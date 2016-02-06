LG, yeniden sanal gerçeklik alanında









Son dönemde trendi giderek yükselen sanal gerçeklik konusuna, teknoloji devlerinin uzak kalması düşünülemez. Hali hazırda Sony, Samsung, HTC gibi pek çok firma, bu alana büyük yatırımlar yapıyor. Uzun süredir sessiz kalan LG de, bu yıl vites artırmayı planlıyor.





Firma ilk kez, LG G3 amiral gemi modeli ile aksesuar tarzında bir sanal gerçeklik gözlüğü satışa sunmuştu. Ülkemizde de 100TL'den alıcı bulan bu gözlük, aslında Google Cardboard temelli olarak hazırlanmıştı ve tek farkı plastik olmasıydı. LG şimdi, Samsung Gear VR'ye rakip olacak bir cihaz hazırlıyor.









LG 360 VR olarak adlandırılması beklenen bu yeni gözlük, LG G5 amiral gemi modelinde yer alacak akıllı bağlantı yuvası üzerinden iletişim kuracak. Gözlük yine bir aksesuar tarzında ancak bu kez kontrol butonları gibi farklı eklentilere sahip olacak. Ayrıca 360 derecelik bir kamera ile sanal gerçeklik içeriklerinin daha yoğun bir şekilde tecrübe edilmesi sağlanacak. Cihazın isminin de buna referans olduğu ifade ediliyor.





LG, yeni sanal gerçeklik gözlüğünü G5 amiral gemi modeli ile aynı lansmanda yani 21 Şubat 2016 tarihinde tanıtacak. Bu tarihte ayrıca Samsung'un Galaxy S7 lansmanı da bulunuyor. Lansmanda firmanın Gear 360 sanal gerçeklik kamerası ve yeni nesil Gear VR gözlüğünü tanıtması bekleniyor. Anlaşılan MWC 2016 fuarında, sanal gerçeklik yatırımlarının mücadelesine tanık olacağız.

http://www.tweaktown.com/news/50166/lgs-upcoming-lg-360-vr-competitor-samsungs-gear-vr/index.html