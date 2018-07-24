Mcdonalds'ın kamyonları yemeklik yağlardan dönüştürülen biyodizel yakıtla çalışıyor

Küresel ısınmayla mücadele adına attığı yeşil adımlarla ilgili açıklama yapan McDonald’s, restoranlarında kullandığı tonlarca yemeklik yağı biyodizel yakıt olarak geri dönüştürmeye başladıklarını belirtti. Dönüştürülen biyodizelin şirkete ait soğutmalı kamyonlar için kullanılacağı açıklandı.
Yılda 420 bin litre tasarruf edecek
Şirketin Hindistan’daki lisansörü Hardcastle Restaurants Pvt Ltd (HRPL) yöneticisi Vikram Ogale, geçtiğimiz yıl başlayan pilot programın şuan 85 restorana ulaştığını, yakın bir zamanda 275’e yükseltileceğini belirtti. Ogale’in iddiasına göre şirket her ay 35 tondan fazla kullanılmış yemeklik yağı biyodizele dönüştürüyor. Dönüştürülen biyodizeli soğutmalı kamyonlardan oluşan 25 filoda kullanan HRPL’nin yılda 420 bin litre ham petrolden tasarruf edeceği iddia ediliyor.
Dizele göre yüzde 75 daha temiz
Ogale aynı zamanda yemeklik yağlardan dönüştürülen biyodizelin dizele göre yüzde 75 daha temiz olduğunu söylüyor. Bu da şirketin filosuna dahil olan araçları çevre dostu yaparak küresel ısınmanın önlenmesine katkıda bulunmalarını sağlıyor. Yapılan açıklamaya göre kamyonlardaki soğutma ekipmanları bile artık biyodizelden güç alıyor.
https://economictimes.indiatimes.com/industry/services/hotels-/-restaurants/mcdonalds-to-power-its-trucks-by-recycling-used-cooking-oil/articleshow/65102541.cms Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu arada zararlı diyenler dışarıya çıkıp temiz havayı içlerine çeksinler. Doğal ve sağlıklı bir şey yok. Unutun artık.
Zararsiz ne kaldi ki diyen arkadas, olecegim varsa olurum, hiz yapsam ne olacak ki diyen surucu ile ayni kafada ama farkinda degil. Az zarar var, cok zarar var. Neden az zarar varken cok zarara magruz kalalim? Neden vucudunuza uyumsuz yakit koyuyorsunuz ki? Motorunuz, yururunuz, her seyiniz bozulmaya basliyor ve yakit tuketiminiz artiyor. Sonra obezite sorunlari ortaya cikiyor.
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