Mark Zuckerberg de webcamin üzerini bantla kapatanlar arasında

Geçtiğimiz günlerde Instagram 500 milyon aylık aktif kullanıcı sayısına ulaşmış ve büyük bir başarı göstermişti. Bu durumu kutlamak için Instagram'ın sahibi Facebook'un patronu Mark Zuckerberg kendi sosyal medya hesabından bir fotoğraf yayınladı.

Fotoğrafta kendini bir Instagram karesi içine alan Zuckerberg Instagram'ı bu günlere getiren kullanıcılara teşekkürleri iletti. Ancak bazı dikkatli gözlerin farketmesi üzerine fotoğrafın odak noktası şu an bambaşka bir konuya kaymış durumda. Fotoğrafa dikkatli bakarsanız Zuckerberg'in masasındaki bilgisayarın webcam ve mikrofonunun bantla kapatılmış olduğu görülüyor. Biraz paranoyakça sayılabilecek durumun basit ama etkili bir çözüm olduğu da söylenebilir.

Zuckerberg'in bu durumunun ortaya çıkması aslında bir ilk değil daha öncesinde ise FBI direktörü James Comey webcamini bantla kapattığını itiraf eden bir diğer kişi olmuştu.

Peki siz bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz, sizce bu durum biraz paranoyakça mı yoksa basit ama etkili olabilecek bir çözüm mü?

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10102910644965951&set=a.612287952871.2204760.4&type=3&theater