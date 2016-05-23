Şu anda 1 kişi burada

Mars son 11 yıldaki en yakın konumuna geliyor

30 Mayıs Pazartesi gününde Mars Dünya'dan sadece 75.3 milyon kilometre uzaklıkta bulunacak. Astronomlar alt seviye teleskoplarla dahi Kızıl Gezegen'i detaylı bir şekilde görebilecekler.