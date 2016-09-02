Yeni Google telefonları 4 Ekim’de geliyor

Google’ın Android 7.0 Nougat işletim sistemini resmi olarak kullanıma sunmasının ardından yeni Nexus akıllı telefonları da merakla beklenmeye başlamıştı. Gelen bilgiler geçen yıl ile aynı dönemlerde tanıtımın yapılacağını belirtiyor. Ayrıca isim konusunda da sürpriz var.
Google yıllarca Nexus adı altında ortak mobil cihazlar ürettikten sonra geçen yıl Pixel C adıyla kendi imzasını taşıyan bir tablet piyasaya sürmüştü. Google’ın Pixel stratejisini yaygınlaştırmak istediği konuşuluyordu. Bu yıl bunu net bir şekilde görebileceğiz.
Google’ın Nexus olarak satışa sunduğu akıllı telefonları artık Pixel adıyla pazarlanacak. Üreticisi farklı olsa da telefonlarda Google Pixel ibaresinin yer alacağı ifade ediliyor. Daha önce üretici ortağın logosu da telefona işleniyordu.Ayrıca Bkz. "HTC One A9s resmiyet kazandı"
Bu yıl HTC’nin imzasını taşıyan iki Pixel telefonu görücüye çıkacak. Pixel modeli 5 inçlik Full HD, Pixel XL modeli ise 5.5 inçlik 2K çözünürlükte ekrana sahip olacak. Modellerin Snapdragon 820 yonga seti, 4GB LPDDR4 RAM, 12MP çözünürlüğünde arka kamera, boyuta göre değişen yüksek batarya kapasiteleri, Android 7.0 Nougat işletim sistemi sunacağı ifade ediliyor.
Pixel akıllı telefonları 4 Ekim tarihinde resmiyete kavuşacak. Hemen sonrasında ise Google Play mağazasında satışa başlanacağı belirtiliyor. Bu noktada mevcut ortak Huawei’nin rolü ne karanlıkta kalmış durumda. Firma bu yıl da Nexus programında yer alacağını açıklamıştı. Bu durumda tablet tarafında Huawei’nin katkısı olacağını tahmin edebiliriz.
http://www.phonearena.com/news/Goolge-to-announce-Pixel-and-Pixel-XL-phones-and-more-October-4th_id84871 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
HTC'nin 5 inch üstünde alüminyum kasa telefonu yok, alayı plastik sırf bu yüzden telefonumu değiştiremiyorum.. Artık 5,5 inch e alıştım ve tabiki obsesif HTC user olduğum için kaldık Desire 816 ile baş başa.. Ha bu Pixel ler HTC deneyimi vermeyecekler tabi ama yine de merak ediyorum bu Pixel XL'ı..
Türkiye'ye de gelmez arkadaşlar; HTC burada kendi telefonlarını satmayı beceremiyor bir de üstüne bunları getirip karı kediye yüklemezler. Zaten bu telefonlar genellikle Amerikan pazarı odaklı oluyor, biraz da Avrupa'ya getitirler o kadar.
Son olarak tekrar yazıyorum özellikle Pixel XL kesinlikle, HTC 10 parasına satılır..
Kaynak : shiftdelete.net/...
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