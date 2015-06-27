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Lumia 940 XL 2K ekran çözünürlüğü ile gelecek

3 yıl
6,2b
1
33
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Lumia 940 XL 2K ekran çözünürlüğü ile gelecek

Görsel konsept tasarımdır. 
Masaüstü bilgisayarlar için 29 Temmuzda çıkacak Windows 10 merakla beklenirken diğer yandan bir çok kullanıcı işletim sisteminin mobil sürümünü de benzer bir merakla bekliyor. Daha önceki açıklamalara göre Windows 10 mobil sürümünün yılın son çeyreğinde piyasaya çıkacağı söylenmişti.Yine Microsoft tarafından gelen bir başka açıklama ise amiral gemisi modellerin de Windows 10 mobil ile birlikte geleceği yönündeydi.

Windows Phone uygulamalarını tanıtmak ve satmakla ilgilenen reklam ağı AdDuplex ise Lumia 940 XL modeline ait olacağı söylenen bazı özellikleri onayladı. 
Lumia 940 XL 2K ekran çözünürlüğü ile gelecek
 
Onaylanan belgelere göre Microsoft RM-1100 kod adına sahip model 2K ekran çözünürlüğüne sahip olacak. 5.7" ekran ve Snapdragon 810 çipset bulundurması beklenen modelin ayrıca 4K kayıt özelliğin ve 25 MP arka kameraya sahip olması bekleniyor. Diğer yandan oldukça büyük bir ekrana sahip olacak 940 XL'in Note serisine benzer özel bir kaleme sahip olacağı da iddialar arasında. 
Diğer yandan Microsoft RM-1104 kod adına sahip ikinci bir model daha onaylarda görülüyor. Lumia 940 modeli olacağı söylenen bu cihaz ise 5.2" ekranda FHD çözünürlük sunacak. Ayrıca cihazda LG G4'de ilk kez gördüğümüz Snapdragon 808 çipsetin kullanılması bekleniyor.

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NamelessWonder 3 yıl en beğenilen DokuzKuyrukluTilki
DokuzKuyrukluTilki
2k ekran telefonda gereksiz.

Size gore öyle, bana göre de öyle. Ama milletimiz gereksiz şeylere para vermeyi çok seviyor.
DokuzKuyrukluTilki2k ekran telefonda gereksiz.Size gore öyle, bana göre de öyle. Ama milletimiz gereksiz şeylere para vermeyi ...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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Paroksetin 3 yıl
Günümüz..


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DonsuzBalık 3 yıl
WP NEDEN KULLANILSIN ben normal kullanıcıyım çevremdede wp kullananlar için bu telefonlar artık bitti dyor. sistem olarak da bişeye benzemiyor.. android ve ios varken bu işletim sistemi çok gereksiz
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by-vista 3 yıl
Bırakın Gelsin Gel Hele Gel :D
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eyozgurluk 3 yıl
Saçma bir özellik gereksiz, xperi z2'ye 4k video gelmesi gibi gereksiz. Sistem iyi ama programlara düzenleme gelmeli. Wp şu anda gayet iyi ama eksik var. Lumia 830 kullanıyorum bence çok güzel bir telefon.
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black_flood 3 yıl
baymeursault
Wp10 la uygulama sorunu çozulecek diyorlardı. Olacak mı o? Öyle olursa wp de kalmak mantıklı

sorduğun soru mantıksız daha piyasaya çıkmamış bir işletim sisteminde sorunun düzeltilip düzeltilmediğini nerden bilsin kullanıcılar. final sürümünde yapılacağını ve android + İphone mağazasındaki uygulamalarında birlikte kullanılabileceği yazıyor. zaten böyle bir hamle yaparsalar platform ayrımı tamamen ortadan kalkacağı için çoğu kişi geçiş yapmaya çalışabilir Windows platformuna.
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AMERICAN 3 yıl
yüksek özellik isteyenler alın işte.
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baymeursault 3 yıl
Wp10 la uygulama sorunu çozulecek diyorlardı. Olacak mı o? Öyle olursa wp de kalmak mantıklı
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ICromwelleI 3 yıl
Kalem anca hayali olur bu kadar geç çıkıyorsa neden s820 kullanmıyor şimdiden z5 ve mi5 s820 gelecek söylentiler var.
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DH Misafiri 3 yıl
Wp ilk önce yazılımını günümüze getirsin bu 2k lar falan elzem değil hatta eksik kalsın batarya ve stabilite daha önemli.. Wp den umutluyum fakat elini ağır tutuyor bide şu trend ama gereksiz çıkışları saç baş yolduruyor
Not wp, ios ve android in aktif kullanıcıyım..
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DH Misafiri 3 yıl
Wp ilk önce yazılımını günümüze getirsin bu 2k lar falan elzem değil hatta eksik kalsın batarya ve stabilite daha önemli.. Wp den umutluyum fakat elini ağır tutuyor bide şu trend ama gereksiz çıkışları saç baş yolduruyor
Not wp, ios ve android in aktif kullanıcıyım..
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köfteciŞakir 3 yıl
Umarım güzel bir fiyatlandirma ile giriş yaparlar.
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SixSixSix 3 yıl
Uygulama eksiğine laf edebilirsiniz, anlarım. Ancak geri kalan her şeyde Android'e fark atar Windows Phone cihazlar. Bir defa batarya sorunu yok. Android'i, iOS'u olanlar şarj aletleriyle dolaşıyorlar (iPhone 6 Plus hariç). Biz ise bunu hiç kafaya takmıyoruz. 6 inç ekranlı Lumia 1520 kullanıyorum. 3400 mAh bataryası var. Arkadaşımda da 6 inç Huawei var, bataryası 4 bin küsür falan. Benim telefonun bataryası çok daha verimli.
Windows 10 Mobile ile birlikte, bahsedilen uygulama portlama gelirse, o zaman bu işletim sistemine söyleyecek neyiniz kalacak acaba...
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DH Misafiri 3 yıl
Wp ilk önce yazılımını günümüze getirsin bu 2k lar falan elzem değil hatta eksik kalsın batarya ve stabilite daha önemli.. Wp den umutluyum fakat elini ağır tutuyor bide şu trend ama gereksiz çıkışları saç baş yolduruyor
Not wp, ios ve android in aktif kullanıcıyım..
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