Mali-G77 ile yapay zekâ işlemlerde yüzde 60 daha iyi performans

İşlemci tarafından en güçlü mimarisi olan Cortex-A77’yi tanıtan ARM grafik tarafında da en güçlü ünvanını elde eden Mali-G77 çekirdeğini tanıttı. Mali-G77 yine üretim süreci değişmeden büyük iyileştirmeler sunuyor.

ARM Mali-G77 özellikleri

ARM Mali-G77 çekirdeği firmanın yeni Valhall mimarisini temel alıyor. Bifrost sonrasında sıfırdan geliştirilen yeni mimari ile performans ve enerji verimliliği değerlerinde adeta sıçramalar yaşanmış.

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Valhall mimarisinde her shader birimi başına bir işlem motoru ve her işlem motoru için 32 hat barındırıyor. Böylece aynı zar alanında Mali-G76 birimine göre yüzde 33 daha fazla işlem gücü elde ediliyor.

Diğer taraftan dörtlü desen haritalama birimi ile döngü başına 4 texel performans elde edildiği için desen yoğunluklu üst seviye oyunlarda Mali-G76 birimine göre iki kat daha fazla veri çıktısı sağlanıyor.

Enerji verimliliği tarafında da önemli gelişmeler sağlanmış ve Mali-G76 birimine göre yüzde 30 civarında daha fazla enerji tasarrufu elde edilmiş. Aynı üretim sürecinde hem daha fazla performans hem de daha az enerji tüketimi Valhall mimarisinin potansiyelini göstermek açısından önemli.

Yine yapay zekâ işlemlerinin yoğun bir şekilde kullanılmaya başlandığı günümüzde Mali-G77 bunu da göz ardı etmemiş. Makine öğrenme işlemlerinde yonga öncekine göre yüzde 60 oranında daha iyi performans sergiliyor. Bunların hepsi bir araya geldiğinde ise yüzde 40 daha iyi pik grafik performansı elde ediliyor.

Her açıdan en iyi grafik birimi olmaya aday Mali-G77 grafik birimini yıl sonundan itibaren yeni amiral gemi modellerinde görebileceğiz. Şimdilik Huawei ve HiSilicon bu yongadan faydalanacak mı bilinmiyor.