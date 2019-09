Marvel Sinematik Evreni'nin yaratıcısından Star Wars filmi geliyor

Ayrıca Bkz.

"Marvel, yeni 'Blade' projesini resmen duyurdu"

başkanı, yeni birfilmi için hazırlıklara resmen başladı. The Hollywood Reporter tarafından bildirilen habere göre Feige'nin yeni filmi,sonrası için planlanan yeni Star Wars projelerinin bir parçası olacak.Kevin Feige bildiğiniz gibi Marvel Sinematik Evreni'ninarkasındaki isim olarak gösteriliyor. Feige, toplam 23 Marvel filminin her birinde yapımcı olarak görev yaptı veoldu. Disney şimdi müthiş bir başarıya ulaşan ünlü yapımcıyı bir Star Wars filmiyle ödüllendiriyor gibi.Kevin Feige'nin Star Wars filmiyle ilgili şu an için hiçbir detay verilmedi. Disney'in The Return of Jedi sonrası için iki farklı üçleme film üzerinde çalıştığını biliyorduk. Bu üçlemelerden birisi(Star Wars: The Last Jedi), diğeri ise(Game of Thrones) ikilisi tarafından hazırlanacak. Kevin Feige'nin yeni filmi ise bu filmlerden bağımsız olacak.Kevin Feige Star Wars filmi haricinde şu andagibi filmler üzerinde de çalışıyor. Ayrıca Disney Plus'ta yayınlanacak olan Marvel dizileri de yine Feige'nin yapımcılığı altında hazırlanacak.