LINE uygulamasına YouTube odaklı yeni güncelleme geldi

Akıllı telefonlarda yer alan uygulamalar arasında geçiş yapmak PC'ye kıyasla daha yavaş ve zahmetli olabiliyor. LINE mesajlaşma platformunu kullananlar için güzel bir haber var. Popüler uygulama, YouTube videosu aramanıza ve videoları arkadaşlarınızla paylaşmanıza imkan verecek şekilde güncellendi.

Fotoğraf, video veya sesli mesaj gönderebilmenin yanı sıra, kullanıcılar artık doğrudan YouTube videolarını LINE'ın kendi içinden paylaşma seçeneğine sahip olmuş durumdalar. Bu özellikle birlikte sohbet ettiğiniz kişiye söz konusu YouTube videosuna ait bir link gönderebileceksiniz ve aynı zamanda kullanıcılar bu videoyu uygulamadan ayrılmaksızın izleyebilecekler.

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Yeni güncelleme YouTube videolarını hızlı ve kolay bir şekilde paylaşma özelliğinin yanı sıra kullanıcıların fotoğraflarını düzenlemek için kullanabilecekleri yeni fırçalara sahip olmuş durumda. Ayrıca artık Instagram'ın Live özelliğine çok benzeyen LINE LIVE yayınları sırasında yorum ve kalp de gönderilebilecek.

Güncelleme zaten yayınlanmış durumda. Cihazınızdaki uygulamayı iTunes App Store veya Google Play Store üzerinden güncelleyerek yeni özellikleri kullanmaya başlayabilirsiniz.