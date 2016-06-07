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Sony, 10 adet PS VR oyunu hazırladı

Haftaya başlayacak E3 2016 fuarına iddialı bir şekilde hazırlanan Sony, sanal gerçeklik kaskına yönelik olarak hazırladığı 10 adet oynanabilir oyunu da görücüye çıkaracak.
2 yıl
5,3b
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9
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony, 10 adet PS VR oyunu hazırladı

Sanal gerçeklik sektörüne PlayStation VR kaskı ile adım atan ve PS4 konsolunun potansiyelini arkasına alarak yürümeyi planlayan Sony, E3 2016 fuarında oynanabilir tarzda 10 PS VR oyunu ile şov yapmaya hazırlanıyor.

40 milyona yakın PS4 kullanıcı düşünüldüğünde büyük bir potansiyele sahip olan ve ilk nesil sanal gerçeklik kaskı sürecinde lider olması beklenen Sony, oynanabilir oyunlar ile ne tür deneyimler sunacağını fuara katılanlar ile paylaşacak.

Sony’nin fuara getireceği oyunlar şöyle sıralanıyor: Battlezone, 100ft Robot Golf, Psychonauts in the Rhombus of Ruin, Wayward Sky, Thumper, Rez Infinite, Super Hypercube, Harmonix Music VR, EVE: Valkyrie ve Headmaster. Bunlar oynanabilir olanlar ve muhtemelen PS VR kaskları ile katılımcılar heyecan yaşayabilecek. Bunun dışında daha farklı yapımların da tanıtılması bekleniyor.

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E3 2016 fuarı, sanal gerçeklik bakımından oldukça hareketli geçecek. PS VR oyunları haricinde HTC Vive ve Oculus Rift için geliştirilen iddialı yapımlar da fuarda görücüye çıkacak. Ayrıca Microsoft ve Sony’nin güncellenmiş yeni konsollarını da duyurmaları bekleniyor.

PS VR sanal gerçeklik kaskı, seçtiğiniz donanıma göre 399$-499$ fiyat aralığında seyredecek. Sony’nin farklı aksesuar paketleri ile ilgi çekmeye çalışacağı ifade ediliyor. Kask, Ekim ayında piyasaya çıkacak. E3 2016 fuarı ise canlı olarak pek çok kanaldan takip edilebilecek. 

 

http://blog.us.playstation.com/2016/06/06/playstation-at-e3-2016-how-to-watch-live/ Yorum Yaz
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berkkarabacak 2 yıl en beğenilen
metalmilita
İyi güzel de şimdi bunu alınca 1 sene sonra PS VR 4K çıkmasın?

bu mantıkla sürekli beklersin
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metalmilita 2 yıl
berkkarabacak
metalmilitaİyi güzel de şimdi bunu alınca 1 sene sonra PS VR 4K çıkmasın?
bu mantıkla sürekli beklersin

Diğer türlü de her sene telefon değiştirenler gibi psvr değiştiririz o zaman.
berkkarabacakmetalmilitaİyi güzel de şimdi bunu alınca 1 sene sonra PS VR 4K çıkmasın?bu mantıkla sürekli beklersin
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metalmilita 2 yıl
İyi güzel de şimdi bunu alınca 1 sene sonra PS VR 4K çıkmasın?
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Creav 2 yıl
bu saatten sonra valve htc ile birlikte steam gücünü arkasına alarak yürür gider vr dünyasında. gerisi fasa fiso artık.
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Master_Evil 2 yıl
bi avmde denerim hevesimi alırım
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huseyincarnege 2 yıl
PS4 4k olması biraz zor daha pc tek kartta gtx1080 bile tam 60fps yakalamadı
4k konsol hayal bence şuan
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metalmilita 2 yıl
berkkarabacak
metalmilitaİyi güzel de şimdi bunu alınca 1 sene sonra PS VR 4K çıkmasın?
bu mantıkla sürekli beklersin

Diğer türlü de her sene telefon değiştirenler gibi psvr değiştiririz o zaman.
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BigEng 2 yıl
Grafik bazında , ps3 grafiğiyle bile oynamak için ps4 tamamen yetersiz. Vr a özel geliştirilen küçük eğlence amaçlı oyunlar dışında ps4 de elite dungerous gibi simülasyon oyunları vs oynanmaz. Bu tür oyunlarda iki göze 60 ar fps veremez. Ancak neo da bazı oyunlar oynatılabilecektir bence. Neleri oynatabileceğini de neo daki grafik işlemcisini görünce anlarız artık. Onun dışında ps4 sahiplerinin minik eğlence amaçlı yapılmış oyunlardan başka bir oyun oynayabileceğini sanmam. Boşa para israfı olur bence.
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berkkarabacak 2 yıl en beğenilen
metalmilita
İyi güzel de şimdi bunu alınca 1 sene sonra PS VR 4K çıkmasın?

bu mantıkla sürekli beklersin
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St Batuhan 2 yıl
FaTaL21Tr
Ps vr ps4 de çalışacak mı yoksa sadece neo da mı çalışacak

Haberde 40 milyon satış ibaresine vurgu yapılmakta. Bundan güç alması bekleniyor vr satışında. Sence? Evet çalışacak ve neo ise apayrı bir durumu sunma ihtimaliyle ortaya çıkıyor temelde.
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Rubisco 2 yıl
VR'ın belki ilginç gelebilecek bi yanı var o da insanı ortamın içine çekebilmesi için olağanüstü grafiklere ihtiyaç yok. Ama her ilave detay artışı ekstra katkı sağlıyor.
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metalmilita 2 yıl
İyi güzel de şimdi bunu alınca 1 sene sonra PS VR 4K çıkmasın?
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