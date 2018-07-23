Meizu 16 piyasayı sallamaya geliyor

Son dönemde geliştirdiği akıllı telefonlar ile adından söz ettiren Çinli Meizu yeni bir bomba ile geri dönüyor. Bir süredir paylaşımı yapılan Meizu 16 akıllı telefonu piyasayı sallamaya gelecek.

Meizu 16 neler sunuyor?

İnce ekran çerçeveleri ve amiral gemisi donanımı ile yılın iddialı modelleri arasına girmeye aday Meizu 16 önemli ayrıntılara da sahip. Ortaya çıkan yeni bilgiler yenilikçi teknolojilere işaret ediyor.

6 inçlik bir ekranla gelmesi beklenen Meizu 16, Samsung’un Super AMOLED panelini kullanıyor. Çentiğe yer vermeyen ekran tasarımı alt ve üst çerçevede biraz kenar bırakarak bileşenleri buraya toplamış. Yine bu çerçevelerde stereo hoparlör yer alıyor.

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Snapdragon 845 yonga setinden gücünü alan akıllı telefonun standart versiyonunda 6GB RAM ve Plus versiyonunda 8GB RAM barındırıyor. Yine depolama kapasitesi de 256GB seçeneğine kadar çıkıyor.

Ekrana entegre parmak izi okuyucu kullanan modelin arka kısmındaki çift kamera da OIS destekli. Yapay zekâ ile desteklenen çift kamera muhtemelen Sony imzalı olacak.

Diğer taraftan telefonda düzlemsel titreşim motoruna yer verildiği ifade edilmiş. Düzlemsel motorlar daha verimli ve daha uzun ömürlü olması ile biliniyor. Ayrıca titreşim de daha hassas hale geliyor.

Meizu 16'nın 6 GB RAM + 64 GB depolama alanına sahip modeli 355 dolar, 6 GB RAM + 128 GB depolama alanı ile donatılan varyantı ise 400 dolar fiyat etiketi taşıyacak.