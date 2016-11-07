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Lenovo 1 milyon Motorola Moto Z sattı

Motorola’nın kısmi modüler tasarımı ile beğeni toplayan amiral gemi modeli Moto Z, bir milyon satış barajını aştı. Modelin başarısı firmanın geleceği için de önem taşıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’dan satın aldıktan sonra Motorola markasına büyük yatırımlar yapan ve ülkemiz gibi bir dönem uzak kaldığı pazarlara yeniden sunan Lenovo, kısmi modüler amiral gemisi Moto Z ile önemli bir başarıya imza attı.

4 Ayda Bir Milyon Satış

Henüz pek çok pazarda satışı olmayan Motorola Moto Z modeli toplamda 1 milyon barajını geçmeyi başardı. Telefon ağırlıklı olarak ABD pazarında satılıyor. Orijinal modelde 3 farklı versiyon mevcut. Moto Z ve Moto Z Force modelleri birbirine benzerken Moto Z Play biraz daha alt seviyeye hitap ediyor. Operatör tarafında da 3 farklı isimlendirme mevcut. Yani toplamda 6 versiyon ile satışı yapılıyor.

Modüler yapısıyla dikkat çeken LG G5 modelinin kullanışlılık bakımından dezavantajlar sunması, satışları olumsuz etkilemişti. Moto Z ise arka kısımdaki manyetik pinli bağlantılar ile modüllere erişiyor. Bu sayede modüller harici bir aksesuar gibi çok hızlı bir şekilde takılıp çıkarılabiliyor. Herhangi bir telefon kapatma veya alt kısmı dışarı çıkarma gibi zorlu işlemler gerçekleştirilmiyor. Ayrıca modül sayısı da oldukça fazla.

Örneğin Hasselblad imzasını taşıyan optik yakınlaştırma ve kamera modülü 300$ fiyat etiketine sahip. JBL Soundboost modülü 80$, Moto Insta-Share projeksiyon modülü 300$, offGRID batarya modülü 60$ şeklinde uzayıp giden bir liste mevcut.

Ayrıca Bkz. "HTC Bolt haftaya geliyor"

Telefonlar Haziran ayında piyasaya çıkmıştı. Operatör modelleri ise Eylül ayında tüketici ile buluştu. Bu bakımdan 4 ay gibi bir sürede 1 milyon rakamı elde edilmiş oluyor. Önümüzde kış tatili de olduğu için toplam rakamın daha da yukarı çıkması bekleniyor. Moto Z yakın zamanda ülkemizde de satışa sunulacak.

 

http://www.phonearena.com/news/Lenovo-celebrates-1-million-Motorola-Moto-Z-units-sold-globally_id87481 Yorum Yaz
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Subat 2 yıl
Telefonda tip yok. Bu fiyatlara zor iş yapar Türkiye de.
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.i. 3 yıl
Son yıllardaki en hızlı satışlardan birini yapmış..
Azcık akıllı olsalar kat katını satarlar. Örneğin 15,5cm telefon samsung note7den bile büyük tamam böyle karar vermiş olabilirsin ama çok büyük, 3 model var 3üde kocaman. Halbuki 14cm ve mini 12cm olarak 2model daha eklesene satışların katlasın. Herkes kocaman telefon sevmiyor. Bu hatayı samsungta yaptı. Bir marka en sonunda amiral telefonlarda ufak modeller çıkarıp ufak iyi telefon pazarını kapacak.
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.i. 3 yıl
Motorola en sonunda eskisi gibi tasarım yanında sağlamlık gibi ve metal olarak model çıkarması iyi oldu.
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bortecine09 3 yıl
Modülerlikte şuan en kullanıcı dostu olan telefon. Akıllıca bir yapısı var. Telefona hiç bir müdahale etmeden, çalışmasına devam ederken modüllerin takılabilmesi ve çıkartılabilmesi çok güzel.
Tek soru işareti, o mıknatıs ne kadar sağlam. Acaba zırt pırt ayrılır mı iki parçaya?
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hakangündüz 3 yıl
Ne zaman satışa sunulacak bilgi yok mu p9 plus ile bunun arasındayım
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Part Of The Nature 3 yıl
Ekım sonu demıslerdı hala ses yok bı telefonu satısa sunmak nekadar zor olabılır
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-Uzumaki Naruto- 3 yıl
Bir KAÇ güne inceleme fırsatım olucak.
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Guest-25CF1EFB4 3 yıl
Motorola diyince aklıma hep Nokia'nın popüler olduğu zamanlar gelir. Hey gidi Nokia :(
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outside 3 yıl
Su telefonu incelemeyi cok istiyorum ama gelis tarihi hala netlesmedi.
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teknokaptan 3 yıl
kendim moto z aksesuar deneme videom.
youtube.com/...
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