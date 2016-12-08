Maserati, Levante'nin yüksek performanslı bir versiyonunu gözden geçiriyor

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio'nun bize öğrettiği bir şey varsa, o da premium SUV pazarında yüksek performanslı SUV'lar için yeterli alanın olduğudur. Alfa Romeo'nun kardeş firması Maserati de görünüşe göre eğlenceye katılmaya hazırlanıyor, İtalyan otomobil üreticisi geçtiğimiz gün Levante'nin yüksek performanslı bir sürümünü piyasaya sürme konusundaki düşüncelerini dile getirdi.

Autocar'a konuşan Maserati küresel operasyon şefi Alberto Cavaggioni, iyi bir ticari vaka oluşturması koşuluyla, şirketin bu olasılığa açık olduğunu belirtmiş. Bir diğer önemli nokta olarak Cavaggioni, Maserati'nin Levante SUV'un performans versiyonunu sunma kabiliyetine sahip olduğuna dikkat çekerken, SUV'da kullanılabilecek 3.8-litrelik V8 motorlarının hazırda olduğunu olduğunu belirtiyor. Öncesinde firmanın lüks sedanı Quattroporte'de gördüğümüz bu motor 530 beygir güç üretirken, 650 Nm tork değerine sahip. Bu değerlerle piyasaya sürülecek bir Levante performans versiyonunun 505 beygirlik Alfa Romeo Stelvio QV ve şu anda üretime hazırlanan 550 beygirlik Jaguar F-Pace SVR ile doğrudan rekabet edeceğini söyleyebiliriz.

Modelin piyasaya sürülmeden önce olması gerektiği gibi endişeler de yer alırken yüksek performanslı Levante'nin giderek daha rekabetçi olan pazarda etki yaratıp yaratamayacağı bu endişelerden biri. Maserati'nin pazara girdiğinde üstesinden gelmek zorunda olduğu modelleri sadece Stelvio QV ve F-Pace SVR oluşturmazken, BMW'nin tüm M serisi SUV'ları ve Mercedes-AMG'nin GLE AMG gibi modelleri de segmenti oluşturuyor. Audi bile, pazara daha fazla SUV eklemek için RS hattını güçlendirmeyi düşündüğünü belirtiyor.

http://www.topspeed.com/cars/car-news/maserati-eyeing-high-performance-levante-suv-no-plans-for-new-sports-car-until-2020-ar175364.html