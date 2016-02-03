Lumia 850'den görseller gelmeye devam ediyor





Microsoft'un bu yıl giriş seviyesi Lumia 650 akıllı telefonu ile birlikte orta üst seviyeye yönelik olarak tanıtılması beklenen Lumia 850 cihazına ait görseller internete sızmaya devam ediyor. Son sızıntılar ile cihazın ekran boyutu da az çok netlik kazanmış gibi görünüyor.





Prototip cihaza ait olduğu belirtilen görsellerde dikkat çeken, microUSB girişinin üst kısma konumlanmış olması. Genelde mobil cihazlarda bağlantı yuvası altta, nadiren de yan tarafta oluyor ancak Lumia 850, alt kısmı sadece kulaklık girişine ayırmayı tercih etmiş. Bu bakımdan ortaya ilginç bir tasarım çıkmış.









Lumia 850 modelinin 5.7 inçlik bir ekran ile geleceği tahmin ediliyordu ancak görseller 5.4-5.5 inçlik bir ekran boyutu olduğunu gösteriyor. Full HD çözünürlükteki ekranın yanında 8 adet Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 617 yonga seti, Continuum özelliğinin akıcı bir şekilde kullanılmasını sağlayacak.





8.5mm kalınlığa sahip olması beklenen Lumia 850 modelinde Windows 10 mobil işletim sistemi, 2GB RAM, 16GB artırılabilir kapasite, 15MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, metal çerçeve ve iris tarayıcı modülü şeklinde özellikler yer alacak. Cihazın bahar aylarında piyasaya çıkacağı ve fiyatının 300$-400$ aralığında olacağı tahmin ediliyor. Bazı kaynaklar, cihazın iptal edilmiş olabileceğini dile getiriyor. Bu bakımdan MWC 2016 etkinliği sonrasında net bilgiler elde edebileceğiz.

http://www.nokiapoweruser.com/lumia-850-honjo-leaks-in-real-life-images-may-have-a-5-4-inch-display/