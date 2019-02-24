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Lenovo’nun mobil bölümü yıllar sonra ilk kez kar etti

Motorola’yı satın almasından bu yana yeniden yapılandırma maliyetleri ile boğuşan Lenovo mobil bölümü nihayet düze çıkmayı başarı. Geçen yılın son çeyreğinde bölüm kar etti.
2 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarında yıllardır istikrarlı bir mücadele veren ve üzerine bir de Motorola telefon bölümünü satın alan Lenovo, maliyetlerin altından kalkmasını bildi ve yıllar sonra ilk kez faaliyet karı elde etti.

Yükü attı

Geçen yılın son çeyrek raporuna göre firmanın toplamda elde ettiği gelir 14 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yıl bazında yüzde 8.5 artış elde edildi. Faaliyet karı ise 350 milyon dolar oldu ve yıl bazında yüzde 133 gibi önemli bir artış yaşadı.

Ayrıca Bkz. "6GB RAM barındıran bir Galaxy S10 modeli ortaya çıktı"

Faaliyet karının artmasında mobil bölümün etkisi büyük oldu. 2014 yılında Motorola’nın satın alınması ile masrafların yüklenilmesi başladı ve yeniden yapılanma süreci sürekli bölümü zarara soktu. Aradan geçen 5 yıl sonunda mobil grup 233 milyon dolar kar elde etmeyi başardı. Geçen yıl aynı dönem 289 milyon dolar zarar yazılmıştı.

Hem Motorola markası altında hem de Lenovo markası altında farklı kesimlere hitap eden akıllı telefonlar geliştirmeye devam eden Lenovo aslında çok ilgi görmüyor. Pazarda yüzde 40 civarında bir kayıp yaşamasına rağmen yeniden yapılandırma maliyetlerinin telafi edilmesi sonucu böyle bir faaliyet karı ortaya çıktı.

Holdingin geliri en çok bilgisayar bölümünden geldi. Bölüm 10.7 milyar dolar gelir elde etti ve yüzde 11 büyüme yaşadı. Pazarda yüzde 24.6 pay ile HP’nin önünde liderliğini sürdürdü.

 

https://www.gizmochina.com/2019/02/22/lenovos-mobile-business-group-posts-first-worldwide-profit-since-it-acquired-motorola-in-2014/ Yorum Yaz
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isakoc 2 ay en beğenilen
Lenovo markası tutmuyor. Zorlamak yerine Motorola ya ağırlık verseler daha rahat kâr edebilirler.
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Fenomenon 2 ay
bu lenovo neden atağa geçemedi anlamadım. lenovo'nun huawei'den ne eksiği var ki? adamlar pc'de 1. sırada. mobile de ağırlık verseler çok rahat ilk 5'e oynarlardı diye düşünüyorum. fotoğraftaki model baya eski olmasına rağmen tasarımı hala çok güzel mesela.
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isakoc 2 ay en beğenilen
Lenovo markası tutmuyor. Zorlamak yerine Motorola ya ağırlık verseler daha rahat kâr edebilirler.
1 Yanıt Yanıtla +7
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TearsForFears 2 ay isakoc
Markayla alakası yok adamlar güzel telefon üretmiyordu ta ki son telefonlarına kadar
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