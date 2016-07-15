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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo, ilk Windows 10 mobil telefonunu duyurdu

Bugüne kadar Android tarafında pek çok iddialı akıllı telefon modelini gördüğümüz Çinli dev Lenovo, Windows 10 mobil tarafındaki ilk akıllı telefonunu duyurdu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,6b
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22
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugüne kadar Android tarafında pek çok iddialı akıllı telefon modelini gördüğümüz Lenovo, şimdi Windows 10 mobil ekosistemine adımını atıyor. Firma, kurumsal pazara yönelik SoftBank 503LV akıllı telefon modelini duyurdu.

Son dönemde Windows 10 mobil ekosistemi oldukça durgun. Microsoft’un uzun yıllar destekleyeceğini açıklamasına rağmen, üreticiler biraz çekimser kalıyor. Geçtiğimiz yıl gündeme gelen bazı modeller de henüz gün yüzü görmüş değil. Bununla birlikte bazı çalışmalar mevcut.

Lenovo’nu Japonya pazarına sunacağı SoftBank 503LV akıllı telefonu buna son örnek. 5 inçlik 720p IPS ekrana sahip olan akıllı telefona, 4+4 formatında 8 Cortex-A53 çekirdeğinden oluşan Snapdragon 617 yonga seti gücünü veriyor. Bu bakımdan telefon, Continuum desteği de sağlıyor.

Ayrıca Bkz. "Lenovo’dan giriş seviyesine Vibe C2"

3GB RAM ile ekosistemin sayılı akıllı telefonları arasına giren Lenovo Softbank, 32GB artırılabilir kapasite sunuyor. Arka kısımda 8MP çözünürlüğünde, ön kısımda da 5MP çözünürlüğünde kamera yer alırken, WiFi AC ile kablosuz bağlantı yetenekleri güçlendirilmiş.

Cihazın kalınlığı, 2250mAh kapasiteli bir batarya ile birlikte 7.66mm seviyesine ulaşıyor. Yine ekosistemin en ince akıllı telefonlarından birisi olma özelliğine sahip olan Lenovo Softbank, Ekim ayında piyasaya sürülecek. Japonya dışına çıkıp çıkmayacağı ise bilinmiyor. 

 

http://mspoweruser.com/lenovo-announces-new-windows-10-mobile-device-softbank-503lv/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Patren 3 yıl en beğenilen
Cöp
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kadirirdem 3 yıl
w 10 mobil kullanan hepsi çöp...
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sezgin.sezai 3 yıl
Telefonda Microsoft'a yatırım yapmak çok mantıksız
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Barni Moloztaş 3 yıl
Olmamış
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BRNSpawn 3 yıl
Bu çerçeve kalınlığı ve eski nesil işlemcisiyle beş para etmez
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Fenomenon 3 yıl
Damenda
Bana nedense Android zamanla piyasadan kalkacak ve şu OS yükselecek gibi duruyor.

2 yıl sonra wp pazar payı %0.2 olur demedi deme.
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CoreXXX 3 yıl
aslında Windows phone arayüzü bence en iyi arayüz şu an ama nedense Microsoft yeteri kadar destek sağlayamıyor. uygulama eksik. alışırsanız diğerleri çok basit kalıyor arayüz olarak
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kucukyenici 3 yıl
Karizmayı çizdirmiş.
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senjido 3 yıl
oyun uygulama aramayan klasik kullanıcılar için androidden uygun olabilir. ama daha ucuz olursa...
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Master_Evil 3 yıl
satmayınca vazgeçer zaten
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Damenda 3 yıl
Bana nedense Android zamanla piyasadan kalkacak ve şu OS yükselecek gibi duruyor.
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Neyinkafasi 3 yıl Damenda
Damenda
Bana nedense Android zamanla piyasadan kalkacak ve şu OS yükselecek gibi duruyor.

Hihohahuhahaha








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mkyb 3 yıl Damenda
Damenda
Bana nedense Android zamanla piyasadan kalkacak ve şu OS yükselecek gibi duruyor.

Kırmızı kar yağarsa dediğin olur.
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huseyincarnege 3 yıl
keşke yapamayaydıda yanlışlıkla windows yerine ios ataydı :)
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