Lucid Air, 52.500 dolardan başlayan fiyatlarla satılacak

İlk olarak geçtiğimiz yıl karşımıza çıkan Lucid Air, duyurulduğu günden bu yana pek çok kişinin ilgisini çekmeyi başarmış durumda. İlgiyle birlikte araçla ilgili bazı soru işaretleri de yer alırken, bu soruların en önemlilerinden birisi aracın fiyat bilgisi geçtiğimiz gün netlik kazandı.

Sunacağı özelliklerle birebir Tesla'ya rakip olmayı hedefleyen firma, fiyat konusunda rekabetçi bir etiketle karşımıza çıkacak. Piyasaya çıktığında 52.500 dolar başlangıç fiyatıana sahip olacak Lucid Air, Tesla Model S'in 71.300 dolarlık başlangıç fiyatı ile Model 3 arasında bir yerde konumlanacak. Açıklamada giriş seviyesi versiyonunda otonom sürüş için gerekli olan bütün donanımın yer alacağı belirtilirken, 400 beygir güce sahip elektrik motoru ile 386 km menzil, LED farlar, 10 hoparlörlü müzik sistemi ve 3 adet dokunmatik ekran gibi özellikler de giriş seviyesi versiyonda sunulacak arasında.

Artan fiyatla birlikte 507 km menzil ve 644 km menzil sunan batarya seçenekleri de yer alırken, en üst donanımda ise çift elektrik motoruyla 1.000 beygir güç seçeneği sunulacak. Aktif süspansiyon sistemi, komple cam tavan ve daha büyük jantlar gibi farklı opsiyon seçenekleri de sunulurken aracın fiyatının ekstra opsiyonlar ile 100.000 doların üzerine çıkması bekleniyor.

https://lucidmotors.com/stories/clear-air-52500-lucid-air