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    Lamborghini markası satılabilir

    Volkswagen patronu Lamborghini markasının elden çıkarılmasını veya borsaya açılarak daha karlı hale getirilmesini istiyor. İşçi sendikaları da bu kararı destekliyor.
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    Otomobil Teknolojileri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Lamborghini ismi bize İtalyan ekolünün süper güçlü spor otomobillerini çağrıştırır ancak aslında Alman Volkswagen grubunun bir alt markasıdır. 20 yıldır markanın sahibi olan VW yeniden yapılanma kapsamında markayı elden çıkarmayı düşünüyor.

    Kritik karar

    Firmaya yakın kaynakların verdiği bilgilere göre 1998 yılında satın alınan Lamborghini markasının elden çıkarılması planlanıyor. VW önümüzdeki dönemde VW, Porsche ve Audi markalarına odaklanmak istediği için gereksiz maliyetlerin önünü kesmek amacında. Firmanın patronu Herbert Diess hali hazırda 80 milyar Avro olan marka değerini 200 milyar Avro seviyesine çıkarmak istiyor.

    Ayrıca Bkz. "55TL değerinde Surviving Mars oyunu ücretsiz"

    21 yıl önce 100 milyon dolar civarında bir bedel ödenen Lamborghini markasının muhtemel bir satış sonrasında 11 milyar dolara kadar çıkacağı ifade ediliyor. Lamborghini salt spor araba konseptinden geniş alan sunan sportif araçlara doğru bir geçiş sürecinde ve bu da olumlu eleştiriler alıyor. Yeni SUV modeli Urus satışlarını sürekli arttırıyor. Yenilenen Aventador ve yeni bir melez süper araba gelecek yıl gelirleri daha da arttıracak.

    VW’ın önündeki diğer bir seçenek ise markayı borsaya açmak. Bu şekilde de markanın değeri önemli ölçüde artmış olacak. Hangi seçenek kabul edilirse edilsin VW harekete geçmekte kararlı ve şirket içerisinde Lamborghini’nin ayrı bir iştirak haline gelmesi için çalışmalar devam ediyor.

    Bir dönem Fiat grubu altında olan Ferrari NV markası da şu sıralar 30 milyar dolar değere ulaşmış durumda. VW’ın karşısındaki en büyük örnek de bu. Bununla birlikte yönetim kurulunun daha önce gündeme gelen Bugatti satışına onay vermediği biliniyor. Diğer taraftan markanın güçlü işçi sendikaları spor araç bölümlerinin kesinlikle ayrılmasını istiyor. Kazanan taraf VW markasının geleceğini de belirlemiş olacak.

     


    https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-10-11/vw-is-said-to-mull-options-for-lamborghini-brand-in-overhaul Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Kaiser75 44 dk.
    VW'ne Porsche yeter, Bugatti ve lambo ayrı gruba ayrılıp satılabilir
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    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    McLaren64 1 sa.
    Koca Jaguar - Land Rover'a bile 11 Milyar $ fiyat biçilmişken Lamborghini nasıl 11 Milyar $ ediyor? Bu fiyata kimse yanına yaklaşmaz. Borsaya açılması daha mantıklı.
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    mrslimshady 1 sa.
    yerli lamborghini :D
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    MrKattchup 48 dk. mrslimshady
    Fabrikadan tüplü az yakar çok kaçar kuş serisinden bir isim bulmak lazım.
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    danlabilic 1 sa.
    bari bunu türkiye alsın
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