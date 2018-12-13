LOL ve PUBG benzeri oyun modlarına sahip Brawl Stars yayınlandı

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Supercell’in yeni oyunu Brawl Stars, iOS ve Android cihazlar için yayınlandı. Brawl Stars, LOL ve PUBG benzeri oyun modları ile dikkat çekiyor.

Clash of Clans, Clash Royale ve Boom Beach oyunlarının yapımcısı Supercell, bu oyunlardan çok farklı oynanışa sahip yeni bir oyun ile karşımızda. Oyunda toplam 7 farklı oyun modu bulunuyor.

League of Legends benzeri 3’e 3 oynanan ve takım stratejisinin büyük öneme sahip olduğu modların yanında PUBG benzeri Battle Royale oynanış sunan ‘Hesaplaşma’ isimli oyun modu da bulunuyor. Savaş Topu isimli modda ise 3’e 3 futbol maçı yapılıyor.

Oyunda şu an için 22 adet savaşçı karakter bulunuyor. Bu karakterlerin özellikleri güç puanları ile yükseltebiliyoruz. Supercell oyuna zamanla yeni savaşçılar, görünümler, haritalar ve oyun modlarının geleceğini ifade ediyor.

Oyunun başında ‘Hesaplaşma’ isimli mod, açık olarak geliyor. Diğer oyun modlarına girebilmek için oyun kazanarak kupa sayınızı arttırmanız gerekiyor.

Oyundaki 7 modun isimleri ve açıklamaları şöyle:

Elmas Kapmaca (3’e 3): Rakip takımı takım çalışmasıyla yenmek gerekiyor. Kazanmak için 10 elmas toplayıp elde tutmalısınız. Yok edilen oyuncular elmasları düşürüyor.

Hesaplaşma (Solo/Duo): Herkesin kendi başına olduğu bir savaş modu. Savaşçınız için haritadaki güçlendiricileri topluyorsunuz. Bir arkadaşınızla veya tek başınıza oynayın. Şimdiye kadarki en eğlenceli savaşta son savaşçı olmaya çalışın. Herkes herkese karşı!

Ödül Avı (3’e 3): Yıldız kazanmak için rakipleri avlıyorsunuz. Yok edildiğinizde başınızdaki ödül düşmana geçiyor. En fazla yıldıza sahip takım kazanıyor.

Soygun (3’e 3): Takımınızın kasasını korurken rakibin kasasını yok etmeye çalışıyorsunuz. Düşmanın hazinesine gizlice veya savaşarak ulaşmak size kalmış.

Savaş Topu (3’e 3): Yepyeni bir oyun modu! Futbol becerilerinizi sergileyin ve diğer takımdan önce iki gol atmaya çalışın. Burada kırmızı kart yok.

Özel Etkinlikler: Sınırlı süreli özel PvE ve PvP oyun modları.

Brawl Stars indirme linki: