LG'nin 31 Ağustos'ta tanıtacağı amiral gemisi LG V30'un ekran kilidini yüzünüzle veya sesinizle açabileceksiniz. Telefonlarda yüz tanıma özelliğine aşinaydık ancak ses tanıma özelliği ilk olacak.
1 yıl
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Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Engadget.com'un haberine göre LG'nin üst seviye amiral gemisi LG V30, ekran kilidini açmak için birden çok güvenlik seçeneğine sahip olacak. Biyometrik parmak izi tanıma özelliğinin yanında yüz ve ses tanıma özelliklerine yer verilecek. Yüz tanıma özelliği hali hazırda Galaxy S8'de bulunuyor. iPhone 8'de de Touch ID'nin kaldırılıp yerine yüz tanıma özelliğinin getirileceği konuşuluyor.

LG V30'da ise yüz tanımaya ek olarak ses tanıma özelliği de bulunacak. Belirlenen sesli şifre sayesinde ekranı açmaya gerek kalmadan kimlik doğrulaması yapılabilecek. Galaxy S8 kullanıcıları, ışığın yetersiz olduğu yerlerde yüz tanıma özelliğini kullanamamaktan yakınıyorlardı. LG V30'un ses doğrulama özelliği bu soruna çözüm olabilir.


Bu Defa İkinci Ekran Yok

LG V30'un daha önceden belli olan özelliklerini de kısaca hatırlatmak gerekirse önceki LG V serisi telefonlardan farklı olarak V30'da ikinci ekran olmayacak. Bunun herine her zaman açık kilit ekranı ve arayüz üzerinde yüzen sanal bir pencereye yer verilecek.

Telefonun arka kamerası f/1.6 diyafram açıklığına sahip olacak. Bu değer mobil cihazlar arasında en iyisi olacak. LG V30'un düşük ışık koşullarında en iyisi olması bekleniyor.


LG V30'un resmi tanıtımı 31 Ağustos tarihinde yapılacak.


https://www.engadget.com/2017/08/14/lg-v30-face-voice-recognition/ Yorum Yaz
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arel.gr 1 yıl
@kadirirdem 'inki her zamankilerden, laf olsun torba dolsun !
ama gel gelelim @bilek 'i aksine ikna etmek mümkünmü ?
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arel.gr 1 yıl
@kadirirdem 'inki her zamankilerden, laf olsun torba dolsun !
ama gel gelelim @bilek 'i aksine ikna etmek mümkünmü ?
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kadirirdem 1 yıl
Ses olarak açma yüz tanımadan daha etkili olabilir.
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bilek 1 yıl
lg kıçıyla kuş tutsa almam birdaha
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RichesMen 1 yıl
Açıl Susam Açıl, Kapan Susam Kapan

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LieWoneR 1 yıl
Ses tanıma özelliği samsungta bibxby voice ile var
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theJuDGe_41 1 yıl LieWoneR
LieWoneR
Ses tanıma özelliği samsungta bibxby voice ile var

Haberde bahsedilen ses tanıma özelliği güvenlik doğrulaması için kullanılıyor. Bixby'deki ses tanıma özelliği ise asistana bilgi aktarımı için kullanılıyor
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