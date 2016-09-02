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Yeni Google telefonları 4 Ekim’de geliyor

Google’ın yeni akıllı telefonları 4 Ekim itibariyle resmiyete kavuşacak. Herkes Nexus isimlendirmesini beklerken, Google sürpriz bir değişimle Pixel telefonlarını karşımıza çıkarmaya hazırlanıyor.
2 yıl
6,3b
1
39
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’ın Android 7.0 Nougat işletim sistemini resmi olarak kullanıma sunmasının ardından yeni Nexus akıllı telefonları da merakla beklenmeye başlamıştı. Gelen bilgiler geçen yıl ile aynı dönemlerde tanıtımın yapılacağını belirtiyor. Ayrıca isim konusunda da sürpriz var.

Google yıllarca Nexus adı altında ortak mobil cihazlar ürettikten sonra geçen yıl Pixel C adıyla kendi imzasını taşıyan bir tablet piyasaya sürmüştü. Google’ın Pixel stratejisini yaygınlaştırmak istediği konuşuluyordu. Bu yıl bunu net bir şekilde görebileceğiz.

Google’ın Nexus olarak satışa sunduğu akıllı telefonları artık Pixel adıyla pazarlanacak. Üreticisi farklı olsa da telefonlarda Google Pixel ibaresinin yer alacağı ifade ediliyor. Daha önce üretici ortağın logosu da telefona işleniyordu.

Ayrıca Bkz. "HTC One A9s resmiyet kazandı"

Bu yıl HTC’nin imzasını taşıyan iki Pixel telefonu görücüye çıkacak. Pixel modeli 5 inçlik Full HD, Pixel XL modeli ise 5.5 inçlik 2K çözünürlükte ekrana sahip olacak. Modellerin Snapdragon 820 yonga seti, 4GB LPDDR4 RAM, 12MP çözünürlüğünde arka kamera, boyuta göre değişen yüksek batarya kapasiteleri, Android 7.0 Nougat işletim sistemi sunacağı ifade ediliyor.

Pixel akıllı telefonları 4 Ekim tarihinde resmiyete kavuşacak. Hemen sonrasında ise Google Play mağazasında satışa başlanacağı belirtiliyor. Bu noktada mevcut ortak Huawei’nin rolü ne karanlıkta kalmış durumda. Firma bu yıl da Nexus programında yer alacağını açıklamıştı. Bu durumda tablet tarafında Huawei’nin katkısı olacağını tahmin edebiliriz. 

 

http://www.phonearena.com/news/Goolge-to-announce-Pixel-and-Pixel-XL-phones-and-more-October-4th_id84871 Yorum Yaz
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hey 2 yıl en beğenilen
Pixel ismi çok tirt Nexus'un bi karizmasi var en azindan :)
1 Yanıt Yanıtla +18
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aquarius man 2 yıl
HTC'nin Türkiye'ye bu modelleri getirmesi dileğimle.. Belki ülkede Nexus 4 ve 5 milyonlarca satmadı ama kendine has bir kullanıcı kitlesi var ve ikisi de f/p olarak gayet tatmin ediciydi.
HTC'nin Türkiye'ye bu modelleri getirmesi dileğimle.. Belki ülkede Nexus 4 ve 5 milyonlarca satmadı ama kendine has bir kullanıcı kitlesi var ve ikisi de f/p ol...
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hareketliperde 2 yıl
General mobile android one projesinde oldukca nexus yada pixel adi neyse artik malesef ulkemize gelmicek. Uzaktan haberlerine bakariz sadece
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1 Avatar
rcelik21 2 yıl
PİXEL xl de fiyat ve malzeme kalitesi iyi olursa alabilirim.
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cumur 2 yıl
fiyatlar ve tasarımlara bakılırsa gogle artık Apple yolundan gitmeye karar vermiş, asıl merak ettiğim üretici kim yani telefonları kime yaptırdı acaba
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Laurin Klement 2 yıl
HTC nexus olarak iki model çıkaracaktı isimleri farklıydı tarihini bilen var mı
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wNchstR 2 yıl
Sizinti falan da yok, ilgi az olacak sanirim bu cihazlara..
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BekirTemel 2 yıl
Keşke eylül başında iPhone ile aynı dönemde yapılsaydı,ekim de tanıtılacakta ulaşmak derken çok vakit var,kötü zamanlama bence.
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Roque_Jn 2 yıl
Adını pixel koydularsa korkun gençler; Google, Chrome Pixel'i dana fiyatına satıyor.. Bunda da acımayacaklar demek ki


HTC'nin 5 inch üstünde alüminyum kasa telefonu yok, alayı plastik sırf bu yüzden telefonumu değiştiremiyorum.. Artık 5,5 inch e alıştım ve tabiki obsesif HTC user olduğum için kaldık Desire 816 ile baş başa.. Ha bu Pixel ler HTC deneyimi vermeyecekler tabi ama yine de merak ediyorum bu Pixel XL'ı..

Türkiye'ye de gelmez arkadaşlar; HTC burada kendi telefonlarını satmayı beceremiyor bir de üstüne bunları getirip karı kediye yüklemezler. Zaten bu telefonlar genellikle Amerikan pazarı odaklı oluyor, biraz da Avrupa'ya getitirler o kadar.

Son olarak tekrar yazıyorum özellikle Pixel XL kesinlikle, HTC 10 parasına satılır..
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JavaSpecialist 2 yıl
Türkiyeye gelir umarim
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SEO-Uzmanı 2 yıl
RGB
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Quard 2 yıl
Fiyatı ne olacak ki özellikle de Türkiye pazarında kaç lira olur ki? :)
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Kıdemli Yarbay 2 yıl Quard
Google'ın yeni amiral gemisi olacak olan Google Pixel XL'ın fiyatı belli oldu. Phonearena'nın yaptığı habere göre Google Pixel XL, 649 dolar fiyat etiketi ile satışa çıkacak. Oldukça yüksek bir fiyat etiketine sahip olan Pixel XL, Snapdragon 821 işlemcisi ile gelen ilk cihazlardan biri olacak.

Kaynak : shiftdelete.net/...
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Zuko 2 yıl
Herkes Nexus beklerken Ekrem Pixel bekliyor!
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TheLastNinja 2 yıl
Türkiye de satışı yok ama değil mi ? ( Eski modeller, yenileri de olmayacak galiba :( )
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3arbar 2 yıl
ooo saf android . alırım bi dal
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Amd64x2 2 yıl
ayfon 5s gibi cepte rahat olsun, note 3 gibi ekranı büyük olsun, nokia 1200 gibi hafif olsun, lenovo gibi 5000ma pil olsun... kendimi Beyaz'ın bir psikopat tiplemesi vardı onun gibi hissettim.
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aviregal 2 yıl Amd64x2
Amd64x2

ayfon 5s gibi cepte rahat olsun, note 3 gibi ekranı büyük olsun, nokia 1200 gibi hafif olsun, lenovo gibi 5000ma pil olsun... kendimi Beyaz'ın bir psikopat tiplemesi vardı onun gibi hissettim.



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