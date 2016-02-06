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LG, yeniden sanal gerçeklik alanında

İki yıl önce çok düşük maliyetli bir sanal gerçeklik gözlüğü ile şansını deneyen LG, bu kez işi ciddiye alıyor ve MWC 2016 fuarına yepyeni gözlük aksesuarını getiriyor.
3 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde trendi giderek yükselen sanal gerçeklik konusuna, teknoloji devlerinin uzak kalması düşünülemez. Hali hazırda Sony, Samsung, HTC gibi pek çok firma, bu alana büyük yatırımlar yapıyor. Uzun süredir sessiz kalan LG de, bu yıl vites artırmayı planlıyor. 
LG, yeniden sanal gerçeklik alanında

Firma ilk kez, LG G3 amiral gemi modeli ile aksesuar tarzında bir sanal gerçeklik gözlüğü satışa sunmuştu. Ülkemizde de 100TL'den alıcı bulan bu gözlük, aslında Google Cardboard temelli olarak hazırlanmıştı ve tek farkı plastik olmasıydı. LG şimdi, Samsung Gear VR'ye rakip olacak bir cihaz hazırlıyor. 


LG 360 VR olarak adlandırılması beklenen bu yeni gözlük, LG G5 amiral gemi modelinde yer alacak akıllı bağlantı yuvası üzerinden iletişim kuracak. Gözlük yine bir aksesuar tarzında ancak bu kez kontrol butonları gibi farklı eklentilere sahip olacak. Ayrıca 360 derecelik bir kamera ile sanal gerçeklik içeriklerinin daha yoğun bir şekilde tecrübe edilmesi sağlanacak. Cihazın isminin de buna referans olduğu ifade ediliyor.

LG, yeni sanal gerçeklik gözlüğünü G5 amiral gemi modeli ile aynı lansmanda yani 21 Şubat 2016 tarihinde tanıtacak. Bu tarihte ayrıca Samsung'un Galaxy S7 lansmanı da bulunuyor. Lansmanda firmanın Gear 360 sanal gerçeklik kamerası ve yeni nesil Gear VR gözlüğünü tanıtması bekleniyor. Anlaşılan MWC 2016 fuarında, sanal gerçeklik yatırımlarının mücadelesine tanık olacağız. 

http://www.tweaktown.com/news/50166/lgs-upcoming-lg-360-vr-competitor-samsungs-gear-vr/index.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
St Batuhan 3 yıl
Bir etkinlikte cardboard kazandım. Kullanması zevkli ama asıl olay bence yüksek çözünürlük. Kesinlikle 1080p cihazlarda piksel seçiliyor. Xperia Z5P eğer her kısımda destekleyebiliyor olsa bunun zevkini güzelce çıkarmak için uygun olurdu. Daha ötesinde bence bu aletlere yönelik bir çalışma sonucu yüksek çözünürlüklüler için ekstra batarya da bir şekilde bulunmalı. Öyle bir cihazı kullanırken ekranın da 4k olması ciddi güç sarfiyatı olarak yansıyacak. Özel bir port ile bataryadan güç aktarımı sağlanabilir ve tabii batarya değiştirilebilir de olmalı. Madem özel dış kısımlar üretiliyor bir adım da buradan atılsa fena olmaz. Aslında cihazın ekran parlaklığının da yüksek olmasına da gerek kalmıyor haliyle ama yine de bi ek batarya iyi gider kablosuz kullanım için.
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stophart 3 yıl
bu türü hiç kullanışlı bulmasamda,gerçek vr ların fiyatı düşünüldüğünde deneyimlemek içim şu anlık başka yolda yok gibi
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Neyinkafasi 3 yıl
Kuru plastiği 100 tl ye satıyorsa aksesuarlı hali 500tl dir herhalde.
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kadirirdem 3 yıl
hayırlı olsun bu sektörde oldukça rekabet olacak anlaşılan...
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LGSalesB 3 yıl
Bundan 2 yıl sonra LG piyasayı domine ediyor olacak.
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