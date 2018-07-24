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Mcdonalds'ın kamyonları yemeklik yağlardan dönüştürülen biyodizel yakıtla çalışıyor

Hindistan'daki restoranlarından kullanılmış yemeklik yağları biyodizele dönüştüren şirket, hem yılda 420 bin litre yakıt tasarrufu yaptığını hem de çevreye %75 daha az zarar verdiğini belirtiyor.
10 ay
1,8b
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10
Alternatif Enerji
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Mcdonalds'ın kamyonları yemeklik yağlardan dönüştürülen biyodizel yakıtla çalışıyor
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İnsanlığın en büyük ortak sorunlarından biri olan küresel ısınmanın önüne geçebilmek için pek çok önlem alınıyor. Bu kapsamda fosil yakıtlı araçların yakın gelecekte yasaklanmasına yönelik adımlar daha şimdiden atılmaya başlandı. Bu durum pek çok şirketi filolarında elektrikli araç kullanmaya sevk ederken, McDonald’s ise küresel ısınmaya karşı kendi mücadele yöntemini geliştiriyor.

Küresel ısınmayla mücadele adına attığı yeşil adımlarla ilgili açıklama yapan McDonald’s, restoranlarında kullandığı tonlarca yemeklik yağı biyodizel yakıt olarak geri dönüştürmeye başladıklarını belirtti. Dönüştürülen biyodizelin şirkete ait soğutmalı kamyonlar için kullanılacağı açıklandı.

Yılda 420 bin litre tasarruf edecek 

Şirketin Hindistan’daki lisansörü Hardcastle Restaurants Pvt Ltd (HRPL) yöneticisi Vikram Ogale, geçtiğimiz yıl başlayan pilot programın şuan 85 restorana ulaştığını, yakın bir zamanda 275’e yükseltileceğini belirtti. Ogale’in iddiasına göre şirket her ay 35 tondan fazla kullanılmış yemeklik yağı biyodizele dönüştürüyor. Dönüştürülen biyodizeli soğutmalı kamyonlardan oluşan 25 filoda kullanan HRPL’nin yılda 420 bin litre ham petrolden tasarruf edeceği iddia ediliyor.

Dizele göre yüzde 75 daha temiz 

Ogale aynı zamanda yemeklik yağlardan dönüştürülen biyodizelin dizele göre yüzde 75 daha temiz olduğunu söylüyor. Bu da şirketin filosuna dahil olan araçları çevre dostu yaparak küresel ısınmanın önlenmesine katkıda bulunmalarını sağlıyor. Yapılan açıklamaya göre kamyonlardaki soğutma ekipmanları bile artık biyodizelden güç alıyor.



https://economictimes.indiatimes.com/industry/services/hotels-/-restaurants/mcdonalds-to-power-its-trucks-by-recycling-used-cooking-oil/articleshow/65102541.cms Yorum Yaz
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Spider_hip 10 ay en beğenilen
Mcdonalds'ın yemeklerinde kullandığı yağlar ancak yakıt olur zaten. Burgerleri de astronot yemeği falan olabilir nasıl olsa dolapta falan 5 sene bir şey olmuyor. Çok çok zararlı. Hani bunu zamanında ara ara da olsa yemiş biri olarak söylüyorum. Yine canım çok çekerse 3-4 ayda bir yerim belki ama her gün yiyen çocuklar var. Onlara yazık.
Mcdonalds'ın yemeklerinde kullandığı yağlar ancak yakıt olur zaten. Burgerleri de astronot yemeği falan olabilir nasıl olsa dolapta falan 5 sene bir şey olmuyor...
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sinoplu 10 ay
Cevrecilik ayagina mazotu beleşe getiriyoruz desenize şuna
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DokuzKuyrukluTilki 10 ay
Bu kaç senedir ülkemizde de yapılan bir şey. Arbys'ten tutun McDonald's'a kadar her yerin yağı toplanır dönüştürülür zaten. Teknoloji eski adamlar yeni uyguluyor sadece.
Bu arada zararlı diyenler dışarıya çıkıp temiz havayı içlerine çeksinler. Doğal ve sağlıklı bir şey yok. Unutun artık.
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WB 10 ay
Igrenc! Gidin evinizde siradan birsey yiyin bundan kat kat iyidir..
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WarSaw 10 ay
akıllıca.
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sinoplu 10 ay
Cevrecilik ayagina mazotu beleşe getiriyoruz desenize şuna
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krkmz1666 10 ay
Senin yağlarada talip çıkabilirler sonunda anlayan biri çıktı
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PoloClassic75 10 ay
Bu çok iyi bir haber ama tek sorun,fritözünde aynı yağlarla çalışması
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MrKemal17 10 ay PoloClassic75
Evde kullanılan yağlardan da yakıt üretilebilir.
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Spider_hip 10 ay en beğenilen
Mcdonalds'ın yemeklerinde kullandığı yağlar ancak yakıt olur zaten. Burgerleri de astronot yemeği falan olabilir nasıl olsa dolapta falan 5 sene bir şey olmuyor. Çok çok zararlı. Hani bunu zamanında ara ara da olsa yemiş biri olarak söylüyorum. Yine canım çok çekerse 3-4 ayda bir yerim belki ama her gün yiyen çocuklar var. Onlara yazık.
1 Yanıt Yanıtla +21
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fırat.ç. 10 ay Spider_hip
Benim canim bile cekmiyor. Sevmiyorum hamburger tarzi seyleri. Millet nasil buyuk bir istahla yiyor hayret ediyorum. Ete, sute, sebzeye bayilirim. Bunlarin kombinasyinlariyla yapilmis ev yemekleri cok cok daha lezzetli. Mecbur kalsam bile yemem bu ne idugu belirsiz seyleri. Hele cocugum olacak ona yedirecegim, asla.
Zararsiz ne kaldi ki diyen arkadas, olecegim varsa olurum, hiz yapsam ne olacak ki diyen surucu ile ayni kafada ama farkinda degil. Az zarar var, cok zarar var. Neden az zarar varken cok zarara magruz kalalim? Neden vucudunuza uyumsuz yakit koyuyorsunuz ki? Motorunuz, yururunuz, her seyiniz bozulmaya basliyor ve yakit tuketiminiz artiyor. Sonra obezite sorunlari ortaya cikiyor.
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