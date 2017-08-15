LG V30'da yüz ve ses tanıma özellikleri bulunacak





Engadget.com'un haberine göre LG'nin üst seviye amiral gemisi LG V30, ekran kilidini açmak için birden çok güvenlik seçeneğine sahip olacak. Biyometrik parmak izi tanıma özelliğinin yanında yüz ve ses tanıma özelliklerine yer verilecek. Yüz tanıma özelliği hali hazırda Galaxy S8'de bulunuyor. iPhone 8'de de Touch ID'nin kaldırılıp yerine yüz tanıma özelliğinin getirileceği konuşuluyor.

LG V30'da ise yüz tanımaya ek olarak ses tanıma özelliği de bulunacak. Belirlenen sesli şifre sayesinde ekranı açmaya gerek kalmadan kimlik doğrulaması yapılabilecek. Galaxy S8 kullanıcıları, ışığın yetersiz olduğu yerlerde yüz tanıma özelliğini kullanamamaktan yakınıyorlardı. LG V30'un ses doğrulama özelliği bu soruna çözüm olabilir.





Bu Defa İkinci Ekran Yok

LG V30'un daha önceden belli olan özelliklerini de kısaca hatırlatmak gerekirse önceki LG V serisi telefonlardan farklı olarak V30'da ikinci ekran olmayacak. Bunun herine her zaman açık kilit ekranı ve arayüz üzerinde yüzen sanal bir pencereye yer verilecek.

Telefonun arka kamerası f/1.6 diyafram açıklığına sahip olacak. Bu değer mobil cihazlar arasında en iyisi olacak. LG V30'un düşük ışık koşullarında en iyisi olması bekleniyor.







LG V30'un resmi tanıtımı 31 Ağustos tarihinde yapılacak.

https://www.engadget.com/2017/08/14/lg-v30-face-voice-recognition/