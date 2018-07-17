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Lansmanı ertelenen Nokia X5, 18 Temmuz'da tanıtılacak

HMD Global'in 11 Temmuz'da tanıtılması beklenen yeni akıllı telefonu Nokia X5, mekan sorunu nedeniyle ertelenmişti. Yapılan yeni açıklamaya göre cihaz 18 Temmuz'da tanıtılacak.
10 ay
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7
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Nokia'ın yeni akıllı telefon modeli Nokia X5'in lansmanının 11 Temmuz'da yapılacağı açıklanmıştı. Ancak mekanla ilgili ortaya çıkan bir sorun nedeniyle etkinliği yapılamayan cihazın bu kez 18 Temmuz tarihinde tanıtılacağı açıklandı.

Başlangıç fiyatının 120 dolar olması bekleniyor

Nokia X5, 19:9 en boy oranına sahip 5.84 inçlik bir HD+ ekrana sahip olacak. Çin sertifikasyon kurumu TENAA'da cihazın yonga setinin Helio P60 olduğu ve 3/4 GB RAM ve 32/64 GB depolama alanı seçenekleriyle piyasaya sunulacağı ortaya çıkmıştı. Mevcut Nokia akıllı telefonlara benzer bir tasarım görüşünün hakim olacağı Nokia X5'in arka panelinde 13 MP + 5 MP olmak üzere çift arka kamera ve parmak izi okuyucu yer alıyor.
HMD Global'in ikinci çentikli modeli olan Nokia X5'in teknik özellikleri, bir diğer çentikli model olan Nokia X6'dan daha düşük olacağı için, başlangıç fiyatının da 120 dolar olacağı söyleniyor. Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile kutudan çıkacak olan akıllı telefon, Çin pazarı dışında Nokia 5.1 Plus olarak piyasaya sürülebilir.

https://www.gizmochina.com/2018/07/16/new-nokia-x5-launch-date-announced-arrives-july-18/ Yorum Yaz
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zamankaybı95 10 ay
Şuan ki piyasada Nokia 8 alınabilecek en uygun cihazlar içinde. Yeni gelen modelleriyle de benim için tek tercih olacaktır. Sony mobil sektörde ülkemizden çekileceği için Nokia artık tek tercihim olur. Hem çok sağlam hemde çok fiyatta telefonları. Nokia 8 şuan 2000 liraya alınabiliyor ve Nokia 8 almak yerine Xiaomi Mi6 alanlara acıyorum sadece..
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Crazyboy2099 10 ay
son 2 senede develüasyonlar belirli markaların fiyatlarını yükseltti hatta almak hayal oldu ucuz telefon dönemi başlamalı meizu general mobile kaan reeder gibi
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Esteban C 10 ay
Nokia çok iyi fiyatlandırma uyguluyor. Böyle devam ederlerse satışları artar ülkemizde.
Samsung ve Apple amiral gemilerine gidip bir ton para dökeceğine uygun fiyatlı bir Nokia al keyfine bak.

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BumberShoot 10 ay
Biz de 900 liraya filan satılır
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ddnet 10 ay BumberShoot
Sırf bu umutla Nokia 6 almayacağım ve bekleyeceğim. En az 1 yıl daha gn G4 ile devam..
Hayırlısı artık :)
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intel7mix 10 ay
FHD+ ekran koymak zor olmasa gerek
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Whippoorwill 10 ay
Fiyatlar ve donanım dengesi fena değil. En azından diğerleri gibi uçuk fiyatları yok.
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