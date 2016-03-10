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LeEco, Snapdragon 820 yonga setine ısındı

Dünyanın ilk Snapdragon 820 yonga setli akıllı telefonunu tanıtan Çinli üretici LeEco, daha ilki piyasaya çıkmadan şimdi ikinci akıllı telefon modeli için kolları sıvamış durumda.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
2,8b
1
10
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2016 fuarında dünyanın ilk Snapdragon 820 yonga setli akıllı telefonunu tanıtan ve Qualcomm'un da lansman ortağı olan LeEco ya da eski adıyla LeTv, yeni bir amiral gemi akıllı telefonun hazırlığı içerisinde.

LeEco Le 2 Pro adındaki yeni model 5.7 inçlik 2K çözünürlükte ekrana sahip ve yine Snapdragon 820 yonga setinden gücünü alıyor. 4GB LPDDR4 RAM ile desteklenen model, 3100mAH kapasiteli bir bataryaya sahip ve USB Type-C bağlantısını kullanıyor. Arka kısımda 21MP çözünürlüğünde, ön kısımda da 8MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. Le 2 Pro modeli, firmanın ikinci Snapdragon 820 yonga setli akıllı telefonu olacak.

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Modelin diğer özelliği artık LeEco logosu ile gelecek olması. Firma isim değişikliği sonrasında, modellerini yeni logo ile süslemeye başladı. Model yine metalik bir kasa tasarımı barındırıyor.

Şimdilik model ile ilgili bilinenler bunlar ancak Le Max Pro modeli ile aynı dönemde piyasaya çıkması satışları baltalayabilir. Le Max Pro modelinde de 6.33 inçlik 2K ekran, Snapdragon 820 yonga seti, 4GB LPDRR4 RAM, 21MP çözünürlüğünde arka kamera gibi özellikler yer alıyordu. 

http://www.androidheadlines.com/2016/03/leeco-le-2-pro-specs-leak-sd820-4gb-of-ram-in-tow.html Yorum Yaz
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Tr@mmler 3 yıl en beğenilen
Snapdragon ile ısı kelimesi aynı cümlede. Başlık korkutucu olmuş.
1 Yanıt Yanıtla +13
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kadirirdem 3 yıl
başlığı okuyunca aha s820 ısınmış diye anladım :))
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Quad HD 3 yıl
Başlığı okuyamadım gerilmekten bu nedir
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Fiasco 3 yıl
başlık bu sefer güldürdü
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OverClocK1ng 3 yıl





Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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infom@n 3 yıl
2K ekran mı? Uyuyamadığımda ekranda ki pikselleri sayarım.
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N. Chomsky 3 yıl

5.7 inçe 3100 mah az olmuş.
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Fenomenon 3 yıl
İsme bak ya ne biçim isim o
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r4deon 3 yıl
galiba bunu note serisi ve diğer phablet cihazlara rakip olarak üretmiş
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Tr@mmler 3 yıl en beğenilen
Snapdragon ile ısı kelimesi aynı cümlede. Başlık korkutucu olmuş.
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SERDARbdrm 3 yıl Tr@mmler
Tr@mmler
Snapdragon ile ısı kelimesi aynı cümlede. Başlık korkutucu olmuş.

Gerildim resmen
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