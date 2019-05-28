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Mali-G77 ile yapay zekâ işlemlerde yüzde 60 daha iyi performans

Son iki yıldır amiral gemisi seviyesinde iyi işler çıkaran ARM yeni işlemci çekirdeğinden sonra grafik birimini de duyurdu. Mali-G77 yüzde 30 civarında performans artışı ile geliyor.
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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İşlemci tarafından en güçlü mimarisi olan Cortex-A77’yi tanıtan ARM grafik tarafında da en güçlü ünvanını elde eden Mali-G77 çekirdeğini tanıttı. Mali-G77 yine üretim süreci değişmeden büyük iyileştirmeler sunuyor.

ARM Mali-G77 özellikleri

ARM Mali-G77 çekirdeği firmanın yeni Valhall mimarisini temel alıyor. Bifrost sonrasında sıfırdan geliştirilen yeni mimari ile performans ve enerji verimliliği değerlerinde adeta sıçramalar yaşanmış.

Ayrıca Bkz. "ARM Cortex-A77 çekirdeği duyuruldu"

Valhall mimarisinde her shader birimi başına bir işlem motoru ve her işlem motoru için 32 hat barındırıyor. Böylece aynı zar alanında Mali-G76 birimine göre yüzde 33 daha fazla işlem gücü elde ediliyor.

Diğer taraftan dörtlü desen haritalama birimi ile döngü başına 4 texel performans elde edildiği için desen yoğunluklu üst seviye oyunlarda Mali-G76 birimine göre iki kat daha fazla veri çıktısı sağlanıyor.

Enerji verimliliği tarafında da önemli gelişmeler sağlanmış ve Mali-G76 birimine göre yüzde 30 civarında daha fazla enerji tasarrufu elde edilmiş. Aynı üretim sürecinde hem daha fazla performans hem de daha az enerji tüketimi Valhall mimarisinin potansiyelini göstermek açısından önemli.

Yine yapay zekâ işlemlerinin yoğun bir şekilde kullanılmaya başlandığı günümüzde Mali-G77 bunu da göz ardı etmemiş. Makine öğrenme işlemlerinde yonga öncekine göre yüzde 60 oranında daha iyi performans sergiliyor. Bunların hepsi bir araya geldiğinde ise yüzde 40 daha iyi pik grafik performansı elde ediliyor.

Her açıdan en iyi grafik birimi olmaya aday Mali-G77 grafik birimini yıl sonundan itibaren yeni amiral gemi modellerinde görebileceğiz. Şimdilik Huawei ve HiSilicon bu yongadan faydalanacak mı bilinmiyor.

 

https://community.arm.com/developer/tools-software/graphics/b/blog/posts/introducing-arm-mali-g77-with-new-valhall-architecture?_ga=2.76157077.1275524733.1559004743-2013729309.1559004743 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Sipihrz 1 hf.
Asus gene dünyada 10 kişinin işine yarayacak ürün yapmış. Geçtiğimiz yıllarda sıvı soğutmalı dizüstü bilgisayar yapmıştı. Bir daha haberini duyamadık.
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