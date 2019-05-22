MediaTek 5G çipset bu ay sonunda ortaya çıkacak

Teknoloji Editörü
Huawei, Samsung ve Qualcomm, 5G destekli çipsetlerini çoktan tanıtsa da şimdi sırada MediaTek var. Tayvanlı çip üreticisi MediaTek, yeni yayınladığı görsel ile “AKILLI ile HIZLI buluşursa ne olur” sözlerini kullanıyor ve Mayıs içinde çipin tanıtılacağını belirtiyor.
İlk olarak firmanın 5G platformu olarak tanıtılan Helio M70, henüz resmi bir tanıtım görmedi ve benzer şekilde telefon üreticilerine ulaştırılmadı. Mayıs içerisinde bu çipsete mi tanıtım yapılacak yoksa farklı bir model mi tanıtılacak bilinmiyor.
https://www.gsmarena.com/mediatek_to_bring_5g_chipset_later_this_month-news-37157.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle