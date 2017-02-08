Lamborghini Urus'un üretimi Nisan ayında başlıyor

Lamborghini'nin merakla beklenen SUV modeli ile ilgili ilk detaylar nihayet gelmeye başladı. Firma CEO'su Stefano Domenicali, Digital Trends ile yaptığı röportajda aracın seri üretim adının Urus olacağını oynaylarken, üretimin Nisan ayında başlayacağını müjdeledi.

Nisan'da başlayacak üretimde ilk etapta erken üretim versiyonların üretileceğini söyleyen CEO Domenicali, durumu "Bildiğiniz gibi, bu tamamen yeni bir süreç, bu nedenle ilk birkaç araba prototip olacak" sözleriyle açıklamış. Sant'Agata fabrikasının üretim kapasitesini 2 katına çıkaran İtalyan üretici yıllık üretimi 7.000'e çıkararak üretimin 3.500'lük kısmını Aventador ve Huracan modellerine geri kalan 3.500'lük kısmı ise Urus SUV modeline ayıracak.

Aracın off-road yeteneklerinden de bahseden Domenicali, Urus'un yeni Jeep ve Land Rover modellerine benzer bir şekilde farklı araziler için ayrı modlar önereceğini söylüyor. Aracın çift-turbo V8 motoruna ilaveten hibrit bir aktarma organının da ilerleyen yıllarda modele kazandırmayı beklediklerini söyleyen CEO, markanın supersport araçlarının hibrit sisteme geçmesine en az 3-4 senenin daha olduğunu da sözlerine ekliyor.

Röportajda CEO'nun yaptığı "önümüzdeki birkaç haftadır çok şey öğreneceksiniz" açıklamasına dayanarak, Lamborghini'nin en yeni modelinin seri üretim versiyonunun önümüzdeki ay Cenevre Motor Fuarı'nda tanıtılacağı düşünülüyor.

http://www.thedrive.com/news/7382/lamborghini-urus-suv-will-arrive-in-april-ceo-says