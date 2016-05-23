Mars son 11 yıldaki en yakın konumuna geliyor

Güneş Sistemimizin popüler gezegeni Mars Yeryüzü'ne son 11 yıldaki en yakın konumuna geliyor. 30 Mayıs Pazartesi günü Dünya'dan sadece 75.3 milyon kilometre uzaklıkta bulunacak olan Kızıl Gezegen aynı zamanda hem amatör hem de profesyönel astronomlar için çok önemli bir fırsatı da beraberinde getirecek. Astronomlar alt seviye teleskoplarla dahi Mars'ı detaylı bir şekilde görebilecekler.
Ayrıca Bkz. "Kızıl Gezegen'e yakın bakış: İşte Hubble'ın inanılmaz Mars fotoğrafı"
Mars ve Dünya'nın birbirlerine çok yakın konumlarda bulunmasının nedeni astronomide "karşı konum" ismi verilen bir olaydan kaynaklanıyor. Aslen 22 Mayıs (dün) gününde tam olarak gözlemlenebilen karşı konum olayında Mars, Dünya ve Güneş tam bir çizgi haline geliyorlar. Bu karşı konum durumu Mars ve Dünya arasında her 780 günde bir tekrar gerçekleşiyor.
Aslında karşı konumun tam olarak gerçekleştiği tarihle Mars'ın Dünya'ya en yakın konumda bulunduğu tarih birbirleriyle eşleşmiyor. Gezegenlerin yörüngesel hareketlerinden dolayı Mars 30 Mayıs tarihine kadar Dünya'ya yaklaşmaya devam edecek.
Rekor 2003 yılına ait
30 Mayıs'ta son 11 yılın en yakın konumuna gelecek olan Kızıl Gezegen'in bu alandaki rekoruysa 2003 yılına ait. 2003 yılında Dünya ile arasındaki mesafe 56.3 milyon kilometreye kadar inen Mars'ın tekrar bu yakınlığa ulaşması yaklaşık 300 yıl alacak olsa da aslında benzer bir uzaklık 2018 yılında da gözlemlenebilecek. Kızıl Gezegen'in 2018 yılındaki karşı konum olayı sırasında Dünya ile arasındaki uzaklığı sadece 57.8 milyon kilometre olacak.
NASA'nın Mayıs ayı astronomik olayları ile ilgili yayımladığı videoyu da aşağıdaki pencereyi kullanarak izleyebilirsiniz.
Ayrıca Bkz. "Kızıl Gezegen'e yakın bakış: İşte Hubble'ın inanılmaz Mars fotoğrafı"
Mars ve Dünya'nın birbirlerine çok yakın konumlarda bulunmasının nedeni astronomide "karşı konum" ismi verilen bir olaydan kaynaklanıyor. Aslen 22 Mayıs (dün) gününde tam olarak gözlemlenebilen karşı konum olayında Mars, Dünya ve Güneş tam bir çizgi haline geliyorlar. Bu karşı konum durumu Mars ve Dünya arasında her 780 günde bir tekrar gerçekleşiyor.
Aslında karşı konumun tam olarak gerçekleştiği tarihle Mars'ın Dünya'ya en yakın konumda bulunduğu tarih birbirleriyle eşleşmiyor. Gezegenlerin yörüngesel hareketlerinden dolayı Mars 30 Mayıs tarihine kadar Dünya'ya yaklaşmaya devam edecek.
Rekor 2003 yılına ait
30 Mayıs'ta son 11 yılın en yakın konumuna gelecek olan Kızıl Gezegen'in bu alandaki rekoruysa 2003 yılına ait. 2003 yılında Dünya ile arasındaki mesafe 56.3 milyon kilometreye kadar inen Mars'ın tekrar bu yakınlığa ulaşması yaklaşık 300 yıl alacak olsa da aslında benzer bir uzaklık 2018 yılında da gözlemlenebilecek. Kızıl Gezegen'in 2018 yılındaki karşı konum olayı sırasında Dünya ile arasındaki uzaklığı sadece 57.8 milyon kilometre olacak.
NASA'nın Mayıs ayı astronomik olayları ile ilgili yayımladığı videoyu da aşağıdaki pencereyi kullanarak izleyebilirsiniz.
http://news.sky.com/story/1700516/mars-to-come-closest-to-earth-in-11-years Yorum Yaz Paylaş Tweetle
75.000.000 KM den 3 kilometreden sonra ter içinde kalırsın. 10 KM den sonra dökülürsün. 20 KM sonra helvacı var, sağda.