Lansmanı ertelenen Nokia X5, 18 Temmuz'da tanıtılacak

Teknoloji Editörü
Nokia'ın yeni akıllı telefon modeli Nokia X5'in lansmanının 11 Temmuz'da yapılacağı açıklanmıştı. Ancak mekanla ilgili ortaya çıkan bir sorun nedeniyle etkinliği yapılamayan cihazın bu kez 18 Temmuz tarihinde tanıtılacağı açıklandı.
Başlangıç fiyatının 120 dolar olması bekleniyor
Nokia X5, 19:9 en boy oranına sahip 5.84 inçlik bir HD+ ekrana sahip olacak. Çin sertifikasyon kurumu TENAA'da cihazın yonga setinin Helio P60 olduğu ve 3/4 GB RAM ve 32/64 GB depolama alanı seçenekleriyle piyasaya sunulacağı ortaya çıkmıştı. Mevcut Nokia akıllı telefonlara benzer bir tasarım görüşünün hakim olacağı Nokia X5'in arka panelinde 13 MP + 5 MP olmak üzere çift arka kamera ve parmak izi okuyucu yer alıyor.HMD Global'in ikinci çentikli modeli olan Nokia X5'in teknik özellikleri, bir diğer çentikli model olan Nokia X6'dan daha düşük olacağı için, başlangıç fiyatının da 120 dolar olacağı söyleniyor. Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile kutudan çıkacak olan akıllı telefon, Çin pazarı dışında Nokia 5.1 Plus olarak piyasaya sürülebilir.
https://www.gizmochina.com/2018/07/16/new-nokia-x5-launch-date-announced-arrives-july-18/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Samsung ve Apple amiral gemilerine gidip bir ton para dökeceğine uygun fiyatlı bir Nokia al keyfine bak.
Hayırlısı artık :)