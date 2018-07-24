Mcdonalds'ın kamyonları yemeklik yağlardan dönüştürülen biyodizel yakıtla çalışıyor

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İnsanlığın en büyük ortak sorunlarından biri olan küresel ısınmanın önüne geçebilmek için pek çok önlem alınıyor. Bu kapsamda fosil yakıtlı araçların yakın gelecekte yasaklanmasına yönelik adımlar daha şimdiden atılmaya başlandı. Bu durum pek çok şirketi filolarında elektrikli araç kullanmaya sevk ederken, McDonald’s ise küresel ısınmaya karşı kendi mücadele yöntemini geliştiriyor.

Küresel ısınmayla mücadele adına attığı yeşil adımlarla ilgili açıklama yapan McDonald’s, restoranlarında kullandığı tonlarca yemeklik yağı biyodizel yakıt olarak geri dönüştürmeye başladıklarını belirtti. Dönüştürülen biyodizelin şirkete ait soğutmalı kamyonlar için kullanılacağı açıklandı.

Yılda 420 bin litre tasarruf edecek

Şirketin Hindistan’daki lisansörü Hardcastle Restaurants Pvt Ltd (HRPL) yöneticisi Vikram Ogale, geçtiğimiz yıl başlayan pilot programın şuan 85 restorana ulaştığını, yakın bir zamanda 275’e yükseltileceğini belirtti. Ogale’in iddiasına göre şirket her ay 35 tondan fazla kullanılmış yemeklik yağı biyodizele dönüştürüyor. Dönüştürülen biyodizeli soğutmalı kamyonlardan oluşan 25 filoda kullanan HRPL’nin yılda 420 bin litre ham petrolden tasarruf edeceği iddia ediliyor.

Dizele göre yüzde 75 daha temiz

Ogale aynı zamanda yemeklik yağlardan dönüştürülen biyodizelin dizele göre yüzde 75 daha temiz olduğunu söylüyor. Bu da şirketin filosuna dahil olan araçları çevre dostu yaparak küresel ısınmanın önlenmesine katkıda bulunmalarını sağlıyor. Yapılan açıklamaya göre kamyonlardaki soğutma ekipmanları bile artık biyodizelden güç alıyor.





https://economictimes.indiatimes.com/industry/services/hotels-/-restaurants/mcdonalds-to-power-its-trucks-by-recycling-used-cooking-oil/articleshow/65102541.cms