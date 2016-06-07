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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo’nun Project Tango telefonu 6.4 inç olabilir

Google’ın yaklaşık iki yıl önce teknoloji dünyasına tanıttığı 3D modelleme yapabilen cihaz konsepti Project Tango’nun piyasaya çıkması için son aşamaya geçildi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Lenovo’nun Project Tango telefonu 6.4 inç olabilir

Google’ın yaklaşık iki yıl önce teknoloji dünyasına tanıttığı 3D modelleme yapabilen cihaz konsepti Project Tango’nun piyasaya çıkması için son aşamaya geçildi. Lenovo ile yapılan ortaklık kapsamında piyasaya çıkacak akıllı telefon için bu hafta beklenti arttı.

Lenovo Tango adını taşıması beklenen akıllı telefon, beklentilerin aksine bir tablet değil. Google normalde ilk tanıtımlarını bir tablet modeli ile yapmış ve piyasaya da tablet olarak sürüleceği beklentileri artmıştı. Lenovo, iddialara göre akıllı telefonu için 6.4 inçlik bir ekran boyutu belirlemiş.

Project Tango, kamera ve yardımcı bileşenler ile GPS kullanmadan 3D modelleme yapabilen bir teknoloji olarak karşımıza çıkıyor. Fathom firmasının Myriad makine öğrenme dili işlemcisi ile desteklenen teknoloji, özellikle Google’ın sanal gerçeklik uygulamalarında önemli bir yer tutacak.

Ayrıca Bkz. "Lenovo ZUK Z2 ön siparişleri 6 milyonu geçti"

Teknolojide 4MP çözünürlüğündeki arka kamera 180 derecelik balık gözü lens barındırırken, ön kamera ise 120 derecelik görüntü alanı kaydedebiliyor. Ek bir derinlik kamerası ise 180x320 piksel çözünürlükte çekimler yapıyor. Görüntüler daha sonra Myriad işlemcisi yardımıyla işlenerek modelleme yapılıyor.

Lenovo’nun akıllı telefonu bu bakımdan her anını kayda almak isteyen standart kullanıcılara hitap etmiyor. Ağırlıklı olarak sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik projeleri geliştirenler için Lenovo Tango iyi bir alternatif olacak. 9 Haziran tarihinde tanıtılması beklenen akıllı telefon için 500$ fiyat etiketi konuşuluyor. 

 

http://www.phonearena.com/news/Lenovo-may-unveil-its-Project-Tango-device-on-June-9-could-feature-6.4-inch-screen_id81857 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
lapatid 3 yıl en beğenilen SEO-Uzmanı
playstyle
4" ve üzeri tek elle kullanımı pekte kolay değil !
4" üzeri tablet diye adlandırmak doğru bir yaklaşım ! :)

4 inç uzeri tabletse 2013 den beri dunyada akilli telefon uretilmiyor
playstyle4" ve üzeri tek elle kullanımı pekte kolay değil !4" üzeri tablet diye adlandırmak doğru bir yaklaşım ! :)4 inç...
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kadirirdem 3 yıl
Bu tablet olmuş daha çok
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TEKİN 1881 3 yıl
Basbaya tablet işte. Ön yüzünü bile göstermemişler utancından

Note serisi gibi 5.7 inç olmalıydı.
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Rubisco 3 yıl
Firma adı Movidius, fantom değil. Fantom - Myriad 2 barındıran USB stick platformunun adı.
Myriad esasında görüntü işleme amacı ile tasarlandı, bunu makina dili öğrenme çipi şeklinde ifade etmek doğru değil.
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SEO-Uzmanı 3 yıl
4" ve üzeri tek elle kullanımı pekte kolay değil !
4" üzeri tablet diye adlandırmak doğru bir yaklaşım ! :)
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lapatid 3 yıl SEO-Uzmanı
playstyle
4" ve üzeri tek elle kullanımı pekte kolay değil !
4" üzeri tablet diye adlandırmak doğru bir yaklaşım ! :)

4 inç uzeri tabletse 2013 den beri dunyada akilli telefon uretilmiyor
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