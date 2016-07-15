Lenovo, ilk Windows 10 mobil telefonunu duyurdu

Bugüne kadar Android tarafında pek çok iddialı akıllı telefon modelini gördüğümüz Lenovo, şimdi Windows 10 mobil ekosistemine adımını atıyor. Firma, kurumsal pazara yönelik SoftBank 503LV akıllı telefon modelini duyurdu.

Son dönemde Windows 10 mobil ekosistemi oldukça durgun. Microsoft’un uzun yıllar destekleyeceğini açıklamasına rağmen, üreticiler biraz çekimser kalıyor. Geçtiğimiz yıl gündeme gelen bazı modeller de henüz gün yüzü görmüş değil. Bununla birlikte bazı çalışmalar mevcut.

Lenovo’nu Japonya pazarına sunacağı SoftBank 503LV akıllı telefonu buna son örnek. 5 inçlik 720p IPS ekrana sahip olan akıllı telefona, 4+4 formatında 8 Cortex-A53 çekirdeğinden oluşan Snapdragon 617 yonga seti gücünü veriyor. Bu bakımdan telefon, Continuum desteği de sağlıyor.

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3GB RAM ile ekosistemin sayılı akıllı telefonları arasına giren Lenovo Softbank, 32GB artırılabilir kapasite sunuyor. Arka kısımda 8MP çözünürlüğünde, ön kısımda da 5MP çözünürlüğünde kamera yer alırken, WiFi AC ile kablosuz bağlantı yetenekleri güçlendirilmiş.

Cihazın kalınlığı, 2250mAh kapasiteli bir batarya ile birlikte 7.66mm seviyesine ulaşıyor. Yine ekosistemin en ince akıllı telefonlarından birisi olma özelliğine sahip olan Lenovo Softbank, Ekim ayında piyasaya sürülecek. Japonya dışına çıkıp çıkmayacağı ise bilinmiyor.