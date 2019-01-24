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LG ilk 5G özellikli telefonunu gelecek ay tanıtacak

Güney Koreli teknoloji devi LG, 5G desteğine sahip ilk akıllı telefonunu 2019 Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtacağını açıkladı. İşte şirketin önümüzdeki ay sahneye çıkaracağı akıllı telefonun detayları.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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LG, önümüzdeki ay İspanya'nın Barcelona şehrinde gerçekleştirilecek 2019 Mobil Dünya Kongresi'ne (MWC) katılacağını zaten daha önce duyurmuştu. Güney Koreli şirket etkinlikte 5G özellikli akıllı telefonunu tanıtacağını doğruladı. LG ayrıca Snapdragon 855 yonga setinden güç alacağını açıkladığı yeni amiral gemisi ile ilgili bazı önemli bilgiler de paylaştı.
Ayrıca Bkz. "Apple, pil geliştirme biriminin başına Samsung'dan önemli bir ismi getirdi"
Henüz hangi isimle lanse edileceği açıklanmayan telefon, 4.000 mAh kapasiteli bir pil taşıyacak. Şirketin geçen yıl piyasaya sürdüğü Snapdragon 845'li LG V40 ThinQ'da 3.300 mAh'lik bir pile yer verilmişti. Yeni amiral gemisi ise 700 mAh daha büyük bir pille gelecek.

Daha etkili bir soğutma çözümü sunacak

LG ayrıca akıllı telefonun V40 ThinQ'da bulunan ısı borusundan 2.7 kat daha büyük bir buhar odası ile donatılacağını açıkladı. Böylelikle daha etkili bir soğutma çözümü sunulmuş olacak. Bu aslında önemli bir detay, zira akıllı telefonların en büyük sorunlarından biri ısı yönetimi. LG de bunu “Buhar Odası” teknolojisiyle aşmayı planlıyor.
Bazı spekülasyonlara göre akıllı telefon V40 ThinQ'nun gelişmiş bir versiyonu olacak. Tabii bu iddianın ne denli gerçeği yansıttığını önümüzdeki ay hep birlikte göreceğiz. LG, 5G desteğine sahip ilk akıllı telefonunu MWC 2019'un açılışından hemen önce 24 Şubat’ta düzenleyeceği etkinlikte tanıtacak.

https://social.lge.co.kr/newsroom/social-news/lg_5g_0124/ Yorum Yaz
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sniper23 3 ay
5G'de eğer 4G'den daha az ping olursa oyuncular için iyi. Ama işin sonunda kullanıcı tarafında daha fazla şarj harcamaktan başka bir şey yapmacağa benziyor. Ama kurumsal tarafta çok büyük gelişmeler görebiliriz.
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intel7mix 3 ay
5G cihaz olsa çok şeyler değişmeyecek kotalı paketler olduğunu düşündüğümüzde.
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