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Lumia 850'den görseller gelmeye devam ediyor

Microsoft'un orta üst seviyedeki yeni silahı olması beklenen Lumia 850 modelinin yeni görselleri internete sızdırıldı. Cihazın ilginç bir tasarıma sahip olduğu görülüyor.
3 yıl
3,7b
1
23
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Lumia 850'den görseller gelmeye devam ediyor


Microsoft'un bu yıl giriş seviyesi Lumia 650 akıllı telefonu ile birlikte orta üst seviyeye yönelik olarak tanıtılması beklenen Lumia 850 cihazına ait görseller internete sızmaya devam ediyor. Son sızıntılar ile cihazın ekran boyutu da az çok netlik kazanmış gibi görünüyor.

Prototip cihaza ait olduğu belirtilen görsellerde dikkat çeken, microUSB girişinin üst kısma konumlanmış olması. Genelde mobil cihazlarda bağlantı yuvası altta, nadiren de yan tarafta oluyor ancak Lumia 850, alt kısmı sadece kulaklık girişine ayırmayı tercih etmiş. Bu bakımdan ortaya ilginç bir tasarım çıkmış.


Lumia 850 modelinin 5.7 inçlik bir ekran ile geleceği tahmin ediliyordu ancak görseller 5.4-5.5 inçlik bir ekran boyutu olduğunu gösteriyor. Full HD çözünürlükteki ekranın yanında 8 adet Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 617 yonga seti, Continuum özelliğinin akıcı bir şekilde kullanılmasını sağlayacak. 

8.5mm kalınlığa sahip olması beklenen Lumia 850 modelinde Windows 10 mobil işletim sistemi, 2GB RAM, 16GB artırılabilir kapasite, 15MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, metal çerçeve ve iris tarayıcı modülü şeklinde özellikler yer alacak. Cihazın bahar aylarında piyasaya çıkacağı ve fiyatının 300$-400$ aralığında olacağı tahmin ediliyor. Bazı kaynaklar, cihazın iptal edilmiş olabileceğini dile getiriyor. Bu bakımdan MWC 2016 etkinliği sonrasında net bilgiler elde edebileceğiz.
Lumia 850'den görseller gelmeye devam ediyor
 

http://www.nokiapoweruser.com/lumia-850-honjo-leaks-in-real-life-images-may-have-a-5-4-inch-display/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
alper-tgn 3 yıl
Tablet gibi telefon olmuş bu 5.7 ne ya
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Biyturs_OnSr 3 yıl
yoksulseytan22
Şu an huawei p7 kullanıyorum. Dış çerçeve bu telefonun aynısı. Tasarım benzerlik %90. Diğer farklılıklar, telefon ismi felan vs. İlla bu tasarımı beğenenler için söylüyorum, Huawei p7 1200tl ve altında bir fiyatı var. Android 5.1, fm radio, 2gb ram, 13mp kamera, 5mp ön kamera, Micro SD ve iPhone arayüzüne sahip bir telefondur.

Samimi konuşayım, hiç benzemiyor, alakası bile yok. Eğer benziyorsa tek benzeyen tarafı metal çerçevesidir, o da %20 bile etmez.
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yoksulseytan22 3 yıl Biyturs_OnSr
Biyturs_OnSr
yoksulseytan22
Şu an huawei p7 kullanıyorum. Dış çerçeve bu telefonun aynısı. Tasarım benzerlik %90. Diğer farklılıklar, telefon ismi felan vs. İlla bu tasarımı beğenenler için söylüyorum, Huawei p7 1200tl ve altında bir fiyatı var. Android 5.1, fm radio, 2gb ram, 13mp kamera, 5mp ön kamera, Micro SD ve iPhone arayüzüne sahip bir telefondur.

Samimi konuşayım, hiç benzemiyor, alakası bile yok. Eğer benziyorsa tek benzeyen tarafı metal çerçevesidir, o da %20 bile etmez.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Kenarları yuvarlak dikdörtgen telefon. Yanda ses tuşu ve power tuşu var. Arkası dümdüz bir sadelikte. Kamerayı ha ortaya ha sola koymuşsun çok mu farkediyor. Yan çerçeveler de huawei p7 nin aynısı.

NASIL benzemiyor. Yandan 45 derece miyop gözlerle bakarsan belki senin dediğin doğrudur. Bakış açısı önemli tabi.
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kadirirdem 3 yıl
kasa fena değil şuna bir Android kur be Microsoft..
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Pi 3 yıl
Telefon isini birak sen bence mikrosoft be?
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alp0007 3 yıl
Ben daha Microsoft'dan umudumu kaybetmedim. Bir iki yıl içinde mobil sektörde çıkışa gceceğini tahmin ediyorum. Cihaz hoş gözüküyor, ama bu haliyle çok satmaz.
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Guest-5E274E432 3 yıl alp0007
alp0007
Ben daha Microsoft'dan umudumu kaybetmedim. Bir iki yıl içinde mobil sektörde çıkışa gceceğini tahmin ediyorum. Cihaz hoş gözüküyor, ama bu haliyle çok satmaz.

Daha çok beklersiniz...
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xxxx1 3 yıl
cihazın poposunu kafasının üstüne koymuşlar...
micro USB girişinin orda olmasının ne gibi bir düşüncenin ürünü acaba,yani bir şey yaptıklarını sandıkları bir gerçekte çok cocukca olmuş...
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yoksulseytan22 3 yıl
Şu an huawei p7 kullanıyorum. Dış çerçeve bu telefonun aynısı. Tasarım benzerlik %90.

Diğer farklılıklar, telefon ismi felan vs.

İlla bu tasarımı beğenenler için söylüyorum,

Huawei p7 1200tl ve altında bir fiyatı var. Android 5.1, fm radio, 2gb ram, 13mp kamera, 5mp ön kamera, Micro SD ve iPhone arayüzüne sahip bir telefondur.
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veteriner69 3 yıl
Keşke S7 nin tipi böyle olsaydı.
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Guest-F8946C419 3 yıl
Bir Nokia değil. Nokia acayip yakışıyordu lumia serisine..
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alemburda34 3 yıl
Zaten biz tasarimi yada donanimi kotulemiyoruz burada sıkınti isletim sistemi. Alan adam artik android atabiliriz mi buna diye sorar oldu :D
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