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LOL ve PUBG benzeri oyun modlarına sahip Brawl Stars yayınlandı

Clash of Clansve Clash Royale oyunlarının yapımcısı Supercell'in yeni oyunu Brawl Stars yayınlandı. Brawl Stars'da LOL ve PUBG benzeri toplam 7 oyun modu bulunuyor.
5 ay
10,5b
1
15
Mobil Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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LOL ve PUBG benzeri oyun modlarına sahip Brawl Stars yayınlandı
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Supercell’in yeni oyunu Brawl Stars, iOS ve Android cihazlar için yayınlandı. Brawl Stars, LOL ve PUBG benzeri oyun modları ile dikkat çekiyor.

Clash of Clans, Clash Royale ve Boom Beach oyunlarının yapımcısı Supercell, bu oyunlardan çok farklı oynanışa sahip yeni bir oyun ile karşımızda. Oyunda toplam 7 farklı oyun modu bulunuyor.

League of Legends benzeri 3’e 3 oynanan ve takım stratejisinin büyük öneme sahip olduğu modların yanında PUBG benzeri Battle Royale oynanış sunan ‘Hesaplaşma’ isimli oyun modu da bulunuyor. Savaş Topu isimli modda ise 3’e 3 futbol maçı yapılıyor.

Oyunda şu an için 22 adet savaşçı karakter bulunuyor. Bu karakterlerin özellikleri güç puanları ile yükseltebiliyoruz. Supercell oyuna zamanla yeni savaşçılar, görünümler, haritalar ve oyun modlarının geleceğini ifade ediyor.

Oyunun başında ‘Hesaplaşma’ isimli mod, açık olarak geliyor. Diğer oyun modlarına girebilmek için oyun kazanarak kupa sayınızı arttırmanız gerekiyor.

Oyundaki 7 modun isimleri ve açıklamaları şöyle:

  • Elmas Kapmaca (3’e 3): Rakip takımı takım çalışmasıyla yenmek gerekiyor. Kazanmak için 10 elmas toplayıp elde tutmalısınız. Yok edilen oyuncular elmasları düşürüyor.
  • Hesaplaşma (Solo/Duo): Herkesin kendi başına olduğu bir savaş modu. Savaşçınız için haritadaki güçlendiricileri topluyorsunuz. Bir arkadaşınızla veya tek başınıza oynayın. Şimdiye kadarki en eğlenceli savaşta son savaşçı olmaya çalışın. Herkes herkese karşı!
  • Ödül Avı (3’e 3): Yıldız kazanmak için rakipleri avlıyorsunuz. Yok edildiğinizde başınızdaki ödül düşmana geçiyor. En fazla yıldıza sahip takım kazanıyor.
  • Soygun (3’e 3): Takımınızın kasasını korurken rakibin kasasını yok etmeye çalışıyorsunuz. Düşmanın hazinesine gizlice veya savaşarak ulaşmak size kalmış.
  • Savaş Topu (3’e 3): Yepyeni bir oyun modu! Futbol becerilerinizi sergileyin ve diğer takımdan önce iki gol atmaya çalışın. Burada kırmızı kart yok.
  • Özel Etkinlikler: Sınırlı süreli özel PvE ve PvP oyun modları.

Brawl Stars indirme linki:


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shkoksal 5 ay en beğenilen
Klasik Supercell oyunu, pay to win yine. Özellikle Clash Royale’i aşırı p2w yapmışlardı...
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1 Avatar
goldweb 5 ay
Geliştikçe daha güzel oluyor ilk başta sarmamıştı :)
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cihat52.5 5 ay
Bi başlayayım.
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realite90 5 ay
ilk başta dandik gibi gözükse de oyunu çözünce sarıyor arkadaşlar.
özellikle hesaplaşma bölümü çok sarıyor 10 oyuncu bir alanda tek canınız var ve herkes tek bu bölümü çok hoşuma gitti.
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ugur5392 5 ay
Kaç el attım bir tane Türk'e rastlamadım. Ayriyetten karşımdaki adamların isimleri klasik bot isimleri. Son olarak bence bu oyun supercell gibi bir şirkete yakışmadı. Diğer oyunlarına göre biraz ucuz gibi duruyor.
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esmerbuyucu 5 ay
P2W olsa bile oyunun eğlenceli olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Supercell yapmış aga 😂
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pemaxs 5 ay
Ben sevmedim nedense sildim Cok dandik geldi bana.
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dencedenceo 5 ay
Harika bir oyun olmus gercekten
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Tlg3 5 ay
Efsane olmuş
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TUFF GONG 5 ay
Keyifli
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A. Burak 5 ay
Oto nişanı lmezlerse millet oyunu siler
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