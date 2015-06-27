Lumia 940 XL 2K ekran çözünürlüğü ile gelecek

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Masaüstü bilgisayarlar için 29 Temmuzda çıkacak Windows 10 merakla beklenirken diğer yandan bir çok kullanıcı işletim sisteminin mobil sürümünü de benzer bir merakla bekliyor. Daha önceki açıklamalara göre Windows 10 mobil sürümünün yılın son çeyreğinde piyasaya çıkacağı söylenmişti.Yine Microsoft tarafından gelen bir başka açıklama ise amiral gemisi modellerin de Windows 10 mobil ile birlikte geleceği yönündeydi.



Windows Phone uygulamalarını tanıtmak ve satmakla ilgilenen reklam ağı AdDuplex ise Lumia 940 XL modeline ait olacağı söylenen bazı özellikleri onayladı.

Onaylanan belgelere göre Microsoft RM-1100 kod adına sahip model 2K ekran çözünürlüğüne sahip olacak. 5.7" ekran ve Snapdragon 810 çipset bulundurması beklenen modelin ayrıca 4K kayıt özelliğin ve 25 MP arka kameraya sahip olması bekleniyor. Diğer yandan oldukça büyük bir ekrana sahip olacak 940 XL'in Note serisine benzer özel bir kaleme sahip olacağı da iddialar arasında.

Diğer yandan Microsoft RM-1104 kod adına sahip ikinci bir model daha onaylarda görülüyor. Lumia 940 modeli olacağı söylenen bu cihaz ise 5.2" ekranda FHD çözünürlük sunacak. Ayrıca cihazda LG G4'de ilk kez gördüğümüz Snapdragon 808 çipsetin kullanılması bekleniyor.