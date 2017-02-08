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Lamborghini Urus'un üretimi Nisan ayında başlıyor

Lamborghini'nin gündemindeki en önemli konu olan yeni SUV aracı Urus hakkında detaylar netleşmeye başladı. Nisan ayında üretime başlanacak Urus'un Cenevre'de tanıtılması bekleniyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Lamborghini'nin merakla beklenen SUV modeli ile ilgili ilk detaylar nihayet gelmeye başladı. Firma CEO'su Stefano Domenicali, Digital Trends ile yaptığı röportajda aracın seri üretim adının Urus olacağını oynaylarken, üretimin Nisan ayında başlayacağını müjdeledi.
Nisan'da başlayacak üretimde ilk etapta erken üretim versiyonların üretileceğini söyleyen CEO Domenicali, durumu "Bildiğiniz gibi, bu tamamen yeni bir süreç, bu nedenle ilk birkaç araba prototip olacak" sözleriyle açıklamış. Sant'Agata fabrikasının üretim kapasitesini 2 katına çıkaran İtalyan üretici yıllık üretimi 7.000'e çıkararak üretimin 3.500'lük kısmını Aventador ve Huracan modellerine geri kalan 3.500'lük kısmı ise Urus SUV modeline ayıracak.
Aracın off-road yeteneklerinden de bahseden Domenicali, Urus'un yeni Jeep ve Land Rover modellerine benzer bir şekilde farklı araziler için ayrı modlar önereceğini söylüyor. Aracın çift-turbo V8 motoruna ilaveten hibrit bir aktarma organının da ilerleyen yıllarda modele kazandırmayı beklediklerini söyleyen CEO, markanın supersport araçlarının hibrit sisteme geçmesine en az 3-4 senenin daha olduğunu da sözlerine ekliyor.
Röportajda CEO'nun yaptığı "önümüzdeki birkaç haftadır çok şey öğreneceksiniz" açıklamasına dayanarak, Lamborghini'nin en yeni modelinin seri üretim versiyonunun önümüzdeki ay Cenevre Motor Fuarı'nda tanıtılacağı düşünülüyor.

http://www.thedrive.com/news/7382/lamborghini-urus-suv-will-arrive-in-april-ceo-says Yorum Yaz
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flegga34 2 yıl en beğenilen
Şu arabanın tasarımı daha güzel hem daha kullanışlı
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onrptrc 2 yıl
CEO eşlerine iyi haber
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mr.big 2 yıl
Urus bu mu?
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1 Avatar
Experimentation 2 yıl
üretilmese daha iyi
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haberelectro 2 yıl
Gereksizlik abidesi.
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zapi 2 yıl

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Sen bunlara devam et lamboo..
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RaptorFX 2 yıl
İlk defa bir Lamborghiniyi beğenmedim.
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JrEvo 2 yıl
Ben sürdüm bu araçtan. O kadar ahım şahım güzel değil.
Asphalt 8 de var. Deneyin isterseniz.
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aycibin 2 yıl
suv olayına girdiyse demek lamborghini paraya sıkıştı
porsche de kriz döneminde paçayı kurarmak için cayanne'ı çıkarmıştı
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greenk 2 yıl
Lamborghini sin sen yaa çok düşünmene gerek yok. Normal tasarımını sadece yerden yükselt bu kadar.
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gkhn2355 2 yıl
Leşş
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D@rbeli M@tk@p 2 yıl
Bu ne yahu?
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onzy 2 yıl
lamborghini severim fakat bu aracın tipi hiç hoşuma gitmedi
tipinide cayenne benzettim!
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