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Lenovo Z5s tanıtıldı: Minik çentik, 3 arka kamera

Sızıntı haberlerle özellikleri açığa çıkan Lenovo Z5s resmi olarak tanıtıldı. Lenovo Z5s tasarımsal olarak OnePlus 6T ve Huawei P20 Pro'ya çok benziyor. Lenovo Z5s'nin uygun fiyatı dikkat çekiyor.
5 ay
9,1b
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21
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Lenovo Z5s tanıtıldı: Minik çentik, 3 arka kamera
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Lenovo’nun yakın zaman sızıntılarıyla gündemi meşgul eden yeni telefonu sonunda tanıtıldı. Lenovo Z5s uygun fiyatı, minik çentiği ve 3 arka kamerası ile dikkat çekiyor.

Lenovo Z5s özellikleri 

Lenovo Z5s, yenilikçi tasarımıyla giriş-orta segment telefonlar arasına iddialı bir giriş yapıyor. Su damlası çentik tasarımı, telefonun ince çerçevelere sahip olmasını sağlamış. Alt bölümdeki çerçevenin de küçük tutulmasıyla birlikte ekran/kasa oranıyla agresif bir telefon karşımızda. 6.4 inç boyutunda, Full HD+ çözünürlüğünde LTPS LCD ekranı bulunuyor.

Su damlası çentiğiyle ön yüzü OnePlus 6T’yi andıran telefonun arka yüzü ise 3 arka kemeradan dolayı Huawei P20 Pro’ya çok benziyor. Benzer kamera dizilimi tercih edilmiş ve logo aynı yere konumlandırılmış. Huawei P20 Pro’nun aksine arka yüzeyin ortasında parmak izi sensörüne yer veriliyor.

Cam arka yüzeyi, metal çerçeveler destekliyor. Lenovo Z5s, su sıçramalarına karşı P2i standartlarında dayanıklılık sergiliyor. Telefonun altında mono hoparlör, Type-C portu ve 3.5 mm kulaklık jackına yer veriliyor.

Lenovo Z5s gücünü Snapdragon 710 yonga setinden alıyor. Üç farklı RAM ve depolama seçeneği sunuluyor: 4 GB RAM – 64 GB depolama alanı, 6 GB RAM – 64 GB depolama alanı ve 6 GB RAM – 128 GB depolama alanı. Depolama alanını microSD kart ile arttırabilmek mümkün.

Telefonda üç adet arka kamera bulunuyor. Ana kamera 16 MP çözünürlüğe ve F1.8 diyafram açıklığına sahip. İkinci kamera 8 MP çözünürlüğünde ve bu kamera 2X yakın çekim yapabiliyor. Üçüncü kamera ise portre çekimleri için derinlik tespiti yapmaya yarıyor. Ön kamera 16 MP çözünürlüğünde ve f/2.0 diyafram açığına sahip.

Batarya özelliklerine baktığımızda 3300 mAh büyüklüğünde hızlı şarj destekli bir bataryaya yer verildiğini görüyoruz. Android 9.0 ile kutudan çıkan Lenovo Z5s, ZUI 10 arayüzü ile destekleniyor.

Lenovo Z5s yurt dışı fiyatı 

Lenovo Z5s, Çin’de 24 Aralık tarihinde satışa sunulacak. 4GB RAM/64GB versiyonu 200 dolar, 6GB RAM/64GB versiyonu 230 dolar ve 6GB RAM/128GB versiyonu 275 dolar fiyat etiketine sahip olacak.


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Siemgi 1 hf.
Yurt dışındayım bu cihazı almayı düşünüyorum 4/64 global rom olanı 180 euro daha önce lenovo kullanmadım arayüz nasıl kronik sorunları varmı cihazın daha önce redmi note 5 aldım kamerası çok kötüydü fikri olan varmı bu konularda
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Bay Robot 5 ay
Arkada parmak izi okuyucusu olması...
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Adoring 5 ay
Fiyat ozellikler cok iyide herkesin eli o kadar buyuk degil olmuyor bizim ele
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Grkwnxs 5 ay
200 dolar çok iyi bence 1500 den satsalar rakipsiz olur.
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yunusaticioglu 5 ay
huawei nova 4 bundan daha güzel
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Cute Hentai 5 ay
3500Mah pil koymamakta ısrar ediyorlar. Klasik 3300Mah pil yine.
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fuckulteli 5 ay
Ekran boyutu ve çözünürlüğünden bahsedilmemiş.
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Snmzalp 5 ay
6.4 inc full hd+ yazıyor ya orada
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seanzz24 5 ay
ZUI arayüzüne bir türlü türkçe getiremediler, bildirim problemleri delirtir adamı resmen, o yüzden global bir rom olmadığı sürece çöp maalesef.
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Matt_Murdock 5 ay seanzz24
ZUI arayüzü varmış haberde
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TearsForFears 5 ay
Tasarım mükemmel, snapdragon 710, orta seviye kameralar ile birde 3700 civarı batarya olsaymış f/p olarak çok iddialı olacakmış.
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Biyturs_OnSr 5 ay
Kaynak neden belirtilmemiş ? Haber bir yerden çevrilmişte en sondaki linki düzeltmeyi unutmuş gibi editör..

Lenovo Z5s, Çin’de 24 Aralık tarihinde satışa sunulacak. 4GB RAM/64GB versiyonu 200 dolar, 6GB RAM/64GB versiyonu 230 dolar ve 6GB RAM/128GB versiyonu 275 dolar fiyat etiketine sahip olacak.
Drop here!
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theJuDGe_41 5 ay Biyturs_OnSr
Kaynak DonanımHaber ve Lenovo'nun kendi web sitesi :)
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