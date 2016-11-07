Lenovo 1 milyon Motorola Moto Z sattı

Google’dan satın aldıktan sonra Motorola markasına büyük yatırımlar yapan ve ülkemiz gibi bir dönem uzak kaldığı pazarlara yeniden sunan Lenovo, kısmi modüler amiral gemisi Moto Z ile önemli bir başarıya imza attı.

4 Ayda Bir Milyon Satış

Henüz pek çok pazarda satışı olmayan Motorola Moto Z modeli toplamda 1 milyon barajını geçmeyi başardı. Telefon ağırlıklı olarak ABD pazarında satılıyor. Orijinal modelde 3 farklı versiyon mevcut. Moto Z ve Moto Z Force modelleri birbirine benzerken Moto Z Play biraz daha alt seviyeye hitap ediyor. Operatör tarafında da 3 farklı isimlendirme mevcut. Yani toplamda 6 versiyon ile satışı yapılıyor.

Modüler yapısıyla dikkat çeken LG G5 modelinin kullanışlılık bakımından dezavantajlar sunması, satışları olumsuz etkilemişti. Moto Z ise arka kısımdaki manyetik pinli bağlantılar ile modüllere erişiyor. Bu sayede modüller harici bir aksesuar gibi çok hızlı bir şekilde takılıp çıkarılabiliyor. Herhangi bir telefon kapatma veya alt kısmı dışarı çıkarma gibi zorlu işlemler gerçekleştirilmiyor. Ayrıca modül sayısı da oldukça fazla.

Örneğin Hasselblad imzasını taşıyan optik yakınlaştırma ve kamera modülü 300$ fiyat etiketine sahip. JBL Soundboost modülü 80$, Moto Insta-Share projeksiyon modülü 300$, offGRID batarya modülü 60$ şeklinde uzayıp giden bir liste mevcut.

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Telefonlar Haziran ayında piyasaya çıkmıştı. Operatör modelleri ise Eylül ayında tüketici ile buluştu. Bu bakımdan 4 ay gibi bir sürede 1 milyon rakamı elde edilmiş oluyor. Önümüzde kış tatili de olduğu için toplam rakamın daha da yukarı çıkması bekleniyor. Moto Z yakın zamanda ülkemizde de satışa sunulacak.