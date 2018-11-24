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LG, katlanabilir akıllı telefonunda kullanacağı markaları tescil ettirdi

Önümüzdeki yıl katlanabilir akıllı telefon teknolojisi için oldukça renkli geçeceğe benziyor. Güney Koreli LG, 2019'ın ilk aylarında görücüye çıkaracağı telefonların markalarını tescil ettirdi bile.
5 ay
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Teknoloji devlerinden LG'de katanabilir akıllı telefon yarışına katılmış durumda. Neredeyse tüm akıllı telefon üreticileri 2019 yılında katlanabilir modellerini piyasaya sunacaklar ve bunların en merak edilenlerinden biri de LG'nin telefonu olacak. Şirket bu modellerinde kullanacağı marka isimlerini tescil ettirdi.

CES 2019'da tanıtılması bekleniyor

Gelen haberlere göre LG, bu hafta başında Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne (EUIPO) üç yeni marka ismini kaydettirmek için başvuruda bulundu. Bunların sırasıyla Flex, Foldi ve Duplex olduğu belirtiliyor. Bu markaların Class 9 olarak sınıflandırılması da LG'nin bu isimleri katlanabilir akıllı telefon modellerinde kullanacağına işaret ediyor.
Geçtiğimiz günlerde güvenilir sızıntı haberleri yapan Evan Blass'ın attığı bir tweet'e göre LG katlanabilir akıllı telefon modelini 8 Ocak 2019 tarihinde başlayacak olan CES 2019'da sergileyeceği yönünde. Bazı kaynaklar Samsung'un da katlanabilir telefonunu Flex ismiyle piyasaya süreceğini belirtiyor. Bu durumda şirketlerin nasıl bir yol izleyecekleri ise merka konusu.

https://www.engadget.com/2018/11/22/lg-foldable-phone-trademark-flex-foldi-duplex/ Yorum Yaz
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Greylights 5 ay
Flex vardı zaten ve yeterli idi bu ne böyle.
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malkooklam 5 ay
4 sene sonra herkesden önce iphone icad bu katlanır telefonu,kimse heveslenmesin.:d
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mgokhanozen 5 ay
Boşa yaşıyosun LG
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Akbaba89 5 ay
Aman katlanınca yanmasın
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OverClocK1ng 5 ay
Foldi ve Duplex isimlerini kullanacakmış. Foldex de geç işte. Huawei gibi ne milletin kafasını karıştırıyorsun.
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