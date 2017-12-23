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Los Angeles'ta "uzaylı istilası" mı? SpaceX'in roketi bakın nasıl gözlemlendi

Dün akşam saatlerinde yeni bir Falcon 9 görevine çıkan SpaceX, Los Angeles sakinlerine inanılmaz bir görsel şölen yaşattı. İşte Elon Musk'ın paylaştığı muhteşem görüntüler:
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
5,6b
1
16
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Elon Musk'ın popüler uzay şirketi SpaceX dün 2017 yılının son uzay görevine çıktı. ABD'li iletişim şirketi Iridium'a ait tam 10 farklı uyduyu yerel saatle 23.17'de, yani akşam saatlerinde uzaya taşıyan şirket, enteresan bir görsel şölen ortaya çıkararak Los Angeles sakinlerine daha önce görmedikleri bir manzara izletti. Bazı vatandaşlar ise bu ilginç görüntünün ne olduğunu anlayamayıp "Los Angeles'ta uzaylı istilası mı?" şeklinde düşüncelere kapıldı.

Elon Musk'ın da "Kuzey Kore yapımı uzaylı nükleer UFO" tweetiyle paylaştığı muhteşem görüntüler:

Diğer taraftan SpaceX'in Iridium-4 ismini verdiği bu görev bu yılın 18'inci ve son görevi oldu. Iridium ve SpaceX arasındaki toplamda 8 farklı görevi içeren yaklaşık 470 milyon dolar değerindeki kontratın dördüncü ayağı olan görevde SpaceX, diğer görevlerden farklı olarak nedeni tam olarak açıklanmayan bir karardan dolayı herhangi bir iniş denemesi gerçekleştirmedi. Bunun yerine Falcon 9, Iridium uydularının yörüngeye taşınmasının ardından kontrolsüz bir şekilde Pasifik Okyanusu'na düşürüldü.

Iridium-4 görevi ayrıca SpaceX'in daha önce kullanılmış bir Falcon 9 roketini tekrar uzaya fırlattığı beşinci görev oldu. Dün fırlatılan roketin ilk uçuşu yine Iridium şirketi için geçtiğimiz Haziran ayında olmuştu.

2017 yılını dolu dolu geçiren SpaceX, bir önceki yıla oranla görev sayısını ikiye katladı. Sadece ABD ile kalmayıp dünyanın her tarafından devletler ve özel şirketler için görevlere çıkan ve yeni anlaşmalar yapan şirket, artık yavaş yavaş bu alandaki tüm rakiplerini geride bırakıp sektörün lideri haline gelmeye başlıyor. Konuyla ilgili konuşan SpaceX başkanı Gwynne Shotwell de, rekorlarını geliştirmeye devam edeceklerini belirtirken, 2018 yılında da 2017'ye göre %50 fazla göreve çıkacaklarını söylüyor.

Aralık 2015'ten bu yana tam 20 kez Falcon 9 roketini Yeryüzü'ne indirmeyi başaran SpaceX; 2015'te 1, 2016'da 5, 2017'de ise 14 başarılı iniş denemesi gerçekleştirdi.
https://twitter.com/elonmusk Yorum Yaz
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hazarRS 1 yıl en beğenilen
Adama her gün habere çıkıyor diye kızıyoruz da, olum adam uzaya roket yolluyor yahu...
enes baturun ismini duycağıma bu adamın ismini duyarım daha iyi...
Adama her gün habere çıkıyor diye kızıyoruz da,olum adam uzaya roket yolluyor yahu...enes baturun ismini duycağıma bu adamın ismini duyarım daha i...
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1 Yanıt Yanıtla +42
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qooqie 1 yıl
Uzaya çıkma vergisi
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corpixx 1 yıl
ELon musk Yeaaah
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Redux 1 yıl
1.14 de olayı izlerken kaza oluyor.

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scorpion1916 1 yıl Redux
adam hic birsey olmamis gibi devam ediyor insan bu iner bakar olu yarali varmi :D
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ugrygl 1 yıl
elin maskı neler yapıo :D
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kadirirdem 1 yıl
Bu adam bir ülkeye Cumhurbaşkanı olsa 3-4 yıl içinde en iyi ekonomisi olur.
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ugrygl 1 yıl kadirirdem
kadirirdem

Bu adam bir ülkeye Cumhurbaşkanı olsa 3-4 yıl içinde en iyi ekonomisi olur.

bu adam bizim ülkeye c.b. olsa millet metalik tonda hüloğğg der fazla bi değişiklik olmaz beklenti içine girmeyin :D
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ProsesMuhendisi 1 yıl
Neden indirmek yerine planlı olarak düşürmüşler ki?
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s_mail 1 yıl ProsesMuhendisi
ProsesMuhendisi

Neden indirmek yerine planlı olarak düşürmüşler ki?

Daha yüksek yörüngeye uydu çıkarınca yakıtı azalmış iniş yapamamış olabilir.
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obsesoz 1 yıl
Mehteşem derken..
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sniper23 1 yıl obsesoz
obsesoz

Mehteşem derken..

Mehtereşem.
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hazarRS 1 yıl en beğenilen
Adama her gün habere çıkıyor diye kızıyoruz da, olum adam uzaya roket yolluyor yahu...
enes baturun ismini duycağıma bu adamın ismini duyarım daha iyi...
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kadirirdem 1 yıl hazarRS
Son kısıma fazlasıyla katılıyorum.
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corpixx 1 yıl
ELon musk Yeaaah
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qooqie 1 yıl
Uzaya çıkma vergisi
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Omisis046 1 yıl qooqie
qooqie
Uzaya çıkma vergisi

Vergi algısı.
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