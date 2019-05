Sony, 10 adet PS VR oyunu hazırladı

Sanal gerçeklik sektörüne PlayStation VR kaskı ile adım atan ve PS4 konsolunun potansiyelini arkasına alarak yürümeyi planlayan Sony, E3 2016 fuarında oynanabilir tarzda 10 PS VR oyunu ile şov yapmaya hazırlanıyor.

40 milyona yakın PS4 kullanıcı düşünüldüğünde büyük bir potansiyele sahip olan ve ilk nesil sanal gerçeklik kaskı sürecinde lider olması beklenen Sony, oynanabilir oyunlar ile ne tür deneyimler sunacağını fuara katılanlar ile paylaşacak.

Sony’nin fuara getireceği oyunlar şöyle sıralanıyor: Battlezone, 100ft Robot Golf, Psychonauts in the Rhombus of Ruin, Wayward Sky, Thumper, Rez Infinite, Super Hypercube, Harmonix Music VR, EVE: Valkyrie ve Headmaster. Bunlar oynanabilir olanlar ve muhtemelen PS VR kaskları ile katılımcılar heyecan yaşayabilecek. Bunun dışında daha farklı yapımların da tanıtılması bekleniyor.

E3 2016 fuarı, sanal gerçeklik bakımından oldukça hareketli geçecek. PS VR oyunları haricinde HTC Vive ve Oculus Rift için geliştirilen iddialı yapımlar da fuarda görücüye çıkacak. Ayrıca Microsoft ve Sony’nin güncellenmiş yeni konsollarını da duyurmaları bekleniyor.

PS VR sanal gerçeklik kaskı, seçtiğiniz donanıma göre 399$-499$ fiyat aralığında seyredecek. Sony’nin farklı aksesuar paketleri ile ilgi çekmeye çalışacağı ifade ediliyor. Kask, Ekim ayında piyasaya çıkacak. E3 2016 fuarı ise canlı olarak pek çok kanaldan takip edilebilecek.