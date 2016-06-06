Lenovo ZUK Z2 ön siparişleri 6 milyonu geçti

En ucuz Snapdragon 820 yonga setli akıllı telefon olarak slogan belirleyen ve ülkesinde büyük ilgi gören Lenovo’nun ZUK Z2 amiral gemi modeli, satış rakamları olarak da firmanın yüzünü güldürecek gibi görünüyor.

3 Haziran tarihinde ön siparişe başlayan Lenovo ZUK Z2 modeli, toplamda 6 milyon ön sipariş rakamını geride bıraktı. Sadece 3 günde modelin elde ettiği başarı takdire şayan. Gerçi, Çinli tüketicilerin fiyat-performans dengesini iyi tutturan akıllı telefonlara büyük bir teveccühü olduğu herkesin malumu.

5 inçlik Full HD IPS ekrana sahip olan akıllı telefon Snapdragon 820 yonga seti gücünü veriyordu. 4GB LPDDR4 RAM ile birlikte cihazın performans konusunda üst sıralara tırmanacağını söyleyebiliriz. 64GB dahili kapasitenin yanında 13MP çözünürlüğünde Samsung ISOCELL arka kamera, 8MP çözünürlüğünde ön kamera, Android 6.0 işletim sistemi, 3500mAh kapasiteli batarya gibi özellikler yer alıyor.

Ayrıca Bkz.

"Samsung’un faaliyet karı yükselmeye devam ediyor"

ZUK Z2 modelinde 275$ fiyat etiketi mevcut ve elbette 6 milyon kişinin cihaza erişebilmesi mümkün değil. Genelde Çinli firmaların ilk etapta yüz binler civarında stok getirdiğini görüyoruz. Bu bakımdan ilk yetişen alır tarzında bir kapışma olacak.

Bu tarz hızlı satışlarda Çinli elektronik ticaret işletmecileri adeta yükleniyor ve büyük partiler halinde telefonları satın alıyor. Daha sonra ise pek çok sitede 50$ civarı bir farkla satışa sunulduğunu görüyoruz. Hali hazırda firmanın stoğunda da yer almadığı için tüketiciler mecburen bu sitelere yöneliyor. İlerleyen aylarda ise stok geldikçe Lenovo ön siparişlerin dağıtımına devam edecektir.