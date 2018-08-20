LG, IFA 2018'de yeni XBOOM ses ürünlerini tanıtacak

LG Electronics, XBOOM ses ürünlerinin genişletilmiş serisini bu yılki IFA 2018'de Berlin'de sergileyeceğini duyurdu. Koreli teknoloji şirketi, İngiltere merkezli Meridian Audio ile işbirliği yaparak küresel ses sistemleri pazarına daha derin girmeyi planladığını da açıkladı.

LG: Ses sistemlerinde Avrupa'da da başarılı olacağız

LG, bugün yayınladığı bülten ile, 31 Ağustos'tan 5 Eylül'e kadar sürecek olan IFA 2018'de XBOOM ses ürünleri serisinin en yeni üyeleri XBOOM Go taşınabilir Bluetooth hoparlör ve XBOOM AI ThinQ akıllı hoparlörleri tanıtacağını duyurdu. LG, yeni XBOOM ses cihazlarını kendi ülkesinde Mayıs ayında tanıtmıştı. IFA 2018'de ise genişletilmiş seri, PK7, PK6 ve PK3 XBOOM Go hoparlörleri ve WK7 ve WK9 XBOOM AI ThinQ cihazları görücüye çıkacak.

Şirket, basın açıklamasında Meridian'ın ileri teknolojisiyle, XBOOM Go hoparlörlerinin net tiz ve gelişmiş bas sesleri ile yüksek doğrulukta ses sunabildiklerini belirtiyor. Öte yandan, XBOOM AI ThinQ (yapay zeka destekli) hoparlörlerin, kullanıcıların ses ile kontrol edebilmeleri için Google Asistan'a sahip olduğu da dikkat çekilen bir başka önemli nokta olarak göze çarpıyor. Tabii ki bu AI hoparlörler de Meridian teknolojisine sahip ve yüksek kaliteli ses, doğru bas ve hassas vokal sunabilecekler.

http://english.yonhapnews.co.kr/business/2018/08/20/0504000000AEN20180820002000320.html

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LG yöneticisiise konuyla ilgili olarak: "XBOOM markamızı kablosuz ve akıllı hoparlörleri de kapsayacak şekilde genişlettik. Ses teknoloji ortağımız Meridian ile XBOOM'un dünyanın başka bölgelerinde olduğu gibi Avrupa'da da başarılı olacağından eminiz." ifadelerini kullandı.