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MediaTek’ten yapay zekâ destekli yonga setleri geliyor

Yapay zekâ teknolojilerine geç kalmadan yatırım yapmak isteyen Tayvanlı MediaTek, gelecek yıl ortalarına doğru iki yeni yonga seti ile yükselen trende katılıyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yapay zekâ teknolojileri akıllı telefon pazarının yükselen trendi haline geldi ve analiz uzmanları 2020 yılında her 3 telefondan birinde yapay zekâ işlemcisi olacağını tahmin ediyor. Bu alana hızlı giriş yapan gelecekte önemli bir pay sahibi olacak.

Hali hazırda Huawei Kirin 970 ve Apple A11 Bionic yonga setinde yapay zekâ işlemcisi yer alıyor. Gelecek yıl Samsung ve Qualcomm’un da trende katılacağı tahmin ediliyor. MediaTek de elini çabuk tutanlardan.

Helio X serisiyle üst seviyede aradığını bulamayan ve pazarda büyük kan kaybı yaşayan MediaTek, hızlı bir şekilde yeni alanlara yatırım yapmaya başladı. Firmanın Helio P serisine iki yapay zekâ destekli model ekleyeceği belirtiliyor.

Sızdırılan bilgilere göre Helio P40 ve Helio P70 yonga setleri firmanın yapay zekâ birimli ilk modelleri olacak. 12nm süreciyle tasarlanan yonga setlerinde birkaç ayrıntı dışında özellikler ortak.

Helio P70

Helio P70 yonga setinde 4 adet Cortex-A73 çekirdeği ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeği yer alıyor. Mali-G72 grafik birimi 4 çekirdekli ve 800MHz seviyesinde çalışıyor. Cat. 12 LTE modem ile 600Mbps indirme hızları sunulurken 3 adet sinyal işlemcisi ile 32MP çözünürlüğünde kameralar destekleniyor.

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Yonga setindeki yapay zekâ birimi ise Facebook Caffe ve Google TensorFlow platformları ile uyumlu. Firmanın kendi geliştireceği uygulamalar yanında üçüncü taraf uygulamalar da yapay zekadan faydalanabilecek. Çift kanal LPDDR4X bellek desteği de önemli bir avantaj.

Helio P40

Aynı çekirdek dizilimini barındıran Helio P40 yonga seti biraz daha düşük frekansta çalışıyor. Grafik birimi 3 çekirdekli ve Cat. 7 LTE modem mevcut. 3 adet sinyal işlemcisi, yapay zekâ birimi, çift kanal LPDDR4X bellek desteği yine aynı.

Şu anda yapay zekâ işlemcileri amiral gemi seviyesinde yer alıyor. MediaTek orta seviyeye bu imkânı sunarak önemli bir avantaj elde edebilir. Xiaomi Redmi 6 serisi, Oppo R12 serisi, Vivo ve Meizu telefonlarının gelecek yılın ikinci yarısında bu yongalarla piyasada olacağı belirtiliyor. 

 

https://www.gizmochina.com/2017/12/31/details-of-mediateks-helio-p40-and-helio-p70-high-end-chips-leak/ Yorum Yaz
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