LG V30’un ilk tasarımı ortaya çıktı

2015 senesinde LG V10’un, 2016 senesinde LG V20’nin satışa sunulmasıyla LG’nin sene içerisinde tanıtmasını beklediğimiz LG V30’un ilk tasarımına ait olan fotoğraflar paylaşıldı. Evan Blass tarafından paylaşılan fotoğraflar, akıllı telefon iki farklı dokunmatik ekrana sahip olduğunu ve küçük dokunmatik ekranın kızak ile ortaya çıktığını gösteriyor.

Evan Blass, kızaklı telefonların bir süredir piyasada görünmemesi nedeniyle fotoğraflardaki tasarımın değişmiş olabileceğinin de altını çizdi. Eğer LG V30 fotoğraftaki gibi kızaklı, küçük bir ekrana sahip olursa bu ekranın sanal klavye olarak da kullanılabileceği iddia ediliyor. Bir başka kaynak tarafından paylaşılan fotoğraflarda da cihazın kızaklı dokunmatik ekrana sahip olduğu gösteriliyor.

Bazı sızıntılardan akıllı telefonun Eylül ayında tanıtılacağı ve Google Daydream ile uyumlu olacağı öğrenilmişti. Ayrıca LG’nin OLED ekran kullanan ilk akıllı telefonu da olabileceği iddia ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/Early-LG-V30-design_id94510