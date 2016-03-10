LeEco, Snapdragon 820 yonga setine ısındı

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fuarında dünyanın ilkyonga setli akıllı telefonunu tanıtan ve Qualcomm'un da lansman ortağı olanya da eski adıyla, yeni bir amiral gemi akıllı telefonun hazırlığı içerisinde.adındaki yeni model 5.7 inçlik 2K çözünürlükte ekrana sahip ve yine Snapdragon 820 yonga setinden gücünü alıyor. 4GB LPDDR4 RAM ile desteklenen model, 3100mAH kapasiteli bir bataryaya sahip ve USB Type-C bağlantısını kullanıyor. Arka kısımda 21MP çözünürlüğünde, ön kısımda da 8MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. Le 2 Pro modeli, firmanın ikinci Snapdragon 820 yonga setli akıllı telefonu olacak.Modelin diğer özelliği artık LeEco logosu ile gelecek olması. Firma isim değişikliği sonrasında, modellerini yeni logo ile süslemeye başladı. Model yine metalik bir kasa tasarımı barındırıyor.Şimdilik model ile ilgili bilinenler bunlar ancakmodeli ile aynı dönemde piyasaya çıkması satışları baltalayabilir. Le Max Pro modelinde de 6.33 inçlik 2K ekran, Snapdragon 820 yonga seti, 4GB LPDRR4 RAM, 21MP çözünürlüğünde arka kamera gibi özellikler yer alıyordu.