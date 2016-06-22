Mark Zuckerberg de webcamin üzerini bantla kapatanlar arasında

Haber Editörü
Geçtiğimiz günlerde Instagram 500 milyon aylık aktif kullanıcı sayısına ulaşmış ve büyük bir başarı göstermişti. Bu durumu kutlamak için Instagram'ın sahibi Facebook'un patronu Mark Zuckerberg kendi sosyal medya hesabından bir fotoğraf yayınladı.
Fotoğrafta kendini bir Instagram karesi içine alan Zuckerberg Instagram'ı bu günlere getiren kullanıcılara teşekkürleri iletti. Ancak bazı dikkatli gözlerin farketmesi üzerine fotoğrafın odak noktası şu an bambaşka bir konuya kaymış durumda. Fotoğrafa dikkatli bakarsanız Zuckerberg'in masasındaki bilgisayarın webcam ve mikrofonunun bantla kapatılmış olduğu görülüyor. Biraz paranoyakça sayılabilecek durumun basit ama etkili bir çözüm olduğu da söylenebilir.
Zuckerberg'in bu durumunun ortaya çıkması aslında bir ilk değil daha öncesinde ise FBI direktörü James Comey webcamini bantla kapattığını itiraf eden bir diğer kişi olmuştu.
Peki siz bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz, sizce bu durum biraz paranoyakça mı yoksa basit ama etkili olabilecek bir çözüm mü?
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10102910644965951&set=a.612287952871.2204760.4&type=3&theater Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kusura bakmada bu adam sözde dünyanın en çok kullancısına sahip sosyal ağın sahibi hiç mi network bilmez arka kapı diyorsunda bir herhangi linux dağıtımı kullanmayı yada kali linux kullanmayı akıl edemiyor istese kendi işlemcisini yaptıracak paraya sahip adam kendide biliyordur inşAllah web kamerası kapatarak sistemde arka kapıları kapatamıyorsun zaten adam gine senin bilgisayara girer sadece kamerayı kullanamaz mikrofonda vdaha önce zaten bize ne kadar şifre güvenliğinden anladığını gösterdi dadada diye şifre koyarak.