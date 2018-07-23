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Meizu 16 piyasayı sallamaya geliyor

Meizu’nun en iyi telefonu olmaya aday Meizu 16 modeli önemli özelliklere sahip. Paylaşılan bilgiler amiral gemi sınıfında en iddialı akıllı telefonlardan birisi olacağını gösteriyor.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde geliştirdiği akıllı telefonlar ile adından söz ettiren Çinli Meizu yeni bir bomba ile geri dönüyor. Bir süredir paylaşımı yapılan Meizu 16 akıllı telefonu piyasayı sallamaya gelecek.

Meizu 16 neler sunuyor?

İnce ekran çerçeveleri ve amiral gemisi donanımı ile yılın iddialı modelleri arasına girmeye aday Meizu 16 önemli ayrıntılara da sahip. Ortaya çıkan yeni bilgiler yenilikçi teknolojilere işaret ediyor.

6 inçlik bir ekranla gelmesi beklenen Meizu 16, Samsung’un Super AMOLED panelini kullanıyor. Çentiğe yer vermeyen ekran tasarımı alt ve üst çerçevede biraz kenar bırakarak bileşenleri buraya toplamış. Yine bu çerçevelerde stereo hoparlör yer alıyor.

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Snapdragon 845 yonga setinden gücünü alan akıllı telefonun standart versiyonunda 6GB RAM ve Plus versiyonunda 8GB RAM barındırıyor. Yine depolama kapasitesi de 256GB seçeneğine kadar çıkıyor.

Ekrana entegre parmak izi okuyucu kullanan modelin arka kısmındaki çift kamera da OIS destekli. Yapay zekâ ile desteklenen çift kamera muhtemelen Sony imzalı olacak.

Diğer taraftan telefonda düzlemsel titreşim motoruna yer verildiği ifade edilmiş. Düzlemsel motorlar daha verimli ve daha uzun ömürlü olması ile biliniyor. Ayrıca titreşim de daha hassas hale geliyor.

Meizu 16'nın 6 GB RAM + 64 GB depolama alanına sahip modeli 355 dolar, 6 GB RAM + 128 GB depolama alanı ile donatılan varyantı ise 400 dolar fiyat etiketi taşıyacak.

Meizu 16 Plus ise 8 GB RAM'le güçlendirilmiş 128 GB ve 256 GB dahili depolama alanına sahip iki versiyon olarak sunulacak. Her iki modelin de sırasıyla 485 dolar ve 530 dolar fiyatla satışa sunulacağı gelen haberler arasında. Telefon 8 Ağustos tarihinde tanıtılacak.

 

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Kefelon 10 ay en beğenilen
355 dolar böyle bir cihaz için mükemmel fiyat gerçekten. Ülkemizde 2499 TL'den satışa sunulsa peynir ekmek gibi kapışılır. Tasarımıda, özellikleride Mi 8'den kat kat daha iyi...
Edit: Bu arada Meizu'nun Flyme arayüzüyle yarışacak başka hiçbir Android üreticisi yok. Stabilite konusunda Flyme ayrı yerde diğerleri ayrı yerde. Flyme kullanmadan Android cihaz stabilitesi yorumu yapmayın kesinlikle
355 dolar böyle bir cihaz için mükemmel fiyat gerçekten. Ülkemizde 2499 TL'den satışa sunulsa peynir ekmek gibi kapışılır. Tasarımıda, özellikleride Mi 8'den ka...
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kreat 10 ay
Adamlar son model telefonu 350 liraya alıyor. Biz de 6 ile çarpıyoruz
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cudjex 10 ay DH Misafiri
DH Misafiri
Meizu 15 , 22 nisanda tanıtıldı hala Türkiye'ye gelmedi.

gelmeyecek de, boşa beklemeyin :) bazı arkadaşlar halen meizunun türkiye satış politikasını anlamamış meizu 16 falan bekliyor. arkadaşlar meizu türkiyeye düşük/orta segment elde kalan modelleri yolluyor.
DH MisafiriMeizu 15 , 22 nisanda tanıtıldı hala Türkiye'ye gelmedi.gelmeyecek de, boşa beklemeyin :) bazı arkadaşlar halen mei...
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lapatid 10 ay
iste bu tasarimi istiyor millet
kimse on tarafi komple ekran yap demiyor bir parca olsun cirkin asimetrik olmasin bi de markani logonu basana kadar stereo hoparlor koy one biseyler dinleyelim
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DH Misafiri 10 ay
Oneplus 6 alacaktım vazgeçtim ,meizu 16'yı bekliyorum. bu telefon umarım meizu 15'de olduğu gibi bizi hayal kırıklığına uğratmayıp Türkiye'ye gelir. Lütfen gelsin Türkiye'ye
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YediGüzelAdam 10 ay DH Misafiri
Gelecek arkadaşlar firma belirli sebeplerden ötürü 15 i es geçti 15 sınırlı stok gelebilir ama esas stok 16 ailesi
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teknokaptan 10 ay
Ben artik arayuze bakarak cihaz alacagim stabil ve isteklerime su an icin oneplus 6 karsilamaktadir.
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Guest-CBD9CC12F 10 ay
Sahibinden de gördüm m15 plus'u 3.5 k ya itelemeye yer arıyorlardı yav bu hükümet hiç bir şey yapmasın bari yurt dışı tel alımına izin versin.
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WB 10 ay
Cihazlari inceltip hafifletene kadar kolay kolay telefon almayi dusunmuyorum..
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DH Misafiri 10 ay
Meizu 15 , 22 nisanda tanıtıldı hala Türkiye'ye gelmedi.
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ceremo 10 ay DH Misafiri
Belirli kanallardan geliyor ve ben bugün akşam bir tane almak üzereyim.
özellikle meizu 15 bilen ya da kullanan arkadaşlar ne dersiniz, 2-3 ay 16 mı beklemeli yoksa hemen 15 le mi tanışmalı :)
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cudjex 10 ay DH Misafiri
DH Misafiri
Meizu 15 , 22 nisanda tanıtıldı hala Türkiye'ye gelmedi.

gelmeyecek de, boşa beklemeyin :) bazı arkadaşlar halen meizunun türkiye satış politikasını anlamamış meizu 16 falan bekliyor. arkadaşlar meizu türkiyeye düşük/orta segment elde kalan modelleri yolluyor.
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astegon 10 ay
Bu markaya ilginç bir hayranlığım var. Güzel de cihazlar üretiyorlar.
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Mr. Anime 10 ay astegon
Turkiyede olsa evet daha cok seveni olcagindan eminim :D
Lansman tanilir tanitilmaz huraya gelmez ki dimi
Daha m15 yok :D
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Guest-FAA9DFD80 10 ay
Güzel telefon. Umarım marka takıntısını ülkece bırakırız. Şans verilmesi gereken bir marka Meizu.

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Bgood 10 ay
ideal olan meizu 6+128 gb versiyonu eğer hazıkartı takılamıyor 128 alınır fiyatıda 2.799 geçmez ama hazıkartı takılıyosa 64 gb alın ve yola devam edin 2499-2599 lira bandında olur ki baya bir ortalık karışır bu fiyata süper amoled almak mütiş🤸👌
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BekirHan 10 ay
Meizu 15 zaten çok güzeldi, bu güzeller güzeli olacak demekki :)
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