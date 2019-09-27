Marvel Sinematik Evreni'nin yaratıcısından Star Wars filmi geliyor

Marvel Stüdyoları başkanı Kevin Feige, yeni bir Star Wars filmi için hazırlıklara resmen başladı. The Hollywood Reporter tarafından bildirilen habere göre Feige'nin yeni filmi, The Return of Jedi sonrası için planlanan yeni Star Wars projelerinin bir parçası olacak.
Kevin Feige bildiğiniz gibi Marvel Sinematik Evreni'nin son 10 yıl içerisinde yakaladığı inanılmaz başarının arkasındaki isim olarak gösteriliyor. Feige, toplam 23 Marvel filminin her birinde yapımcı olarak görev yaptı ve sinematik evreninin gidişatını belirleyen isim oldu. Disney şimdi müthiş bir başarıya ulaşan ünlü yapımcıyı bir Star Wars filmiyle ödüllendiriyor gibi.
Ayrıca Bkz. "Marvel, yeni 'Blade' projesini resmen duyurdu"
Kevin Feige'nin Star Wars filmiyle ilgili şu an için hiçbir detay verilmedi. Disney'in The Return of Jedi sonrası için iki farklı üçleme film üzerinde çalıştığını biliyorduk. Bu üçlemelerden birisi Rian Johnson (Star Wars: The Last Jedi), diğeri ise David Benioff-Dan Weiss (Game of Thrones) ikilisi tarafından hazırlanacak. Kevin Feige'nin yeni filmi ise bu filmlerden bağımsız olacak.
Kevin Feige Star Wars filmi haricinde şu anda Blade, Captain Marvel 2, Fantastic Four, Guardians of the Galaxy Vol. 3, Thor: Love and Thunder gibi filmler üzerinde de çalışıyor. Ayrıca Disney Plus'ta yayınlanacak olan Marvel dizileri de yine Feige'nin yapımcılığı altında hazırlanacak.
Kevin Feige bildiğiniz gibi Marvel Sinematik Evreni'nin son 10 yıl içerisinde yakaladığı inanılmaz başarının arkasındaki isim olarak gösteriliyor. Feige, toplam 23 Marvel filminin her birinde yapımcı olarak görev yaptı ve sinematik evreninin gidişatını belirleyen isim oldu. Disney şimdi müthiş bir başarıya ulaşan ünlü yapımcıyı bir Star Wars filmiyle ödüllendiriyor gibi.
Ayrıca Bkz. "Marvel, yeni 'Blade' projesini resmen duyurdu"
Kevin Feige'nin Star Wars filmiyle ilgili şu an için hiçbir detay verilmedi. Disney'in The Return of Jedi sonrası için iki farklı üçleme film üzerinde çalıştığını biliyorduk. Bu üçlemelerden birisi Rian Johnson (Star Wars: The Last Jedi), diğeri ise David Benioff-Dan Weiss (Game of Thrones) ikilisi tarafından hazırlanacak. Kevin Feige'nin yeni filmi ise bu filmlerden bağımsız olacak.
Kevin Feige Star Wars filmi haricinde şu anda Blade, Captain Marvel 2, Fantastic Four, Guardians of the Galaxy Vol. 3, Thor: Love and Thunder gibi filmler üzerinde de çalışıyor. Ayrıca Disney Plus'ta yayınlanacak olan Marvel dizileri de yine Feige'nin yapımcılığı altında hazırlanacak.
https://www.theguardian.com/film/2019/sep/26/marvel-mastermind-kevin-feige-to-develop-new-star-wars-film Yorum Yaz Paylaş Tweetle