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LG V30’un ilk tasarımı ortaya çıktı

Evan Blass, sene içerisinde tanıtılması beklenen LG V30’e ait olan fotoğraflar paylaştı. Fotoğrafların akıllı telefonun ilk tasarımına ait olduğu iddia edildi, yani tasarımda farklılıklar olabilir.
1 yıl
7,5b
1
49
Cep Telefonları
Emre Karakullukçu
Yazar
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2015 senesinde LG V10’un, 2016 senesinde LG V20’nin satışa sunulmasıyla LG’nin sene içerisinde tanıtmasını beklediğimiz LG V30’un ilk tasarımına ait olan fotoğraflar paylaşıldı. Evan Blass tarafından paylaşılan fotoğraflar, akıllı telefon iki farklı dokunmatik ekrana sahip olduğunu ve küçük dokunmatik ekranın kızak ile ortaya çıktığını gösteriyor.

Evan Blass, kızaklı telefonların bir süredir piyasada görünmemesi nedeniyle fotoğraflardaki tasarımın değişmiş olabileceğinin de altını çizdi. Eğer LG V30 fotoğraftaki gibi kızaklı, küçük bir ekrana sahip olursa bu ekranın sanal klavye olarak da kullanılabileceği iddia ediliyor. Bir başka kaynak tarafından paylaşılan fotoğraflarda da cihazın kızaklı dokunmatik ekrana sahip olduğu gösteriliyor.

Bazı sızıntılardan akıllı telefonun Eylül ayında tanıtılacağı ve Google Daydream ile uyumlu olacağı öğrenilmişti. Ayrıca LG’nin OLED ekran kullanan ilk akıllı telefonu da olabileceği iddia ediliyor.



http://www.phonearena.com/news/Early-LG-V30-design_id94510 Yorum Yaz
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IceRulez 1 yıl en beğenilen
tasarımı müthiş
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10ff 1 yıl
simdi gelir "bumu yenilikcilik" diyen "IPHONE" kullanicilari...


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Elitforce 1 yıl Batuist
Batuist
yeni bir lg g5 faciası olur...

G5in nesi facia açıklar misin
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Zuko 1 yıl
Nokia N95-96-97'leri hatirlatti.
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volkan_kolay 1 yıl
LG G5 moduler fantazisinden yedikleri kazık hoşlarına gitmiş olmalı ki şimdi daha fantazilisini deniyorlar..
Sen akıllanmazsın LG
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DH Misafiri 1 yıl
Kesinlikle eski bir Konsept resmidir. Bu resim geride kalmış bir tasarım Bunu yapmas lg
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shadowtr 1 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Kesinlikle eski bir Konsept resmidir. Bu resim geride kalmış bir tasarım Bunu yapmas lg

Metal çerçeve ve arka kapak tasarımına bakarsak G6 ile benzer görünüyor. Eski olma olasılığı zayıf. Büyük ihtimalle piyasaya çıkacak olan tasarım...
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aycibin 1 yıl
iyi güzel duruyor da nasıl kılıf takılır buna?bir de kullanımda nasıl bir kolaylık sağlar pek anlamadım.
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dobrasam 1 yıl
lg v serisi çok güzel ancak fiyatları el yakıyor halen v 10 alamadım mesela sabırla bekliyorum düşmesini O?
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wardstone 1 yıl
Doğru kullanılırsa ve customize edilme şansı varsa,kızak çok işe yarayacak inovasyon şeklinde piyasaya çıkabilir. Ben beğendim
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No Way Out 1 yıl
Yenilik yapacaz diye dünyanın en gereksiz tasarımını yapmışlar.
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PrestigeMan 1 yıl
iyi hoşta kızaklı ne alaka
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takip1 1 yıl
Bu tür yenilikler görmek güzel olur testetmek isteriz.
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axesis 1 yıl
LG tasarımı koymuş ... işte bu tutar lg .. tcavüzz ederr piyasaya
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