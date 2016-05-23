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Mars son 11 yıldaki en yakın konumuna geliyor

30 Mayıs Pazartesi gününde Mars Dünya'dan sadece 75.3 milyon kilometre uzaklıkta bulunacak. Astronomlar alt seviye teleskoplarla dahi Kızıl Gezegen'i detaylı bir şekilde görebilecekler.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,6b
1
15
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Güneş Sistemimizin popüler gezegeni Mars Yeryüzü'ne son 11 yıldaki en yakın konumuna geliyor. 30 Mayıs Pazartesi günü Dünya'dan sadece 75.3 milyon kilometre uzaklıkta bulunacak olan Kızıl Gezegen aynı zamanda hem amatör hem de profesyönel astronomlar için çok önemli bir fırsatı da beraberinde getirecek. Astronomlar alt seviye teleskoplarla dahi Mars'ı detaylı bir şekilde görebilecekler.

Ayrıca Bkz. "Kızıl Gezegen'e yakın bakış: İşte Hubble'ın inanılmaz Mars fotoğrafı"
Mars ve Dünya'nın birbirlerine çok yakın konumlarda bulunmasının nedeni astronomide "karşı konum" ismi verilen bir olaydan kaynaklanıyor. Aslen 22 Mayıs (dün) gününde tam olarak gözlemlenebilen karşı konum olayında Mars, Dünya ve Güneş tam bir çizgi haline geliyorlar. Bu karşı konum durumu Mars ve Dünya arasında her 780 günde bir tekrar gerçekleşiyor.

Aslında karşı konumun tam olarak gerçekleştiği tarihle Mars'ın Dünya'ya en yakın konumda bulunduğu tarih birbirleriyle eşleşmiyor. Gezegenlerin yörüngesel hareketlerinden dolayı Mars 30 Mayıs tarihine kadar Dünya'ya yaklaşmaya devam edecek.

Rekor 2003 yılına ait

30 Mayıs'ta son 11 yılın en yakın konumuna gelecek olan Kızıl Gezegen'in bu alandaki rekoruysa 2003 yılına ait. 2003 yılında Dünya ile arasındaki mesafe 56.3 milyon kilometreye kadar inen Mars'ın tekrar bu yakınlığa ulaşması yaklaşık 300 yıl alacak olsa da aslında benzer bir uzaklık 2018 yılında da gözlemlenebilecek. Kızıl Gezegen'in 2018 yılındaki karşı konum olayı sırasında Dünya ile arasındaki uzaklığı sadece 57.8 milyon kilometre olacak.

NASA'nın Mayıs ayı astronomik olayları ile ilgili yayımladığı videoyu da aşağıdaki pencereyi kullanarak izleyebilirsiniz.
 

http://news.sky.com/story/1700516/mars-to-come-closest-to-earth-in-11-years Yorum Yaz
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asosyal mühendis 3 yıl en beğenilen EzioAditore
EzioAditore

sadece 75 milyon kilometrecik. Her sabah koşarım ben bu kadar ohoooo bu ne ki :P

75.000.000 KM den 3 kilometreden sonra ter içinde kalırsın. 10 KM den sonra dökülürsün. 20 KM sonra helvacı var, sağda.
EzioAditoresadece 75 milyon kilometrecik. Her sabah koşarım ben bu kadar ohoooo bu ne ki :P75.000.000 KM den 3 kilometr...
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asosyal mühendis 3 yıl
Mayalarda ekmek kültürü vardı. Aslında mayalar değil mayacılar asıl adı. (inanmayın sakın)
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SEO-Uzmanı 3 yıl
benim merak ettiğim bu gezegenler çıplak gözle görülmüyor ise !
peki o zaman gezegenlere ne zaman ne ara isimler verilmeye başlanıldı !?
birde astroloji diye bir öngörü metotu var var ama insanlar teleskopu yeni keşfettiklerinde hangi olayı hangi gezegene niye bağlamışlar !? yani o dönem olsa olsa en büyük felaket ya kuraklı ya sel ya veba salgını yada savaş durumları oluyordu ! yani çok sınırlı kaynaklarla hangi gezegen neyi tetikler nasıl analiz edebildiler !?
maya uygarlığına gelince onlar zaten manyak bir uygarlıkmış !
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DeanWinchester. 3 yıl
Aman diyim çarpmasında dünyaya
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Bender B. Rodriquez 3 yıl
Dijital makineyi durbune dayayim 20x zoom yapmayi planliyorum bakalim ne olacak
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mavizaman 3 yıl
teleskobu olanlar için.
benim 5x optik 20x smart zoomlu kompak makinemle şansım olmaz X)
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eulogy 3 yıl
deoksiriboz1001
Zaten birkaç gecedir ayın yanında kırmızı bir nokta olarak dikkatimi çekiyordu. Demek bu yüzdenmiş.

Dostum dikkatli bakarsan altında iki tane daha cisim görürsün. Üçgen oluşturuyorlar. Soldaki (batı) satürn, sağdaki antares akrep takımyıldızının en parlağı.
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deoksiriboz1001 3 yıl eulogy
eulogy
deoksiriboz1001
Zaten birkaç gecedir ayın yanında kırmızı bir nokta olarak dikkatimi çekiyordu. Demek bu yüzdenmiş.

Dostum dikkatli bakarsan altında iki tane daha cisim görürsün. Üçgen oluşturuyorlar. Soldaki (batı) satürn, sağdaki antares akrep takımyıldızının en parlağı.

biliyorum zaten skyguide sağolsun
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BigEng 3 yıl
Evreni düşündüğünde insan kendini çok değersiz hissediyor :D Cosmosun ilk bölümünü izlediğimden beri biraz mutsuzum bu yüzden :D Öneri çok fazla takip etmeyin böyle şeyleri :D
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deoksiriboz1001 3 yıl
Zaten birkaç gecedir ayın yanında kırmızı bir nokta olarak dikkatimi çekiyordu. Demek bu yüzdenmiş.
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EzioAditore 3 yıl
asosyal mühendis
EzioAditore sadece 75 milyon kilometrecik. Her sabah koşarım ben bu kadar ohoooo bu ne ki :P
75.000.000 KM den 3 kilometreden sonra ter içinde kalırsın. 10 KM den sonra dökülürsün. 20 KM sonra helvacı var, sağda.

hahahahhaha :d
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yoksulseytan22 3 yıl
Şimdi teleskop olaydı iyiydi.
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TTNC Space 3 yıl yoksulseytan22
yoksulseytan22

Şimdi teleskop olaydı iyiydi.

katılıyorum aslında almak lazım teleskop böyle şeyleri kaçırmamak için
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