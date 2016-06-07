Lenovo’nun Project Tango telefonu 6.4 inç olabilir

Google’ın yaklaşık iki yıl önce teknoloji dünyasına tanıttığı 3D modelleme yapabilen cihaz konsepti Project Tango’nun piyasaya çıkması için son aşamaya geçildi. Lenovo ile yapılan ortaklık kapsamında piyasaya çıkacak akıllı telefon için bu hafta beklenti arttı.

Lenovo Tango adını taşıması beklenen akıllı telefon, beklentilerin aksine bir tablet değil. Google normalde ilk tanıtımlarını bir tablet modeli ile yapmış ve piyasaya da tablet olarak sürüleceği beklentileri artmıştı. Lenovo, iddialara göre akıllı telefonu için 6.4 inçlik bir ekran boyutu belirlemiş.

Project Tango, kamera ve yardımcı bileşenler ile GPS kullanmadan 3D modelleme yapabilen bir teknoloji olarak karşımıza çıkıyor. Fathom firmasının Myriad makine öğrenme dili işlemcisi ile desteklenen teknoloji, özellikle Google’ın sanal gerçeklik uygulamalarında önemli bir yer tutacak.

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Teknolojide 4MP çözünürlüğündeki arka kamera 180 derecelik balık gözü lens barındırırken, ön kamera ise 120 derecelik görüntü alanı kaydedebiliyor. Ek bir derinlik kamerası ise 180x320 piksel çözünürlükte çekimler yapıyor. Görüntüler daha sonra Myriad işlemcisi yardımıyla işlenerek modelleme yapılıyor.

Lenovo’nun akıllı telefonu bu bakımdan her anını kayda almak isteyen standart kullanıcılara hitap etmiyor. Ağırlıklı olarak sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik projeleri geliştirenler için Lenovo Tango iyi bir alternatif olacak. 9 Haziran tarihinde tanıtılması beklenen akıllı telefon için 500$ fiyat etiketi konuşuluyor.