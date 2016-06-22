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Mark Zuckerberg de webcamin üzerini bantla kapatanlar arasında

Webcamlerini bantla kapatan kişiler genelde paranoyak damgası görüp onlara gereksiz bir şey yaptıkları söylenmiştir. Ancak son durum gösteriyor ki Facebook patronu Mark Zuckerberg de onlardan birisi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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32
sosyal medya
Caner Köksel
Haber Editörü
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Geçtiğimiz günlerde Instagram 500 milyon aylık aktif kullanıcı sayısına ulaşmış ve büyük bir başarı göstermişti. Bu durumu kutlamak için Instagram'ın sahibi Facebook'un patronu Mark Zuckerberg kendi sosyal medya hesabından bir fotoğraf yayınladı.
Fotoğrafta kendini bir Instagram karesi içine alan Zuckerberg Instagram'ı bu günlere getiren kullanıcılara teşekkürleri iletti. Ancak bazı dikkatli gözlerin farketmesi üzerine fotoğrafın odak noktası şu an bambaşka bir konuya kaymış durumda. Fotoğrafa dikkatli bakarsanız Zuckerberg'in masasındaki bilgisayarın webcam ve mikrofonunun bantla kapatılmış olduğu görülüyor. Biraz paranoyakça sayılabilecek durumun basit ama etkili bir çözüm olduğu da söylenebilir.
Zuckerberg'in bu durumunun ortaya çıkması aslında bir ilk değil daha öncesinde ise FBI direktörü James Comey webcamini bantla kapattığını itiraf eden bir diğer kişi olmuştu.
Peki siz bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz, sizce bu durum biraz paranoyakça mı yoksa basit ama etkili olabilecek bir çözüm mü?

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10102910644965951&set=a.612287952871.2204760.4&type=3&theater Yorum Yaz
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kımyasal 3 yıl en beğenilen
Sıradan kullanıcıda gayet bant ile kapatabilir,onların mahremiyeti varda bizim yok mu.Az teknoloji takip eden birisi sistemlerin arka kapılarının bulunduğundan,virüsten internet ve teknolojik cihazların manipüle edilebileceğinden haberdardır.Mark belkide evinde PC bile kullanmıyor olabilir,bu insanlar sizin bizim gibi değil.Global anlamda hizmet veren,milyar dolarları çeviren ve üst kademede devletlerle bağlantıları bulunan insanlar.Sıradan ekolojinin kölesi olmuş insanlar gibi aynı tüketim ürünlerini ve yaşam biçimlerini yaşamak onlar için aptalca olur.
Sıradan kullanıcıda gayet bant ile kapatabilir,onların mahremiyeti varda bizim yok mu.Az teknoloji takip eden birisi sistemlerin arka kapılarının bulunduğundan,...
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BekirTemel 3 yıl
Belki bu insanlar için normal olabilir çünkü bu kişiler göz önünde ve her türlü kötüye kullanım heçkırlarca vesaire denenebilir lakin sıradan kullanıcıların ki biraz paranoyaklığı andırır.
Belki bu insanlar için normal olabilir çünkü bu kişiler göz önünde ve her türlü kötüye kullanım heçkırlarca vesaire denenebilir lakin sıradan kullanıcıların ki...
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WHITE_Wolf 3 yıl
kımyasal

Sıradan kullanıcıda gayet bant ile kapatabilir,onların mahremiyeti varda bizim yok mu.Az teknoloji takip eden birisi sistemlerin arka kapılarının bulunduğundan,virüsten internet ve teknolojik cihazların manipüle edilebileceğinden haberdardır.Mark belkide evinde PC bile kullanmıyor olabilir,bu insanlar sizin bizim gibi değil.Global anlamda hizmet veren,milyar dolarları çeviren ve üst kademede devletlerle bağlantıları bulunan insanlar.Sıradan ekolojinin kölesi olmuş insanlar gibi aynı tüketim ürünlerini ve yaşam biçimlerini yaşamak onlar için aptalca olur.


Kusura bakmada bu adam sözde dünyanın en çok kullancısına sahip sosyal ağın sahibi hiç mi network bilmez arka kapı diyorsunda bir herhangi linux dağıtımı kullanmayı yada kali linux kullanmayı akıl edemiyor istese kendi işlemcisini yaptıracak paraya sahip adam kendide biliyordur inşAllah web kamerası kapatarak sistemde arka kapıları kapatamıyorsun zaten adam gine senin bilgisayara girer sadece kamerayı kullanamaz mikrofonda vdaha önce zaten bize ne kadar şifre güvenliğinden anladığını gösterdi dadada diye şifre koyarak.
kımyasalSıradan kullanıcıda gayet bant ile kapatabilir,onların mahremiyeti varda bizim yok mu.Az teknoloji takip eden birisi sistemlerin...
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A.F.Y.D 3 yıl
adamlar istediği zaman bizi izliyor dahası mı var?
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DemirAtlı 3 yıl
yahudinin şahbabaları kendi ürettikleri teknolojinin gerçekte ne maksatlara hizmet ettiğini çok iyi bildiklerinden bantla kapatıyorlar. bu laptoplarda kamera ilk çıktığında siyah bant çektiğimde güldüğünü zanneden organizmalara kaba etimle gülüyordum şimdi hepsi dediğim noktaya kendileri geldiler.
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DH Misafiri 3 yıl
TEDBİR ile PARANOYAKLIK karıştırılmış. :)
Kullandığın sistemi %100 sen ürensen de yine hack leyen olur. Herşeyde TEDBİR almak gerisini Allah'a bırakmak insaniyetin bir gereği.
Kolay gele.....
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ahmetkep 3 yıl
Bana ilginç geldi. çünkü bunun çalıştığı ofiste firewall falan yokmu ki. nasıl bir güvensizliktir bu. facebook' un ofisi lan burası. en güvenlikli ağ ortamı olması lazım.
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Patren 3 yıl
bende kapatıyorum laptopda
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CaSsErDoDo 3 yıl
O da sizin bizim gibi insan. Daha iki gün önce intel işlemcilerde erişilemeyen bölüm olduğu haberini okuduk. İstediğiniz kadar güvenlik yatırımı yapın her zaman bir açık ortaya çıkabilir. Zuck abimiz ise aklıma takılacağına webcam'e bant yapıştırayım diye düşünmüş olabilir.
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FlyingUnderpants 3 yıl
Yüklediğimiz uygulamaların istediği izinler göz önüne alınınca hiçte paronayakca bir durum olmadığı ortada.
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alphekka 3 yıl
kendi işlemcini kendi sistemini bile üretsen her zaman izlenebilirsin,
haberde konu geçen dünyanın sosyal medyasını yöneten en genç dolar milyarderi bile kullandığı tüm sistemler yaşadığı ülkenin üretimine sahip olsa bile leptopun kamerasını bantlıyorsa gerisini sen düşün
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KaleyDeskop 3 yıl
ben paranoyak bir hastayım, ama bu işlerden anlıyan biri olarak kesinlikle normal bir insanın paranoyak sayılmasına'da karşıyım, güvenlik her şeydir bu konuda paronayaklık iyidir abimin laptopuna aynı yöntemi uyguluyan benim
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serkan78689 3 yıl
Yazilimi geçin donanımlarda örneğin telefonumun işlemcisi snapdragon 400 bu işlemcide bir casus bir donanım varsa yazilimi nekadar sağlama alsam bile ne fayda?
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facebook, Mark Zuckerberg ve
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