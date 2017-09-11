Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LINE uygulamasına YouTube odaklı yeni güncelleme geldi

Popüler mesajlaşma uygulaması LINE, kullanıcıların YouTube videolarını daha kolay paylaşmalarını sağlayacak şekilde güncellendi. Yeniliklerle ilgili tüm detaylar haberimizde...
1 yıl
1,7b
1
3
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
LINE uygulamasına YouTube odaklı yeni güncelleme geldi
Akıllı telefonlarda yer alan uygulamalar arasında geçiş yapmak PC'ye kıyasla daha yavaş ve zahmetli olabiliyor. LINE mesajlaşma platformunu kullananlar için güzel bir haber var. Popüler uygulama, YouTube videosu aramanıza ve videoları arkadaşlarınızla paylaşmanıza imkan verecek şekilde güncellendi.
Fotoğraf, video veya sesli mesaj gönderebilmenin yanı sıra, kullanıcılar artık doğrudan YouTube videolarını LINE'ın kendi içinden paylaşma seçeneğine sahip olmuş durumdalar. Bu özellikle birlikte sohbet ettiğiniz kişiye söz konusu YouTube videosuna ait bir link gönderebileceksiniz ve aynı zamanda kullanıcılar bu videoyu uygulamadan ayrılmaksızın izleyebilecekler.
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Note 8'in onarılabilirlik puanı belli oldu"
Yeni güncelleme YouTube videolarını hızlı ve kolay bir şekilde paylaşma özelliğinin yanı sıra kullanıcıların fotoğraflarını düzenlemek için kullanabilecekleri yeni fırçalara sahip olmuş durumda. Ayrıca artık Instagram'ın Live özelliğine çok benzeyen LINE LIVE yayınları sırasında yorum ve kalp de gönderilebilecek.
Güncelleme zaten yayınlanmış durumda. Cihazınızdaki uygulamayı iTunes App Store veya Google Play Store üzerinden güncelleyerek yeni özellikleri kullanmaya başlayabilirsiniz.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 1 yıl
Apple TV kumandasini daha guzel yapabilirlerdi. Tamamen ekrandan olusabilirdi. Apple icin zor olmsa gerek..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kucukyenici 1 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Apple TV kumandasini daha guzel yapabilirlerdi. Tamamen ekrandan olusabilirdi. Apple icin zor olmsa gerek..

(Yorumu yanlış yere yazmışsın.)
Telefonda yeni o seyiyeye geldi. Kumanda için daha çoook zamana ihtiyaç var. :-)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onderbab 1 yıl
line kendini neden geliştiremeyip yerinde sayıyor halen anlamış değilim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Intel WiGig projesinin odağını değiştiriyor 1 yıl Tesla'nın ilk ölümlü kazasında otopilot suçlanabilir 1 yıl Maymun selfiesi davası sonuçlandı 1 yıl Samsung yeni mali çeyrek rekoruna koşuyor 1 yıl Qualcomm'dan Apple'a gönderme: Birçok ilk Android telefonlarla geldi 1 yıl S-400 füze alımı için kapora verildi, sevkiyat kontratı imzalandı 1 yıl Okul dönemi boyunca ihtiyacınız olabilecek 15 ürün 1 yıl Çin bitcoin ticaretini sonlandırmaya hazırlanıyor 1 yıl Adobe, reklamları otomobillere taşıyor 1 yıl BMW'den yeni elektrikli konsept araç: i Vision Dynamics 1 yıl Şimdiye kadar gördüğünüz en ilginç anakart olabilir 1 yıl Justice League öncesi heyecanı VR üzerinden yaşayın 1 yıl Asus modüler kasaya sahip VivoMini VC68V mini PC modelini duyurdu 1 yıl iPhone 8 Türkçe Canlı Yayın | Lansmanı simultane tercüme ile Türkçe izle 1 yıl Sıralı Tweet’lere kolaylık geliyor 1 yıl iPhone X etkinliğinde iPod da sürpriz yapabilir 1 yıl Bilim-kurgu yazarı ve teknoloji öncüsü Jerry Pournelle hayatını kaybetti 1 yıl Amerika'yı vuran dev kasırga Irma, uzaydan işte böyle görüntülendi 1 yıl 4K Apple TV'nin teknik özellikleri açığa çıktı 1 yıl Canlı | Nvidia MX150 performans testi (Yayın özeti) 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN LINE uygulamasına YouTube odaklı yeni güncelleme geldi Sonraki Samsung Galaxy Note 8'in onarılabilirlik puanı belli oldu 1 yıl Google 2.9 milyar dolarlık cezaya itiraz etti 1 yıl Dünyanın ilk VR beyin ameliyatı videosu 1 yıl Kanser ameliyatı esnasında işlemin başarısının tespitinde yeni teknik 1 yıl Gizlilik ihlali yapan Facebook, para cezasına çarptırıldı 1 yıl Spotify artık Apple'ın Safari tarayıcısında çalışmıyor 1 yıl Kodi patent trolleriyle yasal mücadeleye hazırlanıyor 1 yıl Xiaomi Mi Notebook artık Pro 1 yıl Xiaomi Mi Note 3: Snapdragon 660, çift arka kamera, yüz tanıma teknolojisi 1 yıl Avrupa Birliği teknoloji şirketlerinin ödediği vergi miktarını artırabilir 1 yıl Lenovo'dan AMD tabanlı iki yeni dizüstü: ThinkPad A275 ve A475 1 yıl Xiaomi Mi MIX 2 duyuruldu 1 yıl Apple'ın 12 Eylül'de düzenleyeceği etkinlikte bizleri neler bekliyor? 1 yıl Xiaomi telefonlar için MIUI 9 Global Beta 7.9.7 yayınlandı 1 yıl Tesla, müşterilerin kasırgadan kaçması için batarya kapasitelerini yazılım güncellemesiyle artırdı 1 yıl RED yeni holografik akıllı telefonu için Leia ile işbirliği yapıyor 1 yıl Toshiba’nın yonga bölümü için teklifler artıyor 1 yıl Samsung Galaxy Note 8 ön siparişleri memnuniyet verici 1 yıl iPhone X, 6 çekirdekli A11 Fusion işlemciyle gelebilir 1 yıl Xiaomi Mi6 incelemesi "Fiyat/performans telefonu" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim