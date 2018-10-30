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Lenovo Z5 Pro'nun kamera detayları ortaya çıktı

Çinli akıllı telefon üretcisi Lenovo, iki gün sonra en yeni amiral gemisi modelini tanıtmaya hazırlanırken, Lenovo Başkan Yardımcısı Chang Cheng cihazın kamerasıyla ilgili detayları paylaştı.
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Akıllı telefon üreticilerinden Lenovo, iki gün sonra yani 1 Kasım'da çentiksiz ve tam ekranlı yeni amiral gemisi Lenovo Z5 Pro'yu tanıtmaya hazırlanıyor. Sürgülü bir kamera sistemine sahip olacak cihazın bazı detayları Lenovo Group Başkan Yardımcısı Chang Cheng tarafından paylaşıldı.

Lenovo Z5 Pro'nun detayları ortaya çıkmaya başladı

Chang Cheng'in kişisel Webio hesabından paylaştığı Lenovo Z5 Pro görselinde, sürgülü kamera sistemi açık bir şekilde görülüyor. Posterde, çift kameranın 24 MP + 16 MP çözünürlüğe sahip olacağına da dikkat çekilmiş.
Telefonda yer alan gece manzarasından, cihazın düşük ışıklı ortamlarda başarılı sonuçlar verdiği anlaşılıyor. Gelen haberlere göre Lenovo Z5 Pro'da yapay zeka destekli bir "süper gece modu" yer alıyor. Aynı zamanda yapay zekanın yeteneklerinin video çekerken de devreye gireceği belirtiliyor. Cihazın tüm teknik detaylarını ise 1 Kasım'daki lansman etkinliğinde öğrenebileceğiz.

https://www.weibo.com/1824398821/H0iaq8eWj?type=comment#_rnd1540897947490 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ouzqan 6 ay
Fiyatıyla birlikte ülkemize gelsin konuşuruz.
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Burrock_ 6 ay ouzqan
bencede
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