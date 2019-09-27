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    Marvel Sinematik Evreni'nin yaratıcısından Star Wars filmi geliyor

    Marvel filmlerinin başarılı yapımcısı Kevin Feige, şimdi de Star Wars evrenine el atıyor. Disney, Kevin Feige'nin yeni bir Star Wars filmi hazırlayacağını duyurdu.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Marvel Stüdyoları başkanı Kevin Feige, yeni bir Star Wars filmi için hazırlıklara resmen başladı. The Hollywood Reporter tarafından bildirilen habere göre Feige'nin yeni filmi, The Return of Jedi sonrası için planlanan yeni Star Wars projelerinin bir parçası olacak.

    Kevin Feige bildiğiniz gibi Marvel Sinematik Evreni'nin son 10 yıl içerisinde yakaladığı inanılmaz başarının arkasındaki isim olarak gösteriliyor. Feige, toplam 23 Marvel filminin her birinde yapımcı olarak görev yaptı ve sinematik evreninin gidişatını belirleyen isim oldu. Disney şimdi müthiş bir başarıya ulaşan ünlü yapımcıyı bir Star Wars filmiyle ödüllendiriyor gibi.

    Ayrıca Bkz. "Marvel, yeni 'Blade' projesini resmen duyurdu"
    Kevin Feige'nin Star Wars filmiyle ilgili şu an için hiçbir detay verilmedi. Disney'in The Return of Jedi sonrası için iki farklı üçleme film üzerinde çalıştığını biliyorduk. Bu üçlemelerden birisi Rian Johnson (Star Wars: The Last Jedi), diğeri ise David Benioff-Dan Weiss (Game of Thrones) ikilisi tarafından hazırlanacak. Kevin Feige'nin yeni filmi ise bu filmlerden bağımsız olacak.

    Kevin Feige Star Wars filmi haricinde şu anda Blade, Captain Marvel 2, Fantastic Four, Guardians of the Galaxy Vol. 3, Thor: Love and Thunder gibi filmler üzerinde de çalışıyor. Ayrıca Disney Plus'ta yayınlanacak olan Marvel dizileri de yine Feige'nin yapımcılığı altında hazırlanacak.


    https://www.theguardian.com/film/2019/sep/26/marvel-mastermind-kevin-feige-to-develop-new-star-wars-film Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    KaleyDeskop 1 sa.
    ne başarısı bu hiç anlayamıyorum topu topu 2 3 film güzeldi gerisi çerezlik cgi.
    1 Yanıt Yanıtla
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    LKLC 22 dk. KaleyDeskop
    23 filmde toplam 22,5 milyar dolar gişe hasılatı elde edilmiş. Film başına neredeyse 1 milyar dolar yapıyor. Sinema tarihinin belki de en başarılı işi.
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