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Lenovo Project Tango telefonu kameralar karşısında

Lenovo’nun Google ile ortaklığı sonrasında piyasaya süreceği ve sektörde bir ilki temsil edecek olan Project Tango akıllı telefonun görselleri kameralara yakalandı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Lenovo Project Tango telefonu kameralar karşısında

Lenovo’nun Google ile ortaklığı sonrasında piyasaya süreceği ve sektörde bir ilki temsil edecek olan Project Tango akıllı telefonu, net bir şekilde internete sızdırıldı. 3D modelleme için kullanılacak olan telefonun kamera dizilimi de açıkça görülebiliyor.

Project Tango, kamera ve yardımcı bileşenler ile GPS kullanmadan 3D modelleme yapabilen bir teknoloji olarak karşımıza çıkıyor. Fathom firmasının Myriad makine öğrenme dili işlemcisi ile desteklenen teknoloji, özellikle Google’ın sanal gerçeklik uygulamalarında önemli bir yer tutacak.

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Teknolojide 4MP çözünürlüğündeki arka kamera 180 derecelik balık gözü lens barındırırken, ön kamera ise 120 derecelik görüntü alanı kaydedebiliyor. Ek bir derinlik kamerası ise 180x320 piksel çözünürlükte çekimler yapıyor. Görüntüler daha sonra Myriad işlemcisi yardımıyla işlenerek modelleme yapılıyor.

6.4 inçlik 2K ekrana sahip olan Project Tango telefonuna Snapdragon 820 yonga setinin güç vermesi bekleniyor. Günlük kullanımdan ziyade sanal gerçeklik veya artırılmış gerçeklik gibi faaliyetlerde kullanılması beklenen akıllı telefon için 500$ civarı bir fiyat etiketinden bahsediliyor. Model 9 Haziran tarihinde resmiyete kavuşacak. 

 
Lenovo Project Tango telefonu kameralar karşısında
 

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0MG90 3 yıl
Oha diğer amirallerden ucuz, alınır böyleyse
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brshr 3 yıl
bu kadar teknoloji barındıran telefon 500 dolar oluyor da bugün kendine amiral gemi diyen telefonlar nasıl 600 dolar seviyesinde oluyor anlamak mümkün değil. İyi kazıklıyorlar demek ki
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Guest-5E274E432 3 yıl
Kefelon
Bende diyorum ana kamera niye Moto G4 Plusa benziyor. Lenovo satın almıştı Motorolayı

Mobil bölümünü aldı
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kadirirdem 3 yıl
O telefon değil tablet olmuş
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mehmedaltair 3 yıl
500 dolarsa bedava la o zaman
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Kefelon 3 yıl
Bende diyorum ana kamera niye Moto G4 Plus'a benziyor. Lenovo satın almıştı Motorola'yı
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ergenius 3 yıl
4mp az değil mi ? Kamerayla güzel bir fark yaratırlarsa çok ilgi görebilir sonuçta
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D_I_C 3 yıl
vışşşşşşş.....
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