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LG'den iddialı bir akıllı telefon daha benchmark testlerinde göründü

Teknoloji dünyası, LG'nin yeni amiral gemi modeli G5 lansmanına odaklanmışken, benchmark skorlarında yeni bir cihaz daha geziniyor. Bu yeni LG telefonu, üst seviye donanıma sahip.
3 yıl
6b
1
14
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG'den iddialı bir akıllı telefon daha benchmark testlerinde göründü

21 Şubat itibariyle amiral gemi modeli G5'i tanıtacak olan LG, yıl sonuna doğru da yeni nesil V10 ile karşımıza çıkacak. Bununla birlikte ara dönemde firmanın iddialı üst seviye akıllı telefonları da olacak. Bunlardan birisi LG-H840 model numarasıyla benchmark skorlarında ortaya çıktı.

Üst seviye yeni modelin LG G5 Lite adını alacağını belirtenler mevcut ancak donanım itibariyle Lite yerine daha farklı bir eklenti kullanılması olası görünüyor. 5.3 inçlik ekranında 2K çözünürlük sunan modele Snapdragon 652 yonga seti eşlik ediyor. 4 adet Cortex-A72 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeklerine sahip olan yonga setinde yeni nesil Adreno 510 grafik birimi yer alıyor. Testlere yonga setinin sadece Cortex-A53 çekirdekleri barındırdığı yansımış ancak hata test kaynaklı mı yoksa farklı bir durum mu söz konusu şimdilik net değil. 


3GB RAM barındıran modelde, 32GB depolama kapasitesi bulunuyor. Ön ve arka kısmında 8MP çözünürlüğünde kamera yer alan modelin işletim sistemi de Android 4.4 sürümü. Muhtemelen LG-H840 prototip bir cihaz ve nihai sürümde donanım özelliklerinin değişmesi ihtimali mevcut. Yeni modelin ne zaman piyasaya çıkacağı şimdilik bilinmiyor ancak ilginin bir müddet LG G5 üzerinde olması isteneceği için, muhtemelen yaz aylarına kadar bu modeli göremeyeceğiz. 

http://www.phonearena.com/news/LG-H840-specs-revealed---is-this-an-LG-G5-Lite_id78292 Yorum Yaz
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sangreal_1905 3 yıl en beğenilen
Snapdragon 652 ve 2K
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yasinadin 3 yıl
Başına 2k kadar taş düşsün lg ... sidik yarıştırıcaz diye saçma sapan telefonlar yaptınız ... su yarışı birazda pil tarafında yapsanız çok iyi olacak , telefonu azıcık kalın yapın koyun 4000 5000 mah pil ekranıda yap full hd satış rekoru kır bu kadarmı dangalaksınız anlamadımki. Herifler tam tersi ekranı 2 k yapıp telefonu inceltip pili kısma yarışındalar , karşılarınada çıkmıyoki bi tane akıllı firma ... neyse işin özü gene sağlam bi çöp yapmışsınız aferin ...
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LaZeRiSt 3 yıl yasinadin
yasinadin
Başına 2k kadar taş düşsün lg ... sidik yarıştırıcaz diye saçma sapan telefonlar yaptınız ... su yarışı birazda pil tarafında yapsanız çok iyi olacak , telefonu azıcık kalın yapın koyun 4000 5000 mah pil ekranıda yap full hd satış rekoru kır bu kadarmı dangalaksınız anlamadımki. Herifler tam tersi ekranı 2 k yapıp telefonu inceltip pili kısma yarışındalar , karşılarınada çıkmıyoki bi tane akıllı firma ... neyse işin özü gene sağlam bi çöp yapmışsınız aferin ...

Lenovo p1 yaptı 3gun full kullanım sunuyor marka dediğimiz cihazlardan hiçbir aşağı kalır yanı yok
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Rouvax 3 yıl
e-ink olacak herhalde bir yerinde always on yazdıklarına göre
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crazy585858 3 yıl
ya hemende atlamışsınız belliki adamın birinin canı sıkılmış sahte birşey cıkmış böyle ortaya sanki oraya giren herşey gerçek olmak zorunda veya lg sırf işlemciyi denemek adına böyle toplama bilgisayar gibi birşey denedi ortaya karışık..
böyle bi telefon asla çıkmaz sakin olun
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sangreal_1905 3 yıl
Piyasaya 4.4 le çıkmıcaktır.Test aşamasında 4.4 üzerinde denemeler yapılmış diyecem de bu sefer de niye 4.4 test etsinler diyeceksiniz
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hasanandnexus 3 yıl
Snapdragon 652 değil 635 eğer resimdeki yazılar baz alındıysa. Octa a53 diyor. Yeni duyurulan snap 635 8 tane a53 çekirdeğine sahip. Düzeltin lütfen.
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kadirirdem 3 yıl
herşeyi anlarımda 1.si 4.4 nedir 2.si s652 ve 2k resmen anne karnında ölmüş bu....
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1BilimAdamı 3 yıl
Android4.4 yazıyor yani daha iyisi g3 varken bu model çok saçma
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MultiCore 3 yıl
Snapdragon 652 tam bir Full Hd işlemcisi. 2K ekran olmayan bi telefon cikarin artik
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xxxx1 3 yıl
nefesi yetmez o panel ve işlemciyle gelirse...
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OverClocK1ng 3 yıl
Snapdragon 652 yi esasında epey beğeniyorum. Fakat 5.3 inç bir cihazda niye 2K , niye illâ bu 2K ısrarı anlamıyorum. FullHD yap işte şunu. SD 652 ile canavar gibi olsun.
Yok. 2K şart. Koca 50 inç televizyonun çözünürlüğü, kıç kadar ufak cihaza şart sanki...
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S.Soylu 3 yıl
2k olmasına mı yanarsın o donanımın o ekrana yetmeyeceğine mi yanarsın yoksa 4.4 ile gelmesine mi? Sonra 5.0 verirler güncelleme verdik derler


Ayrıca 7 mp kamera ve hdr olmamasıda ayrı bi saçmalık.

Boşuna çıkarmaya zahmet etmesinler bence :)
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