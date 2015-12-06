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Lumia 850'ye ait render videosu ve görüntüleri sızdırıldı

Geçtiğimiz dönemlerde sızıntılarda kendini gösteren ancak bir türlü tanıtılmayan Lumia 850'nin iptal edildiği düşünülmüştü, ancak yeni görüntüler akıllı telefonun ateşini bir kez daha körüklüyor.
3 yıl
5,7b
1
27
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Lumia 850'ye ait render videosu ve görüntüleri sızdırıldı
 
Microsoft, Windows 10 Mobile ile birlikte üst seviyede Lumia 950 ve 950 XL, giriş seviyesinde ise Lumia 550 modellerini tanıtmıştı. Bir çok kullanıcı ise orta seviyenin boşluklarını dolduracak Lumia 650, 750 ve 850 gibi modelleri beklerken şirketten uzun süredir ses çıkmaması bu modellerin çıkıp çıkmayacağı konusunda soru işaretleri oluşturmaya başlamıştı.

Güvenilir sızıntı kaynaklarından @OnLeaks ise Lumia 850'ye ait yeni görüntüleri paylaşarak soru işaretlerini şimdilik giderdi. Sızıntılara göre Lumia 850 modeli metal çerçevelere ve 155.9 x 77.23 x 6.92 mm kasa boyutuna sahip olacak. 6.92 mm'lik incelik ise akıllı telefona en ince Lumia modeli olma ünvanını kazandıracak.
Lumia 850'ye ait render videosu ve görüntüleri sızdırıldı
 
Farklı bir sızıntı kaynağı @evleaks ise @OnLeaks'ın sızıntılarına ek olarak Lumia 850 modelinin ön kamerasında flaş bulunacağı ve modelin renk seçenekleri arasında altın renginin bulunacağını da sızıntılara ekledi. Akıllı telefonun ekranının da 5" üzerinde olması bekleniyor. Şimdilik kasanın içerisindeki teknik bileşenler, fiyat ve çıkış tarihi gibi konular hakkında bir bilgi bulunmuyor. Render görüntülerine ait videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://www.gsmarena.com/alleged_lumia_850_renders_leaked-news-15352.php Yorum Yaz
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Biyturs_OnSr 3 yıl en beğenilen Bandanalı Adam
Mühendis Ahmet

Forumda en büyük Windows Phone fanlarından biriyken dayanamadım z3 compact aldım. Dünya varmış abi.

Yıllardır bu forumda ve Windows Phone bölümünde takılıyorum, adını ilk defa gördüm
Z3 Compact hayırlı olsun. Sen gidince WP forumunda hiçbir şey değişmedi gözün arkada kalmasın


L850 ile güzel bir telefon bizleri bekliyor, bu kadar inceliğe ne sığdırabilirler merak ediyorum. Ayrıca arka tarafta sol alt kısımda siyah bir yuvarlak var, hoparlör değilse..
Mühendis AhmetForumda en büyük Windows Phone fanlarından biriyken dayanamadım z3 compact aldım. Dünya varmış abi.Yıllar...
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Bandanalı Adam 3 yıl
Forumda en büyük Windows Phone fanlarından biriyken dayanamadım z3 compact aldım. Dünya varmış abi.
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Tahoe_930 3 yıl
Amiral gemi telefonları plastik yapıp bu telefonu neden metal yapıyorlar anlam veremedim..
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AMERICAN 3 yıl
Çok güzel olmuş.Tasarıma bayıldım.
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seckinar 3 yıl
o samsung cihazları anımsatan kameradaki çıkıntı pek hoş olmamış. düz bir zemindeyken telefon kullanımında, ekranın solundaki ve sağındaki kısımlara dokunulduğunda telefon hareket edecektir, sağa sola oynayacaktır.
arkadaki ses çıkışının dairesel bir nokta şeklinde yapılması, elde tutarken, bu çıkışın daha kolay kapanmasını sağlar ve neticede sesin gelmesini engeller. bu ses çıkışı köşeli ve biraz daha geniş yapılabilirdi, ya da lumia 920 deki tasarım gibi usb giriş kısmına konumlandırılabilirdi.
sonuçta tasarım güzelliği de göreceli bir kavram ama bana göre kullanım ergonomisi olarak yanlışları var.
syg.
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lapatid 3 yıl
yeni microsoft lumialarin tasarimlari 2013-2014 de cikan Çinli markaların telefonlarına benziyor,orjinalliği yok,tasarım dili banal.Bir de nokia nin son nesil tasarimlarina bak neredeyse kusursuz örn: Lumia 930,Lumia 830
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kadirirdem 3 yıl
ben biraz nexus 5x e benzettim tasarımı...
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Patren 3 yıl
güzel cihaz olmuş bide androidle gelse
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Umutcan 3 yıl Patren
patren

güzel cihaz olmuş bide androidle gelse

Microsoft'un Android kullanması Google'ın Nexus tabletinde Windows kullanması ile aynı şey. Veya Apple'ın Android/Windows kullanması gibi. Bir yazılım firması rakip yazılım firmasının işletim sistmini kullanmaz.
Donanım üretmek zor değil artık, Çinliler merdiven altında bile telefon basıyor. Önemli olan yazılımı geliştirebilmek. Ama Nokia yeniden piyasaya gelirse onun böyle bir durumu yok, bu sefer android kullanıp yükselmeyi deneyecektir.
Microsoft Windows Mobile yıllardır var, android ve ios'tan eski ama iphone ile başlayan basitleştirilmiş, kapasitif dokunmatiğe göre hazırlanmış işletim sistemi devrimine hızlı tepki veremedi.
Tam o sırada google devreye girdi ve diğer markaların işletim sistemi gereksinimini giderdi. Tam o zamanda hızlı davranamadığı için Microsoft da halen böyle uğraşıyor. İlk yapan kaymağını yer kısacası, piyasada çok fazla işletim
sistemine yer yok.
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crazy585858 3 yıl
görüntülerde ön tarafın kasıtlı olarak gösterilmediğini düşünüyorum sanırım önde bir sürpriz var :)
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Tahoe_930 3 yıl
Amiral gemi telefonları plastik yapıp bu telefonu neden metal yapıyorlar anlam veremedim..
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BRNSpawn 3 yıl
Hoparlör kısmı bi kötü olmuş yoksa tasarım bence 950'li modellere göre daha iyi
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Uçan Fin 3 yıl
830un tasarımı sanki daha iyi gibi bilemedim

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smart1978 3 yıl
Yenilikçi değil . Klışe tasarım.
Render olması nihayi tasarımı için pek bir anlam ifade etmeyecektir .
850 diye çıkarsa kasası nasıl olacak şimdi kestirmek imkansız ...
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mkyb 3 yıl
Lumia 950'den daha güzel.

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Lumia 850, microsoft ve
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