Yeni Google telefonları 4 Ekim’de geliyor

Google’ın Android 7.0 Nougat işletim sistemini resmi olarak kullanıma sunmasının ardından yeni Nexus akıllı telefonları da merakla beklenmeye başlamıştı. Gelen bilgiler geçen yıl ile aynı dönemlerde tanıtımın yapılacağını belirtiyor. Ayrıca isim konusunda da sürpriz var.

Google yıllarca Nexus adı altında ortak mobil cihazlar ürettikten sonra geçen yıl Pixel C adıyla kendi imzasını taşıyan bir tablet piyasaya sürmüştü. Google’ın Pixel stratejisini yaygınlaştırmak istediği konuşuluyordu. Bu yıl bunu net bir şekilde görebileceğiz.

Google’ın Nexus olarak satışa sunduğu akıllı telefonları artık Pixel adıyla pazarlanacak. Üreticisi farklı olsa da telefonlarda Google Pixel ibaresinin yer alacağı ifade ediliyor. Daha önce üretici ortağın logosu da telefona işleniyordu.

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Bu yıl HTC’nin imzasını taşıyan iki Pixel telefonu görücüye çıkacak. Pixel modeli 5 inçlik Full HD, Pixel XL modeli ise 5.5 inçlik 2K çözünürlükte ekrana sahip olacak. Modellerin Snapdragon 820 yonga seti, 4GB LPDDR4 RAM, 12MP çözünürlüğünde arka kamera, boyuta göre değişen yüksek batarya kapasiteleri, Android 7.0 Nougat işletim sistemi sunacağı ifade ediliyor.

Pixel akıllı telefonları 4 Ekim tarihinde resmiyete kavuşacak. Hemen sonrasında ise Google Play mağazasında satışa başlanacağı belirtiliyor. Bu noktada mevcut ortak Huawei’nin rolü ne karanlıkta kalmış durumda. Firma bu yıl da Nexus programında yer alacağını açıklamıştı. Bu durumda tablet tarafında Huawei’nin katkısı olacağını tahmin edebiliriz.