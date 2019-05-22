MediaTek 5G çipset bu ay sonunda ortaya çıkacak

Huawei, Samsung ve Qualcomm, 5G destekli çipsetlerini çoktan tanıtsa da şimdi sırada MediaTek var. Tayvanlı çip üreticisi MediaTek, yeni ve, 5G destekli çipsetlerini çoktan tanıtsa da şimdi sıradavar. Tayvanlı çip üreticisi MediaTek, yeni yayınladığı görsel ile “AKILLI ile HIZLI buluşursa ne olur” sözlerini kullanıyor ve Mayıs içinde çipin tanıtılacağını belirtiyor.

İlk olarak firmanın 5G platformu olarak tanıtılan Helio M70, henüz resmi bir tanıtım görmedi ve benzer şekilde telefon üreticilerine ulaştırılmadı. Mayıs içerisinde bu çipsete mi tanıtım yapılacak yoksa farklı bir model mi tanıtılacak bilinmiyor.

https://www.gsmarena.com/mediatek_to_bring_5g_chipset_later_this_month-news-37157.php

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Şimdilik yapay zeka işlemleri için MediaTek cephesinde kullanılan Helio P90 çipinin içindeki birim, 12nm altyapısından çıkma ve bu tür işlemlerde gigabit seviyesinde hızlara ulaşma potansiyeline sahip. MediaTek bu çiple insan bedenini ve bazı jestleri okuyabildiğini, bunun sayesinde canlı video oynatma ya da kayıt sırasında bile arka plan bulanıklaştırma yapabildiğini söylüyor.