LG, katlanabilir akıllı telefonunda kullanacağı markaları tescil ettirdi

Teknoloji devlerinden LG'de katanabilir akıllı telefon yarışına katılmış durumda. Neredeyse tüm akıllı telefon üreticileri 2019 yılında katlanabilir modellerini piyasaya sunacaklar ve bunların en merak edilenlerinden biri de LG'nin telefonu olacak. Şirket bu modellerinde kullanacağı marka isimlerini tescil ettirdi.

CES 2019'da tanıtılması bekleniyor

Gelen haberlere göre LG, bu hafta başında Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne (EUIPO) üç yeni marka ismini kaydettirmek için başvuruda bulundu. Bunların sırasıyla Flex, Foldi ve Duplex olduğu belirtiliyor. Bu markaların Class 9 olarak sınıflandırılması da LG'nin bu isimleri katlanabilir akıllı telefon modellerinde kullanacağına işaret ediyor.

https://www.engadget.com/2018/11/22/lg-foldable-phone-trademark-flex-foldi-duplex/

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Geçtiğimiz günlerde güvenilir sızıntı haberleri yapan Evan Blass'ın attığı bir tweet'e görekatlanabilir akıllı telefon modelinitarihinde başlayacak olan'da sergileyeceği yönünde. Bazı kaynaklar'un da katlanabilir telefonunuismiyle piyasaya süreceğini belirtiyor. Bu durumdanasıl bir yol izleyecekleri ise merka konusu.