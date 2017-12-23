Los Angeles'ta "uzaylı istilası" mı? SpaceX'in roketi bakın nasıl gözlemlendi

Elon Musk'ın popüler uzay şirketi SpaceX dün 2017 yılının son uzay görevine çıktı. ABD'li iletişim şirketi Iridium'a ait tam 10 farklı uyduyu yerel saatle 23.17'de, yani akşam saatlerinde uzaya taşıyan şirket, enteresan bir görsel şölen ortaya çıkararak Los Angeles sakinlerine daha önce görmedikleri bir manzara izletti. Bazı vatandaşlar ise bu ilginç görüntünün ne olduğunu anlayamayıp "Los Angeles'ta uzaylı istilası mı?" şeklinde düşüncelere kapıldı.

Nuclear alien UFO from North Korea pic.twitter.com/GUIHpKkkp5 — Elon Musk (@elonmusk) 23 Aralık 2017

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Elon Musk'ın da "Kuzey Kore yapımı uzaylı nükleer UFO" tweetiyle paylaştığı muhteşem görüntüler:Diğer taraftan SpaceX'in Iridium-4 ismini verdiği bu görev bu yılın 18'inci ve son görevi oldu. Iridium ve SpaceX arasındaki toplamda 8 farklı görevi içeren yaklaşık 470 milyon dolar değerindeki kontratın dördüncü ayağı olan görevde SpaceX, diğer görevlerden farklı olarak nedeni tam olarak açıklanmayan bir karardan dolayı herhangi bir iniş denemesi gerçekleştirmedi. Bunun yerine Falcon 9, Iridium uydularının yörüngeye taşınmasının ardından kontrolsüz bir şekilde Pasifik Okyanusu'na düşürüldü.Iridium-4 görevi ayrıca SpaceX'in daha önce kullanılmış bir Falcon 9 roketini tekrar uzaya fırlattığı beşinci görev oldu. Dün fırlatılan roketin ilk uçuşu yine Iridium şirketi için geçtiğimiz Haziran ayında olmuştu.2017 yılını dolu dolu geçiren SpaceX, bir önceki yıla oranla görev sayısını ikiye katladı. Sadece ABD ile kalmayıp dünyanın her tarafından devletler ve özel şirketler için görevlere çıkan ve yeni anlaşmalar yapan şirket, artık yavaş yavaş bu alandaki tüm rakiplerini geride bırakıp sektörün lideri haline gelmeye başlıyor. Konuyla ilgili konuşan SpaceX başkanı Gwynne Shotwell de, rekorlarını geliştirmeye devam edeceklerini belirtirken, 2018 yılında da 2017'ye göre %50 fazla göreve çıkacaklarını söylüyor.Aralık 2015'ten bu yana tam 20 kez Falcon 9 roketini Yeryüzü'ne indirmeyi başaran SpaceX; 2015'te 1, 2016'da 5, 2017'de ise 14 başarılı iniş denemesi gerçekleştirdi.