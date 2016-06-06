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Lenovo ZUK Z2 ön siparişleri 6 milyonu geçti

Mayıs ayı sonunda lanse edilen ve kısa süre önce ön siparişe sunulan Lenovo ZUK Z2 amiral gemi modeli, büyük bir ilgi gördü. İlk ön sipariş rakamları 6 milyonu geçiyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
9,5b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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En ucuz Snapdragon 820 yonga setli akıllı telefon olarak slogan belirleyen ve ülkesinde büyük ilgi gören Lenovo’nun ZUK Z2 amiral gemi modeli, satış rakamları olarak da firmanın yüzünü güldürecek gibi görünüyor.

3 Haziran tarihinde ön siparişe başlayan Lenovo ZUK Z2 modeli, toplamda 6 milyon ön sipariş rakamını geride bıraktı. Sadece 3 günde modelin elde ettiği başarı takdire şayan. Gerçi, Çinli tüketicilerin fiyat-performans dengesini iyi tutturan akıllı telefonlara büyük bir teveccühü olduğu herkesin malumu.

5 inçlik Full HD IPS ekrana sahip olan akıllı telefon Snapdragon 820 yonga seti gücünü veriyordu. 4GB LPDDR4 RAM ile birlikte cihazın performans konusunda üst sıralara tırmanacağını söyleyebiliriz. 64GB dahili kapasitenin yanında 13MP çözünürlüğünde Samsung ISOCELL arka kamera, 8MP çözünürlüğünde ön kamera, Android 6.0 işletim sistemi, 3500mAh kapasiteli batarya gibi özellikler yer alıyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung’un faaliyet karı yükselmeye devam ediyor"

ZUK Z2 modelinde 275$ fiyat etiketi mevcut ve elbette 6 milyon kişinin cihaza erişebilmesi mümkün değil. Genelde Çinli firmaların ilk etapta yüz binler civarında stok getirdiğini görüyoruz. Bu bakımdan ilk yetişen alır tarzında bir kapışma olacak.

Bu tarz hızlı satışlarda Çinli elektronik ticaret işletmecileri adeta yükleniyor ve büyük partiler halinde telefonları satın alıyor. Daha sonra ise pek çok sitede 50$ civarı bir farkla satışa sunulduğunu görüyoruz. Hali hazırda firmanın stoğunda da yer almadığı için tüketiciler mecburen bu sitelere yöneliyor. İlerleyen aylarda ise stok geldikçe Lenovo ön siparişlerin dağıtımına devam edecektir.

 

http://wccftech.com/zuk-z2-cheapest-snapdragon-820-android-phone-scores-6-million-preorders/ Yorum Yaz
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ozgur106 3 yıl en beğenilen
başka foto yok mu ne biçim haber yapıyorsunuz
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OverClocK1ng 3 yıl
FullHD ekranda SD820 ve 4GB RAM efsane olur. Piyasadaki gerzek telefon üreticileri de Snapdragon 820 olduğu zaman illa 5.5-6 inç olmak zorunda salaklığını bıraksalar, onlar da çok satacaklar ama farkında değiller.
Bir de 5.5 inç ekranlı cihazlara 3000 lik pil koyuyorlar, sonra da ZUK diye saçma isimli bir marka niye 6 milyon sipariş alıyor diye bakarlar.
Siz 5.5 inçe 3000 lik pil koyadurun, adamlar 5 inçe 3500 lük pili koymuş ya.
Anlayın işte niye çok sipariş almışlar.
Benim gözümde diğer firmalar beş para etmez, 5 inçe 3500 sığdırıp, FullHD yapmayı akıl eden ZUK en kralı...
FullHD ekranda SD820 ve 4GB RAM efsane olur. Piyasadaki gerzek telefon üreticileri de Snapdragon 820 olduğu zaman illa 5.5-6 inç olmak zorunda salaklığını bırak...
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hazarRS 3 yıl
arka kapak ayrı satılıyor herhalde :)
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atillaahmetalp 2 yıl
Lenovo nerede çöp telefonu var onu getirir.
Bu telefon ve K80 gibi telefonları ise ancak inceleriz internette.
ülkeme 2. sınıf muamele her yerden yapılıyor malesef.
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Jackmaku 3 yıl
Iphone 5 kasasına çok benzememiş biraz daha ugrassınlar
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Celonfix 3 yıl
Taş gibi telefon. 1080p , 3500mah, 5inç. senelerdir aradığım özellikler. takmışlar 2k çözünürlüğe. bendeki g3 ile arkadaştaki htc desire 820g yi karşılaştırıyoruz onun ekranı 720p neredeyse fark yok bide 1080p oldumu anca gözünü ekrana dayayınca anlayabiliyorsun.
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huseyincarnege 3 yıl
AA ekransız telefon yapmışlar :)
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V4LKyR 3 yıl
Lansmanı yapılıp fiyatı açıklanan bir ürünün Türkiye fiyatını bulmak çok basit. Lansman fiyatını 2 ile çarpın. Bu kadar.
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Vash The Stampede 3 yıl V4LKyR
V4LKyR

Lansmanı yapılıp fiyatı açıklanan bir ürünün Türkiye fiyatını bulmak çok basit. Lansman fiyatını 2 ile çarpın. Bu kadar.

2 ile mi çarpalım? dolar 3 lira zaten?
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kadirirdem 3 yıl
Tek fotosu bu muymuş ?
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interwap 3 yıl
ZUK1, ZUK2, ZUK2PRO hiç biri tam değil kadı kızı misali. ZUK2 usb 2.0 ZUK1 usb 3.0, ZUK2PRO usb 3.1. ZUK2 ZUK2PRO modeline göre eksik sensörlere sahip. ZUK2 pro batarya 3100, ZUK1 4000. Birinin ekran amoled diğeri ips.
Artık zuk2plus mı çıkarırlar ne yaparlar hepsini bir araya toplasınlar.
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kraix 3 yıl
İyi güzel hepsi 820 li cihazlarda güncelleme konusunda da sıkıntılı olmasa çoğu firma
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gunman233 3 yıl
Bu Lenovo'nun yan/alt markası, sadece online satış ile ucuza rekabet edebilmek için çıkardılar. Lenovo tarafından getirileceğini hiç sanmam.
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mavizaman 3 yıl
1500den okutmaya kalkarlar bunu trde açgözlü çok ama genede alııcısı bol olur kronik sorunu çıkmazsa.
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