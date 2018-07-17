Lansmanı ertelenen Nokia X5, 18 Temmuz'da tanıtılacak

Nokia'ın yeni akıllı telefon modeli Nokia X5'in lansmanının 11 Temmuz'da yapılacağı açıklanmıştı. Ancak mekanla ilgili ortaya çıkan bir sorun nedeniyle etkinliği yapılamayan cihazın bu kez 18 Temmuz tarihinde tanıtılacağı açıklandı.

Başlangıç fiyatının 120 dolar olması bekleniyor

Nokia X5, 19:9 en boy oranına sahip 5.84 inçlik bir HD+ ekrana sahip olacak. Çin sertifikasyon kurumu TENAA'da cihazın yonga setinin Helio P60 olduğu ve 3/4 GB RAM ve 32/64 GB depolama alanı seçenekleriyle piyasaya sunulacağı ortaya çıkmıştı. Mevcut Nokia akıllı telefonlara benzer bir tasarım görüşünün hakim olacağı Nokia X5'in arka panelinde 13 MP + 5 MP olmak üzere çift arka kamera ve parmak izi okuyucu yer alıyor.

https://www.gizmochina.com/2018/07/16/new-nokia-x5-launch-date-announced-arrives-july-18/

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HMD Global'inmodeli olan Nokia X5'in teknik özellikleri, bir diğer çentikli model olan'dan daha düşük olacağı için, başlangıç fiyatının daolacağı söyleniyor.işletim sistemi ile kutudan çıkacak olan akıllı telefon, Çin pazarı dışındaolarak piyasaya sürülebilir.