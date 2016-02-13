LG'den iddialı bir akıllı telefon daha benchmark testlerinde göründü

21 Şubat itibariyle amiral gemi modeli G5'i tanıtacak olan LG, yıl sonuna doğru da yeni nesil V10 ile karşımıza çıkacak. Bununla birlikte ara dönemde firmanın iddialı üst seviye akıllı telefonları da olacak. Bunlardan birisi LG-H840 model numarasıyla benchmark skorlarında ortaya çıktı.





Üst seviye yeni modelin LG G5 Lite adını alacağını belirtenler mevcut ancak donanım itibariyle Lite yerine daha farklı bir eklenti kullanılması olası görünüyor. 5.3 inçlik ekranında 2K çözünürlük sunan modele Snapdragon 652 yonga seti eşlik ediyor. 4 adet Cortex-A72 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeklerine sahip olan yonga setinde yeni nesil Adreno 510 grafik birimi yer alıyor. Testlere yonga setinin sadece Cortex-A53 çekirdekleri barındırdığı yansımış ancak hata test kaynaklı mı yoksa farklı bir durum mu söz konusu şimdilik net değil.









3GB RAM barındıran modelde, 32GB depolama kapasitesi bulunuyor. Ön ve arka kısmında 8MP çözünürlüğünde kamera yer alan modelin işletim sistemi de Android 4.4 sürümü. Muhtemelen LG-H840 prototip bir cihaz ve nihai sürümde donanım özelliklerinin değişmesi ihtimali mevcut. Yeni modelin ne zaman piyasaya çıkacağı şimdilik bilinmiyor ancak ilginin bir müddet LG G5 üzerinde olması isteneceği için, muhtemelen yaz aylarına kadar bu modeli göremeyeceğiz.

http://www.phonearena.com/news/LG-H840-specs-revealed---is-this-an-LG-G5-Lite_id78292