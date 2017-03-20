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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lucid Air, 52.500 dolardan başlayan fiyatlarla satılacak

Tesla'ya ciddi bir rakip olması beklenen Lucid, Air modelinin başlangıç fiyatını duyurdu. Elektrikli araç 52.500 dolar fiyat etikletiyle piyasaya sürülecek. Detaylar haberimizde...
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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19
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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İlk olarak geçtiğimiz yıl karşımıza çıkan Lucid Air, duyurulduğu günden bu yana pek çok kişinin ilgisini çekmeyi başarmış durumda. İlgiyle birlikte araçla ilgili bazı soru işaretleri de yer alırken, bu soruların en önemlilerinden birisi aracın fiyat bilgisi geçtiğimiz gün netlik kazandı.
Sunacağı özelliklerle birebir Tesla'ya rakip olmayı hedefleyen firma, fiyat konusunda rekabetçi bir etiketle karşımıza çıkacak. Piyasaya çıktığında 52.500 dolar başlangıç fiyatıana sahip olacak Lucid Air, Tesla Model S'in 71.300 dolarlık başlangıç fiyatı ile Model 3 arasında bir yerde konumlanacak. Açıklamada giriş seviyesi versiyonunda otonom sürüş için gerekli olan bütün donanımın yer alacağı belirtilirken, 400 beygir güce sahip elektrik motoru ile 386 km menzil, LED farlar, 10 hoparlörlü müzik sistemi ve 3 adet dokunmatik ekran gibi özellikler de giriş seviyesi versiyonda sunulacak arasında.
Artan fiyatla birlikte 507 km menzil ve 644 km menzil sunan batarya seçenekleri de yer alırken, en üst donanımda ise çift elektrik motoruyla 1.000 beygir güç seçeneği sunulacak. Aktif süspansiyon sistemi, komple cam tavan ve daha büyük jantlar gibi farklı opsiyon seçenekleri de sunulurken aracın fiyatının ekstra opsiyonlar ile 100.000 doların üzerine çıkması bekleniyor.

https://lucidmotors.com/stories/clear-air-52500-lucid-air Yorum Yaz
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artenis 2 yıl en beğenilen
Bizim 2004 model amerikan arabası vardı yerli(yersen) noldu ona?
Referandum da yaklaştı acil haber yapılmalı, ÖVÖT lazım sonuçta
1 Yanıt Yanıtla +38
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Lova 2 yıl Ac1DBuRN
Orijinalden alıntı: Ac1DBuRN
İçimden bir ses bu firmanın fiyasko olacağını söylüyor. Önce teslimatı geciktirecek ardından yetersiz sermayeden dolayı batacak bence. Tek bir kaza veya problemle zaten bu süreç hızlanacaktır. Ama haksız çıkarsam mutlu olurum, rekabet her zaman iyidir.

Kesinlikle demeyeceğim ama bu adamların bildiğim kadarıyla fabrikası var ve 2018'de yüzde 95 ihtimalle piyasaya sürülecek. Yani bu firmayı Faraday Future ile karıştırmamak lazım. Ayrıca bu aracın içi Tesla'ya tam anlamıyla on basar. Hem tasarım hem kalite hissi olarak(gerçek kalitesini, bakmadan bilemem tabi). Ayrıca tabiki rekabet iyidir, hele böyle insanları kazıklamaya alışmış, piyasanın uzun süredir içinde olduğu için bütün çakallıklarını bilen ve yapan geleneksel firmalar yerine yenilikçi ve küçük firmaların yükselmesi çok daha iyidir. İnşallah bu konuda başka ülkelerden de böyle firmalar çıkar, alan sadece Amerikalılara kalmaz.
Orijinalden alıntı: Ac1DBuRNİçimden bir ses bu firmanın fiyasko olacağını söylüyor. Önce teslimatı geciktirecek ardından yetersiz sermayeden dolayı bata...
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Yanıtla +9
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kadirirdem 2 yıl artenis
artenis

Bizim 2004 model amerikan arabası vardı yerli(yersen) noldu ona?
Referandum da yaklaştı acil haber yapılmalı, ÖVÖT lazım sonuçta

Ne diyorsun sen ? Referandum'un ne olduğunu bilmiyorsun galiba parti seçimi değil bu.Bahsettiğin olay parti seçimlerinde olur.Prim için mi yapıyorsunuz anlamıyorum.
artenisBizim 2004 model amerikan arabası vardı yerli(yersen) noldu ona?Referandum da yaklaştı acil haber yapılmalı, ÖVÖT lazı...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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pipoti 2 yıl
İsimden kaybediyorlar.
İstanbul'da böyle bir galeri ismi vardı, hayatta almam param olsa da.
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BlackGhost12 2 yıl
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BlackGhost12 2 yıl
O buraya gelene kadar 500 bin tlyi bulur.
50 bin dolar olan %4 ötv olmasına rağmen 150 bin dolara satılan pickup arazi aracı var bu ülkede. Yinede harika makina.
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Experimentation 2 yıl
şu arabalar iyice yaygınlaşsa keşke
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axaxa 2 yıl
Vay be.
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aycibin 2 yıl
model s ve model 3 arasına konumlanacak diyeceğine E segment modeli desenize kısaca :)
bmw 5,audi a6 ve mercedes E'nin rakibi olacakmış işte
amerika'da 50000usd diyorsa TR'de 100000USD olur.amerikalı'lar gibi fakir miyiz biz?
beyler heveslenmeyin okuyun geçin
52000USD'ye dodge challenger srt alınır,paşa paşa 6.4l v8 kullanılır
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
2 Yanıt Yanıtla
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mehmedaltair 2 yıl aycibin
aycibin
model s ve model 3 arasına konumlanacak diyeceğine E segment modeli desenize kısaca :)
bmw 5,audi a6 ve mercedes E'nin rakibi olacakmış işte
amerika'da 50000usd diyorsa TR'de 100000USD olur.amerikalı'lar gibi fakir miyiz biz?
beyler heveslenmeyin okuyun geçin
52000USD'ye dodge challenger srt alınır,paşa paşa 6.4l v8 kullanılır
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Model S ile aynı segment sadece daha ucuz başlangıç fiyatı
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Guest-F2673E0F4 2 yıl aycibin
aycibin
model s ve model 3 arasına konumlanacak diyeceğine E segment modeli desenize kısaca :)
bmw 5,audi a6 ve mercedes E'nin rakibi olacakmış işte
amerika'da 50000usd diyorsa TR'de 100000USD olur.amerikalı'lar gibi fakir miyiz biz?
beyler heveslenmeyin okuyun geçin
52000USD'ye dodge challenger srt alınır,paşa paşa 6.4l v8 kullanılır
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Hatır rakipleri F segmentinde olan Tesla Model S, Mercedes S Class, BMW 7 Series ve Audi A8 Ve bence fiyatı gayet uygun başlamış.
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V4LKyR 2 yıl
Neden elektrikli araçların markaları Lucid, Tesla, Faraday Future gibi kibar kelimeler de,
Skullcrusher, Bonemarrow falan değil?
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artenis 2 yıl en beğenilen
Bizim 2004 model amerikan arabası vardı yerli(yersen) noldu ona?
Referandum da yaklaştı acil haber yapılmalı, ÖVÖT lazım sonuçta
1 Yanıt Yanıtla +38
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kadirirdem 2 yıl artenis
artenis

Bizim 2004 model amerikan arabası vardı yerli(yersen) noldu ona?
Referandum da yaklaştı acil haber yapılmalı, ÖVÖT lazım sonuçta

Ne diyorsun sen ? Referandum'un ne olduğunu bilmiyorsun galiba parti seçimi değil bu.Bahsettiğin olay parti seçimlerinde olur.Prim için mi yapıyorsunuz anlamıyorum.
1 Yanıt Yanıtla +7
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KaleyDeskop 2 yıl
tesla'ya rakip oluyor ama hiç tesla özelliği göremiyorum. Otonom sistem yok mu?
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suti0 2 yıl
Sizin dediğiniz faraday future yanlız
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