Lumia 850'ye ait render videosu ve görüntüleri sızdırıldı

Microsoft, Windows 10 Mobile ile birlikte üst seviyede Lumia 950 ve 950 XL, giriş seviyesinde ise Lumia 550 modellerini tanıtmıştı. Bir çok kullanıcı ise orta seviyenin boşluklarını dolduracak Lumia 650, 750 ve 850 gibi modelleri beklerken şirketten uzun süredir ses çıkmaması bu modellerin çıkıp çıkmayacağı konusunda soru işaretleri oluşturmaya başlamıştı.

Güvenilir sızıntı kaynaklarından @OnLeaks ise Lumia 850'ye ait yeni görüntüleri paylaşarak soru işaretlerini şimdilik giderdi. Sızıntılara göre Lumia 850 modeli metal çerçevelere ve 155.9 x 77.23 x 6.92 mm kasa boyutuna sahip olacak. 6.92 mm'lik incelik ise akıllı telefona en ince Lumia modeli olma ünvanını kazandıracak.

Farklı bir sızıntı kaynağı @evleaks ise @OnLeaks'ın sızıntılarına ek olarak Lumia 850 modelinin ön kamerasında flaş bulunacağı ve modelin renk seçenekleri arasında altın renginin bulunacağını da sızıntılara ekledi. Akıllı telefonun ekranının da 5" üzerinde olması bekleniyor. Şimdilik kasanın içerisindeki teknik bileşenler, fiyat ve çıkış tarihi gibi konular hakkında bir bilgi bulunmuyor. Render görüntülerine ait videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://www.gsmarena.com/alleged_lumia_850_renders_leaked-news-15352.php